प्रयागराज में दशहरा हो और पुराने इलाके चौक की तरफ रात-बिरात चहल-पहल न हो, ऐसा कैसे हो सकता है! रावण का पुतला तो जलेगा ही, रामलीला भी अपने मुकाम पर पहुंचेगी, लेकिन शहर के पुराने लोगों को एक और सुबह का इंतजार रहता है। ऐसी सुबह, जिसके आने से पहले ही लोग घरों से निकल पड़ते हैं। कोई बच्चों को साथ लिए है, कोई परिवार के लोगों के लिए जगह बचाने की फिराक में है और कोई ऐसा भी है जिसे चौकियों के दर्शन किए बिना दशहरा अधूरा लगता है। रात के तीसरे पहर में जब बहुत से घरों में लोग रजाई खींचकर सो रहे होते हैं, तब चौक और लोकनाथ की तरफ जाने वाले रास्तों पर मेले जैसा रंग चढ़ने लगता है।

यह पजावा और पत्थरचट्टी की भोर वाली चौकियों का आकर्षण है। प्रयागराज में दशहरा मनाने का अपना ढंग है। यहां रामलीला के साथ रामदल निकलता है, अलग-अलग इलाकों की अपनी रामलीलाएं हैं और फिर भोर में निकलने वाली शृंगार चौकियां हैं, जिनके लिए शहर रात भर जागने को तैयार रहता है। किसी और शहर में लोग सुबह होने का इंतजार करते होंगे, यहां लोग सुबह होने से पहले ही चौक पर पहुंचने का जुगाड़ भिड़ाने लगते हैं। आखिर बात भी तो ऐसी है कि साल भर में यह मौका एक ही बार आता है!

पजावा और पत्थरचट्टी आखिर हैं क्या?

अब कोई पूछे कि भई, ये पजावा और पत्थरचट्टी आखिर हैं क्या, जिनकी चौकियां देखने के लिए शहर रात भर जागता है, तो उसके लिए पुराने इलाहाबाद की गलियों में थोड़ा पीछे लौटना पड़ेगा। ये केवल रामलीला कमेटियों के नाम नहीं हैं। इनके पीछे शहर के पुराने इलाकों, वहां के काम-धंधों और रामलीला की अपनी कहानी भी छिपी है।

पहले पजावा की बात। पजावा रामलीला का नाम महंत बाबा हाथीराम से जुड़ा है। वे शाहगंज के राम मंदिर के महंत थे। पजावा नाम के पीछे स्थानीय विवरणों में मिट्टी के बर्तन पकाने वाली भट्ठी का जिक्र मिलता है। पुराने समय में कुम्हारों के काम से जुड़ी ऐसी जगहों को पजावा कहा जाता था। इसी काम-धंधे से इस इलाके के नाम का रिश्ता बताया जाता है। आगे चलकर पजावा रामलीला की पहचान इसी नाम से बनी। रामलीला की शुरुआत करीब 1801 के आसपास मानी जाती है, हालांकि इसके शुरुआती इतिहास की तारीखों की पुष्टि पुराने दस्तावेजों से की जानी चाहिए।

पत्थरचट्टी का किस्सा भी कम दिलचस्प नहीं है। इस रामलीला की परंपरा के बारे में कुछ विवरण इसे सोलहवीं सदी तक ले जाते हैं, जबकि बाद के विवरणों में 1837 से इसके आयोजन का उल्लेख मिलता है। बताया जाता है कि रामलीला पहले हीवेट रोड के पास कमौरीनाथ महादेव मंदिर के निकट होती थी। बाद में इसे रामबाग की तरफ उस जगह लाया गया, जहां पत्थर बिखरे हुए थे और दर्शक उन्हीं पर बैठकर लीला देखा करते थे। स्थानीय इतिहास में इसी वजह से इसका नाम पत्थरचट्टी पड़ने की बात कही जाती है।

