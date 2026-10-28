गाड़ी छूटने का समय हो चला था। प्लेटफॉर्म पर बेचैनी और तनाव को अनुभव किया जा सकता था। यात्रियों और उनको छोड़ने आए परिजनों में अंतिम समय की बाय और जल्दी में किए जा रहे आलिंगन की प्रक्रियाएं चल रही थीं। इस गाड़ी से जाने वाले बहुत से यात्री सैलानी थे जिन में कई नए ब्याहे जोड़े थे जो यहाँ हनीमून मनाने आए थे और अब वापस अपने अपने घरों को वापस जा रहे थे।

गीतिका ने कनखियों से बगल वाली सीट पर देखा जहाँ वृद्धावस्था में कदम रखती एक महिला बैठी थी। किस्मत ने आज उन्हें सहयात्री बना दिया था। रेलवे बुकिंग की कुछ गड़बड़ी के कारण उन दोनों के पति वातानुकूलित कूपे के बाहर खड़े थे और ये दो महिलाएँ अगल बगल बैठी थीं। टीटी का कहना था कि जैसे ही कोई सीट खाली होगी उनके पतियों को भी बैठने की जगह दे दी जाएगी। तब तक ऐसे ही समय बिताना होगा।

गीतिका और अवनीश जब स्टेशन पहुँचे तो दोनों का मन उखड़ा हुआ सा था। ऊपर से जब ज्ञात हुआ कि सीटों को लेकर कुछ झमेला हो गया है तो मन और अधिक खराब हो गया। लेकिन गाड़ी में इतने लोगों के बीच अपने गुस्से को प्रकट करने का कोई सभ्य तरीका न सोच पाने के कारण दोनों ने चुप रहना ही उचित समझा। जब टीटी ने स्थिति का यह अंतरिम समाधान प्रस्तुत किया तो गीतिका उन महिला के साथ बैठ गई और अवनीश उनके पति के साथ कूपे के

बाहर खड़ा हो गया।

गाड़ी चल पड़ी। पटरी की लयबद्ध आवाजों और डिब्बे के हिचकोलों ने वातावरण में सब नियंत्रित होने के भाव का संचार कर दिया। धीरे-धीरे कूपे में यात्रियों की बातचीत की आवाजें तैरने लगीं। गीतिका ने चोर नजरों से बगल में देखा तो पाया वह महिला उसी की तरफ देख रही थीं। उसे अपनी तरफ देखते देख वे मुस्करा दीं।

‘घूमने आए थे? घर वापस जा रहे हो?’

‘जी।’, गीतिका ने एक हल्की मुस्कराहट के साथ कहा।

महिला ने उसकी फीकी मुस्कराहट को चीन्ह लिया। बोलीं, ‘यात्रा में परेशानी होने से मन खराब हो ही जाता है।’

‘जी।’

कुछ ही देर में दोनों में बातचीत शुरु होती है तो एक दूसरे का परिचय होता है। ज्ञात होता है कि गीतिका एक निजी कंपनी में अधिकारी है और अवनीश एक निजी बैंक में मैनेजर। महिला बताती हैं कि उसके पति एक सरकारी कंपनी में थे, और अब सेवानिवृत्त हैं। महिला स्वयं गृहिणी ही रही हैं। उनका नाम सुजाता है और पति का कैलाश।

‘आप लोग भी यहाँ घूमने आए थे?’

‘हाँ। हम लोग भी। शादी के चालीस बरस होने को थे। सोचा कि चलो घूम ही आते हैं। यहाँ हम

शादी होने पर आए थे। तुम्हारी तरह।’

दोनों महिलाएँ हँस पड़ती हैं।

‘दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। एक सप्ताह रहने के बाद एक दूसरे का नाम ही जान पाए थे। ये मुझ से शरमाते रहे, और मैं इनसे। यकीन नहीं होता न? हमारी पीढ़ी तुम लोगों की तरह फॉरवर्ड नहीं थी।’

एक बार फिर दोनों की हँसी छूट गई।

उधर कूपे के बाहर अवनीश और कैलाश में आपसी परिचय हो चुका था। कुछ ही देर में उनकी बातचीत वर्तमान अर्थव्यवस्था और राजनीति की ओर मुड़ गई, जैसा कि पुरुषों में अक्सर होता ही है। वे भरसक दुनिया को संभालने का प्रयास करते रहते हैं!

यहाँ भीतर दो महिलाएँ शनैः शनैः एक दूसरे के समीप आ रही थीं।

‘उदास हो?’

गीतिका एकाएक चौंक गई। उसने इस प्रश्न की अपेक्षा नहीं थी।

‘जी?’, उसने अचकचा कर सुजाता की ओर देखा जो गंभीरता से उसकी ओर देख रही थीं।

सुजाता ने अपना प्रश्न दोहराया।

गीतिका ने एक फीकी हँसी हँस दी। प्रश्न के इतनी सहज ढंग से और औचक पूछे जाने से वह झूठ नहीं बोल सकी।

‘कोई बात नहीं। सब ठीक हो जाएगा।’

इन्हें कैसे पता कि सब ठीक हो जाएगा? और क्या ठीक हो जाएगा? शायद गीतिका के भीतर उठने वाली इन शंकाओं का सुजाता को भास हो गया। वे बोलीं, ‘हो जाता है। धीरज रखो।’

इस बार जब गीतिका ने सुजाता की ओर देखा तो उसमें बहुत से प्रश्न तैर रहे थे।

‘कुछ भी ठीक नहीं लग रहा।’, गीतिका की आँखों की कोरों पर पानी टिका था जिसे दृढ़ इच्छा शक्ति से बहने से रोका जा रहा था।

‘तुम्हारी पीढ़ी के साथ यह कठिनाई है। धैर्य नहीं है। प्रेम विवाह किया है?’

‘नहीं। अरेंज्ड है।’

‘लड़का तो स्वयं ही पसंद किया होगा?’

‘हाँ।’

‘हनीमून पर आए हो तो एक दो सप्ताह से अधिक तो नहीं हुआ होगा ब्याह को?’

‘जी, एक सप्ताह हुआ है।’

सुजाता कुछ क्षण सोचती रहीं फिर बोलीं, ‘इससे पहले प्रेम किया है कभी?’

गीतिका को झेंपते देख सुजात बोली, ‘नहीं शरमाने की कोई बात नहीं है। मैं संजीदगी से ही पूछ रही हूँ। वैसे भी देखा जाए तो हम कुछ घंटों के ही मेहमान हैं। फिर कभी मिलना नहीं होगा। गाड़ी से उतरते ही एक बड़े से शहर में खो जाएंगे। मुझे अपना शुभ चिंतक समझ कर बात कर सकती हो।’

सुजाता द्वारा साधिकार कही बात से गीतिका मुस्कराए बिना रह न सकी, ‘जी, किया है। दो बार।’

‘कितनी देर चला था रोमांस?’

‘तीन साल और दो साल।’

‘तीन साल बाद और फिर दो साल बाद तुम्हें पता लगा कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो। यही हुआ न?’

‘जी। यही हुआ।’

‘अपने पति से तो दो तीन बार ही मिलना हुआ था। और तुमने उसके साथ सारी उम्र गुजारने का निर्णय ले लिया था।’

‘जी। जल्दी कर दी न मैं ने?’

‘नहीं। ऐसा ही होता है। दो तीन साल के रोमांस के बाद ब्याह करती तो भी ऐसा ही अनुभव होता जैसे कि किसी अनजान आदमी के साथ रहना शुरु कर रही हो। कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दूसरे को नए सिरे से पहचानना पड़ता है, पति पत्नी की तरह। यह सदा ही एक नई शुरुआत होती है। अनुभव से बता रही हूँ।’

गीतिका प्रश्नवाचक दृष्टि से सुजाता की ओर देखती रही।

‘कई सालों के रोमांस के बाद कभी एक साल कभी छः महीने और कभी-कभी एक सप्ताह के ब्याह के बाद ही यह निर्णय ले लिया जाता है कि कोई बहुत भारी भूल हो गई है और अलग रास्ते पकड़ लिए जाते हैं, तलाक ले लिया जाता है।’ ‘आप सच कह रही हैं। कुछ समझ नहीं आता।’ ‘समझ कभी भी नहीं आता। चालीस बरस के साथ के बाद मुझे अभी भी कभी-कभी लगता है कि गलत आदमी के साथ शादी कर ली।’