नामों को गौर से देखिए। एक नाम के पीछे मिट्टी के बर्तन पकाने के काम की कहानी बताई जाती है, दूसरे के पीछे पत्थरों वाली जगह की। पुराने शहर में ऐसे नाम केवल नक्शे पर लिखे शब्द नहीं होते। कई बार उनमें किसी इलाके के पुराने काम-धंधे का पता छिपा होता है, तो कहीं जमीन और आसपास के माहौल की निशानी मिल जाती है। आज पजावा और पत्थरचट्टी का नाम लेते ही रामलीला और दशहरे की चौकियां याद आने लगती हैं। लेकिन इन नामों के पीछे भी शहर का अपना पुराना जीवन रहा है।

जब बाबा हाथीराम रामदल लेकर निकलते थे

पजावा की रामलीला के साथ महंत बाबा हाथीराम का एक पुराना प्रसंग जुड़ा मिलता है। स्थानीय इतिहास के विवरणों के मुताबिक, वे रामलीला के कलाकारों को लेकर खुद निकलते थे। राम और लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले बच्चों को अपने कंधों पर बैठा लेते और सीता की भूमिका निभाने वाले कलाकार को गोद में लेकर चलते थे। रामलीला के बाद वे अतरसुइया के सती अनुसुइया मंदिर में विश्राम करते और फिर चौक की तरफ आते, ताकि शहर के लोग राम, लक्ष्मण और सीता के दर्शन कर सकें।

जरा उस समय का इलाहाबाद आंखों के सामने लाइए। आज की तरह न इतनी रोशनी, न हाथ में मोबाइल लेकर चलते लोगों की कतार और न हर दृश्य को उसी वक्त दुनिया तक पहुंचाने की सुविधा। रामलीला के स्वरूपों को देखने के लिए लोगों को खुद पहुंचना पड़ता था। बाबा हाथीराम कलाकारों को लेकर शहर में निकलते थे और लोग रास्ते में उनके दर्शन करते थे। इस प्रसंग में रामलीला केवल मंच पर होने वाला आयोजन नहीं रह जाती। वह शहर की गलियों में उतर आती है और लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं।

आज की भोर की चौकियों को देखते हुए इस पुराने प्रसंग की याद आना स्वाभाविक है। तब महंत खुद राम, लक्ष्मण और सीता के स्वरूपों को लेकर चलते थे, आज सजाई-संवारी चौकियां निकलती हैं। तौर-तरीके बदल गए, सजावट के सामान बदल गए, लेकिन राम के स्वरूपों को शहर के बीच लाने और लोगों को दर्शन कराने का भाव इस परंपरा की पहचान बना हुआ है।

बाबा हाथीराम के समय की हर बात आज ठीक-ठीक बता पाना आसान नहीं है। फिर भी उनसे जुड़ा यह विवरण पजावा रामलीला के पुराने स्वरूप की एक झलक जरूर देता है। परंपराएं केवल तारीखों से नहीं बनतीं। उन्हें कोई शुरू करता है, कोई आगे बढ़ाता है और फिर एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को बताती है कि हमारे यहां दशहरे पर ऐसा होता आया है।

चौक की राह और रात का इंतजार

पुराने इलाहाबाद में चौक का मतलब सिर्फ दुकानें और खरीद-बिक्री नहीं रहा। चौक के आसपास की गलियां, लोकनाथ का इलाका, घंटाघर और उनसे जुड़ते रास्ते शहर की अपनी एक दुनिया बनाते हैं। दिन में यहां दुकानदारों की आवाजाही, ग्राहकों की पूछताछ और बाजार का अपना शोर रहता है। लेकिन दशहरे की भोर में इसी इलाके का मिजाज बदल जाता है। दुकानें बंद हैं, रात अभी पूरी तरह गई नहीं है, फिर भी सड़क पर लोगों की कमी नहीं। कोई आगे बढ़कर जगह देख रहा है, कोई अपने साथ आए लोगों को संभाल रहा है और कोई इस आस में खड़ा है कि बस, अब चौकी आती ही होगी।