‘विश्वास नहीं होता।‘

‘हो जाएगा। मुझे कभी-कभी तुम लोगों की पीढ़ी पर दया आती है।’

‘ऐसा क्यों? आपकी पीढ़ी तो बहुत तरह से बँधी हुई थी। नियमों से, रीति रिवाज से, अंध

विश्वासों से। हमारी पीढ़ी आजाद है। हम जो चाहे कर सकते हैं। हमारे समय में महिलाएं कितनी स्वतंत्र हैं। वे जो चाहे कर सकती हैं। आपको नहीं लगता आंटी?’

‘मुझे प्लीज़ आंटी मत कहो। बहुत ही ठंडा संबोधन है। दीदी, चाची, ताई, मौसी कुछ भी कह लो। आंटी नहीं बस्। कुछ भी न कहो तो भी चलेगा।’

‘ठीक है। मौसी बोलती हूँ।’

‘चलेगा।‘, कहकर सुजाता मुस्करा दी, ‘हाँ, तो तुम कह रही थी कि तुम्हारी पीढ़ी आजाद है। यह तो सही है। हमारे समय में इतनी आजादी नहीं थी। परंतु जब तुम्हारी पीढ़ी को सदा परेशान देखती हूँ तो सोच में पड़ जाती हूँ। क्या तुम वास्तव में आजाद हो? यदि आजाद हो तो खुश क्यों नहीं हो? तुम्हें क्या लगता है? क्या मैं गलत कह रही हूँ?’

गीतिका गंभीरता से सोचने लगी। बहुत देर सोचने के बाद बोली, ‘शायद हमें अभी आजादी का सही इस्तेमाल करना नहीं आया। शायद हमसे अगली पीढ़ी अधिक खुश होगी।’

‘लगता तो नहीं है।’, सुजाता ने मुस्कराते हुए कहा।

गीतिका भी झेंप गई, ‘यह सही है कि अगली पीढ़ी बहुत खुश है, यह नहीं कहा जा सकता। ‘‘जमीनी हकीकत को देखें तो एक उदाहरण देती हूँ। एक पतंग जो होती है न, वह आसमान में उड़ती हुई कितनी खूबसूरत लगती है। हवा संग अठखेलियाँ लेती हुई, झूमती हुई वह अपने जीवन का जशन मना रही होती है। लेकिन यह तब तक ही होता है जब तक वह डोर से बँधी होती है। डोरी के टूटते ही वह या तो किसी खंभे में फँसी दिखाई देगी या किसी पेड़ पर असहाय कटी फटी लटकी हुई दिखेगी।’

टीटी ने आकर बताया कि आने वाले स्टेशन पर दो सीटें खाली हो जाएंगी। परंतु वे सीटें साथ-साथ नहीं है। उन पर अवनीश और कैलाश को बिठा दिया जाएगा। दोनों महिलाओं ने सहमति में सर हिला दिया। अगला स्टेशन कुछ ही मिनटों में आने वाला था। सब ने चैन कि साँस ली। बाकी का सफर निश्चिंत होकर कट जाएगा।

डिब्बे का वातावरण शांत प्रायः हो चुका था। अधिकांश यात्री ऊंघने लगे थे। जो बचे थे वे कानों में मोबाइल का ईयर फोन लगा कुछ सुन रहे थे या देख रहे थे। कुछ एक दो ऐसे भी थे जो आपस में मद्धिम आवाज में बातचीत कर रहे थे। गीतिका और सुजाता की बातचीत भी रुक-रुक कर जारी थी।

टीटी के जाने के बाद गीतिका कुछ देर चुप रही। सुजाता की बातें सुन कर उसके मन में उथल पुथल हो रही थी।

‘आन्टी, सॉरी, मौसी! अफसोस तो इस बात पर हो रहा है कि दो दिन के बाद ही लगने लगा था कि सारी जिंदगी साथ कैसे गुजारेंगे जब कि दो दिनों में यह स्पष्ट हो गया था कि किसी भी विषय पर हमारे विचार नहीं मिलते।’