इस इंतजार में भी एक मजा है। जिसे हर साल आने की आदत है, उसे पता है कि कहां खड़े होने पर ठीक से दर्शन होंगे। जो पहली बार आया है, वह दूसरों को देखकर अंदाजा लगाता है। बच्चों की आंखों में नींद है, लेकिन चौकी देखने की जिद नींद पर भारी पड़ रही है। घर के बड़े भी भला उन्हें कैसे समझाएं कि इतनी रात गए बाहर निकलने की क्या जरूरत है! जब खुद ही मन में चौकी देखने की उमंग लगी हो तो बच्चों को रोकने का तुक भी क्या है।

प्रयागराज में दशहरे पर निकलने वाली भोर की शृंगार चौकियां और उनके दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। (Image Source: Instagram)

फिर धीरे-धीरे जयकारे सुनाई देने लगते हैं। लोगों की निगाहें रास्ते की तरफ उठ जाती हैं। आगे बढ़ती चौकी की सजावट दिखाई देने लगती है और जो लोग अब तक आपस में बतिया रहे थे, वे भी गर्दन उठाकर देखने लगते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता के सजे हुए स्वरूप सामने आते हैं तो माहौल बदल जाता है। किसी के हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं, कोई जय श्रीराम बोल उठता है और कोई मोबाइल निकालकर उस दृश्य को अपने पास बचा लेने की कोशिश करता है।

पजावा और पत्थरचट्टी का आमना-सामना

प्रयागराज की दशहरे वाली परंपरा में पजावा और पत्थरचट्टी रामलीला कमेटियों की खास जगह है। दोनों की शृंगार चौकियां भोर में निकलती हैं और घंटाघर के आसपास आमने-सामने आती हैं। यह आमना-सामना कुछ देर का होता है, लेकिन इसे देखने के लिए लोग घंटों पहले से पहुंच जाते हैं। अक्टूबर 2026 में भी दोनों कमेटियों की चौकियां सुबह करीब पांच बजे घंटाघर पहुंचीं। बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जुटे और लगभग पंद्रह मिनट तक दोनों चौकियां आमने-सामने रहीं।

अब कोई पूछे कि इतनी रात गए, वह भी कुछ मिनट के दर्शन के लिए, लोग क्यों जमा होते हैं तो इसका जवाब केवल आस्था में ढूंढ़ना अधूरा होगा। आस्था अपनी जगह है, लेकिन शहर की आदतों का भी तो कुछ मतलब होता है। कुछ चीजें आदमी एक बार देखकर नहीं छोड़ता। हर साल देखता है, फिर भी अगली बार देखने की इच्छा बनी रहती है। जैसे घर में कोई पुराना त्योहार हो, जिसकी तैयारी का ढंग बरसों से वही चला आ रहा हो। सामान बदल जाए, लोग बदल जाएं, लेकिन त्योहार का इंतजार अपनी जगह कायम रहे।

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इन चौकियों की तैयारी भी कोई रातोंरात नहीं हो जाती। चौकी की सजावट, उसका रूप और उस पर सवार स्वरूपों का शृंगार तैयार करने में कारीगरों की मेहनत लगती है। फूलों, केले के पत्तों और तनों, मोतियों तथा दूसरी सजावटी सामग्रियों से चौकियों को अलग-अलग रूप दिया जाता है। हर साल क्या नया देखने को मिलेगा, इसकी उत्सुकता भी लोगों को खींच लाती है। अलग-अलग सालों में पजावा की मोतियों से सजी चौकी और पत्थरचट्टी की फूलों तथा केले के पत्तों से सजी चौकियां लोगों का ध्यान खींचती रही हैं।

जिन लोगों ने इन चौकियों को बचपन से देखा है, उनके लिए हर साल का दृश्य सिर्फ एक नया आयोजन नहीं होता। उसमें पुराने दशहरों की झलक भी शामिल रहती है। आज सजावट को कैमरे में कैद करने की सुविधा है, तस्वीर तुरंत दूसरे शहर में बैठे रिश्तेदार तक पहुंच जाती है। पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। जो देखा, वही आंखों में बसाया और घर लौटकर लोगों को सुनाया। अब तस्वीर साथ लौटती है, लेकिन चौकी देखने के लिए रात में घर से निकलने का उत्साह अब भी बना हुआ है।