सुजाता ने गीतिका की बात को सुना परंतु कोई प्रतिक्रिया न दे कर उसकी ओर देखती रही। गीतिका ने कहा, ‘होटल पहुँचने के कुछ देर बाद ही यह अहसास होने लगा कि किसी भी विषय पर हमारे विचार नहीं मिलते – चाइनीज खाएं कि इटालियन, इस जगह घूमने जाएं कि उस जगह, आज घूमने जाना है कि होटल में ही समय बिताना है, एसी का तापमान कितना रखना है, किस तरह के कपड़े पहनने हैं, आदि-आदि। कौन सी बात थी जिस पर हमारी सहमती हो पाती थी? इस तरह से तो सारी जिंदगी गुजारना कठिन हो जाएगा। पति पत्नी के विचार और आदतें आपस में मिलना तो बहुत जरूरी है। यह रिश्ता तो नहीं निभ पाएगा। लगता है बहुत बड़ी गलती हो गई।’

सुजाता ने सहमती में सर हिला दिया। बहुत देर तक गीतिका प्रतीक्षा करती रही परंतु सुजाता की ओर से कोई प्रत्युत्तर न आने से वह फिर अपने ही विचारों में खो गई। गीतिका को ज्ञात था कि कुछ यही भावनाएं अवनीश की भी होंगी। उसने अनुभव किया था कि जब भी दोनों में किसी विषय पर असहमति हुई तो पहले बहस और फिर गुस्से में प्रकट हुई। हर ऐसी घटना के बाद एक हताशा मन में कसमसाने लगती थी। हे भगवान, हम किसी भी निर्णय पर सरलता से क्यों नहीं पहुँच पाते हैं?

तभी सुजाता ने गीतिका की बाँह पर हाथ रखा तो वह चौंक गई। उसने देखा कि वे उससे कुछ कहना चाह रही थीं। वह जरा से उनकी ओर झुक गई।

‘बेटा, तुम्हारी बात का जवाब तो मेरे पास नहीं है। परंतु मैं देख सकती हूँ कि आज के युवा लोगों के सामने एक बड़ा संकट है। तुम लोग एक ऐसी युग संधि की कगार पर खड़े हो जिसके आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। यही बात मैंने अपने बच्चों में भी देखी है। मुझे तरस भी आता है उन पर। समाज का एक ढांचा हुआ करता था। संबंध, रीति, रिवाज, नियम, कानून, जिम्मेदारियाँ – ये सब उस ढांचे को संभाले हुए थे। अब एक बहुत बड़ा सवाल इन सब के मध्य आ गया है – क्यों? हर चीज में क्यों, हर बात में क्यों, हर निर्णय में क्यों। अच्छी बात है, हर बात के कारण का मालूम होना जरूरी भी है। अब संबंधों को ही लो। संबंध बनाए जाएं तो क्यों, संबंध निभाए जाएं तो क्यों, इसमें मुझे क्या मिल रहा है, इत्यादि। इसलिए संबंधों को निभाना भारी पड़ रहा है। संबंधों के लिए अपने हितों का बलिदान देना हास्यास्पद लगता है। और आज के समय में जो ऐसा करते हैं वे स्वयं ही हास्यास्पद हो जाते हैं।’

‘यह बात तो आप सही कह रही हैं, मौसी। हमारे माता पिता ने जब भी ऐसा कुछ किया तो उसे कमजोरी कहा गया या मजबूरी।’

‘तुमने सही कहा। इस ढांचे की चूलें हमारे समय में ही चरमराने लगी थीं। धीरे-धीरे सब रिश्तों की पकड़ कमजोर पड़ने लगी और अंत में स्त्री और पुरुष का संबंध ही अपना आधार खो बैठा। समाज को बाँधने वाला मूल आधार तो यही था। इसकी प्रासंगिकता ही प्रश्नों में कहीं खो गई।’

‘मौसी, समाज स्त्री के दमन पर खड़ा था। पितृसत्ता के रहते स्त्री की समाज में स्थिति में कभी भी सुधार संभव नहीं था। आज की स्त्री सक्षम है। वह क्यों एक द्वितीय श्रेणी का जीवन जीने पर मजबूर हो। स्त्रियों पर कितने अत्याचार होते हैं। क्या वे समाप्त नहीं होने चाहिए? क्या स्त्री को एक संपूर्ण जीवन जीने का अधिकार नहीं है? हम क्यों मर्दों के आगे झुकें? हम समान हैं।’

‘अब तुमने एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात कही। हम समान हैं। यही न?’

‘बिल्कुल। यही।’

‘प्रकृति में जरा नजर घुमा कर देखो। क्या समान दिखाई देता है तुम्हें?’

‘क्या मतलब?’

‘मतलब साफ है। सब कुछ को देखो। नदियाँ, पहाड़, बादल, पेड़, पौधे, पत्ते, फूल, जानवर, पशु, पक्षी। कोई दो जीव एक जैसे ढूँढ के दिखा दो तो मान जाएं। प्रकृति को यदि समानता से प्रेम होता सो सारी सृष्टि एक सी न होती? इतनी विभिन्नता क्यों होती? यही नहीं कि सब जानवर एक दूसरे से भिन्न हैं, अपितु एक ही जानवर में कोई दो जीव एक जैसे नहीं देखने को मिलेंगे। कोई दो शेर एक जैसे नहीं होते, कोई दो गौरैया एक जैसी नहीं होती, कोई दो घोड़े, हिरण, मोर, चकोर, चील, कौवे, किसी को भी देख लो। एक ही जाति और प्रजाति में भी दो जंतु एक से नहीं होते। यही नहीं उनकी क्षमताओं में भी अंतर होता है। कोई दो हिरण एक ही गति से नहीं भागते, कोई दो लंगूर एक सा नहीं कूदते, कोई शेर एक समान शक्तिशाली नहीं होते। सब में अंतर रहता है। हम इंसानों में भी यही है। सबमें अलग-अलग क्षमताएं हैं और अलग-अलग गुण हैं। प्रकृति ने तो कहीं भी समानता रखी ही नहीं है। प्रकृति ने सब को भिन्न बना कर भेजा है और सबको एक सीमा दी है। हम को उन सीमाओं में रहते हुए और अपनी जुदा-जुदा प्रकृतियों का उपयोग करते हुए जीवन को फलीभूत करना है। बताओ, मैंने सच कहा या झूठ।’

‘लगता तो सच ही है।’

‘यही सच है।’

कुछ देर वे गीतिका के चेहरे पर आते जाते भाव पढ़ती रहीं। फिर बोलीं, ‘प्रकृति ने हर योनि में नर और मादा को अलग ढंग से बनाया है। दिखने में भी अलग हैं और क्षमताएं भी अलग हैं।

ऐसा है कि नहीं?’

गीतिका ने कुछ संकोच से कहा, ‘हाँ, है तो सच।’

सुजाता कुछ देर चुप रही ताकि अब तक कही बातों को गीतिका अच्छे से आत्मसात कर ले। ‘पितृसत्ता शब्द का प्रयोग सही नहीं है। इसमें से एक षड्यंत्र की बू आती है। ऐसा लगता है कि एक सोची समझी योजना है, या कह लो एक साजिश सी की गई है। परंतु, गीतिका, एक क्षण के लिए, सुनी सुनाई बातों को भूल कर, अपने दिल पर हाथ रख कर, सच्चे दिल से कहो, कि क्या तुम्हें वाकई लगता है कि ऐसा हुआ होगा? सारे विश्व के सभी मर्दों ने मिल कर सारे विश्व की औरतों को कैसे दबा कर रखना है और उन्हें प्रताड़ित करना है, इसकी योजना बनाई होगी और सभी देशों में उस योजना के तहत सामाजिक संरचनाएं गढ़ी होंगी ताकि औरतों को समाज में दूसरा दर्जा देकर उसे दबा कर कुचल कर रखा जाए। और यह मत भूलना कि इनमें केवल उनकी पत्नियाँ नहीं थीं – उसकी माँ, बहन और बेटियाँ भी थीं। और हैं। और यह भी सत्य है कि हर जगह स्त्री की स्थिति एक जैसी नहीं थी और समाज का उसके प्रति रवैया एक जैसा नहीं था। हर देश, हर महाद्वीप, उप-महाद्वीप, देश, दिशा, देशांतर में समाज की और उनमें नारी की स्थितियां भिन्न-भिन्न थीं। किन्हीं स्थानों में तो स्त्री प्रधान समाज भी स्थापित हुए। कहीं स्त्री को बहुत मान और मर्यादा उपलब्ध थी और कहीं घोर प्रताड़ना…क्या यह एक सोची समझी साजिश थी? क्या सोचती हो? क्या यह संभव है?’