रास्ते में रुक गया था रामदल

पुराने रामदल की कहानी में एक और प्रसंग मिलता है, जो बताता है कि ऐसी परंपराएं हमेशा बिना अड़चन के नहीं चलतीं। पजावा रामलीला से जुड़े स्थानीय इतिहास के विवरणों के मुताबिक, करीब 1820 में विवाद के कारण रामदल कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था। बाद में लाला महादेव प्रसाद ने महंत से इसे फिर शुरू करने का आग्रह किया और इसके लिए सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने की बात कही।

इस घटना की बारीकियों के बारे में पुराने दस्तावेजों से और पुष्टि की जरूरत है, लेकिन परंपरा से जुड़ा यह विवरण अपने आप में गौर करने लायक है। कोई आयोजन एक बार शुरू हो जाए, तो उसे पीढ़ियों तक चलाए रखना भी कम मेहनत का काम नहीं। रास्ते की व्यवस्था करनी पड़ती है, लोगों को साथ रखना पड़ता है और कभी हालात बिगड़ें तो आयोजन को फिर से पटरी पर लाने की जिम्मेदारी भी किसी को उठानी पड़ती है।

आज चौक पर जुटी भीड़ को देखकर शायद यह बात ध्यान में न आए। लोगों को तो बस चौकी देखनी है। लेकिन इस भोर के पीछे उन लोगों की मेहनत भी है, जिन्होंने इसे चलाए रखने का जिम्मा लिया। महंत बाबा हाथीराम से लेकर बाद के आयोजकों तक, पीढ़ी-दर-पीढ़ी किसी न किसी ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। इसीलिए चौकियों की कहानी सिर्फ सजावट और दर्शन की कहानी नहीं है, बल्कि शहर के लोगों की भागीदारी की कहानी भी है।

शहर सोता है, लेकिन पूरी तरह नहीं

प्रयागराज की भोर की चौकियों को देखने निकलिए तो समझ में आता है कि शहर के जागने और सोने का हिसाब हर दिन एक जैसा नहीं होता। कुछ रातें ऐसी होती हैं जब सुबह का इंतजार ही लोगों को जगाए रखता है। दशहरे की यह रात उन्हीं में से एक है। चौकी गुजर जाती है, दर्शन हो जाते हैं, जयकारे धीरे-धीरे पीछे छूटने लगते हैं और लोग अपने-अपने घरों की राह पकड़ते हैं। बाजार फिर अपने रोज के काम में लगने की तैयारी करने लगता है।

लेकिन शहर की स्मृति में वह भोर बनी रहती है। अगले साल फिर दशहरा आएगा, फिर घरों में चर्चा होगी कि चौकी देखने कब निकलना है, कहां खड़े होना ठीक रहेगा और इस बार कौन-सी सजावट देखने को मिलेगी। कोई अपने बच्चे को पहली बार लेकर आएगा, कोई अपने पिता के साथ आने के पुराने दिनों को याद करेगा और कोई कहेगा कि चलो, इस बार भी दर्शन कर आते हैं।

बस, यही तो पुराने शहर की बात है। हर चीज को नया बनाने की होड़ में भी कुछ चीजें ऐसी बची रहती हैं जिन्हें लोग पुराना होने के कारण छोड़ते नहीं, बल्कि पुराना होने के कारण ही संभालकर रखते हैं। पजावा और पत्थरचट्टी की भोर की चौकियां भी ऐसी ही परंपरा हैं। इनके लिए प्रयागराज रात भर जागता है, चौक पर पहुंचता है और कुछ देर के दर्शन के बाद लौट जाता है। फिर सुबह होती है, बाजार खुलते हैं, जिंदगी अपने ढर्रे पर चल पड़ती है। लेकिन उस रात की बात अगले दशहरे तक लोगों के मन में कहीं न कहीं टिकी रहती है।

और जब अगला दशहरा आता है, तो शहर को फिर किसी के बुलावे की जरूरत नहीं पड़ती। उसे मालूम है कि रात में निकलना है, चौक की राह पकड़नी है और भोर में राम की चौकियां देखनी हैं।