गीतिका को इसका कुछ जवाब नहीं सूझा, बोली, ‘यह तो सच है, मौसी, कि ऐसा होना तो संभव नहीं है। परंतु, फिर क्या हुआ होगा?’

‘ऐसी सोच ने कुछ नहीं किया है सिवाय इसके कि औरत और मर्द के रिश्ते में संदेह और अविश्वास के विष को भर दिया है और उन्हें एक सामंजस्यपूर्ण तादात्म्य स्थापित करते हुए साथ-साथ जीवन बिताने के लिए अक्षम बना दिया है। जिस भी व्यक्ति, ताकत या सोच ने ऐसा किया है उसने समाज की जड़ों पर कुठाराघात किया है।’

दोनों महिलाएं अब तक कही गई बातों को भीतर ही भीतर गुन रही थीं।

गीतिका ने जारी रखा, ‘ईश्वर ने जो सीमित बुद्धि मुझे प्रदान की है उसका उपयोग करते हुए मैं इतना तो समझ पाती हूँ प्रकृति ने स्त्री और पुरुष को अलग ढंग से बनाया है। पुरुष को बड़े डील डौल वाला और अधिक मजबूत और शक्तिमान और अधिक ठोस बनाया। इसके विपरीत, स्त्री को कोमल बनाया है और भावुक बनाया है। ऐसा ही मानव जगत में है, और ऐसा ही पशु जगत में है। प्रकृति के दिए इन्हीं गुणों से तालमेल बिठाते हुए इंसान ने भी, और पशुओं ने भी, अपने समाज का अनुगठन किया। प्रकृति में हर जगह यही पाओगी कि मादा जन्म देती है, वह बच्चों का लालन पालन करती है और घर संभालती है। नर भोजन और संसाधनों का प्रबंध करता है और परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है। इसी आधार पर समाज बने। स्त्री और पुरुष के अलग-अलग कार्य थे उनकी क्षमताओं पर आधारित।

‘फिर किसी सर फिरे ने सब को एकता का मंत्र पढ़ा दिया। बिना यह स्पष्ट किए कि एकता होती क्या है? एकता किस चीज की, किस गुण की? नारी और पुरुष समान तो हैं नहीं तो एकता का अर्थ भी समझाना होगा न? भिन्नता को असमानता घोषित कर दिया। ऐसा करने वालों के अपने-अपने एजेंडा थे और हैं। आज का संसार अधिकांशतः दो बातों पर मरता है – पैसा और बल। पैसा भी अंततः बल ही है। खेलने वाले खिलाते रहे और हमारे भोले भाले बच्चे खेलते रहे। और आज इस मोड़ पर हैं कि जैसे धुरी से अलग हुए पहिये हों – भटक तो बहुत रहे हैं परंतु पहुँचते कहीं नहीं। वो देखो तुम्हारे पति के बगल की सीट खाली हो गई है। जाओ और जल्दी से घेर लो। मैं अपने पति को यहां बुलाती हैं। बहुत देर से उदास निगाहों से इधर उधर देखे जा रहे हैं।’

यह बात इतनी अकस्मात्‌ कही गई थी कि गीतिका को कुछ क्षण लगे यह समझने में कि क्या कहा गया है। फिर बात को समझते हुए वह उठी और अवनीश की बगल में जा कर बैठ गई। अवनीश के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान देख उसे अच्छा लगा। वह भी हँस दी और बोली, ‘आखिर जगह मिल ही गई।’

अवनीश ने उसका हाथ थामा और कहा, ‘कहाँ? सीट पर या दिल में?’

गीतिका ने अवनीश के कंधे पर सर टेकते हुए कहा, ‘दोनों जगह।’ यह कहते-कहते वह गहरी नींद में खो गई।

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