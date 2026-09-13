ओमा पचास साल की चुस्त-दुरुस्त महिला थी। वह रमा के घर काम करती थी। रमा ने उसे कोई महीना भर पहले ही काम पर रखा था। ओमा के बारे में उसे कॉलोनी की अध्यक्ष ने बताया था। अगले महीने रमा का तबादला होने वाला था, इसलिए उसने ओमा की कोई कागजी कार्रवाई नहीं की थी।

कुछ दिनों से रमा की गर्दन में तकलीफ थी। गले पर पट्टा बांधकर वह इन दिनों घर से ही काम कर रही थी। उस दिन ओमा ने काम निपटाने के बाद अचानक कहा, ‘दीदी, एक हजार रुपए उधार मिल जाएंगे?’

रमा का दिल उदार था। वह मना नहीं कर सकी। उसने रुपए निकालकर ओमा को दे दिए। फिर भी पूछ बैठी, ‘किसलिए चाहिए रुपए?’

‘दीदी, किसी का उधार वापस करना है। रात-दिन चिक-चिक मचा रखी है।’ कुछ क्षण चुप रहने के बाद ओमा ने कहा, ‘एक बात और कहनी थी, दीदी।’

‘बोलो।’

रमा को न जाने क्यों भीतर ही भीतर कुछ अजीब-सा लगा।

‘दीदी, कल मेरी जगह मेरी बहू आ जाएगी। मुझे पास वाले गांव में कुछ जरूरी काम से जाना है।’

‘अच्छा, ठीक है। मगर वह आएगी न?’ रमा ने याद दिलाया।

‘जी दीदी, आएगी। एकदम समय पर आएगी। रुपए के लिए फिर से शुक्रिया।’

ओमा जल्दी-जल्दी सीढ़ियां उतर गई।

उसके जाते ही रमा के मन में तरह-तरह के सवाल उठने लगे। तीन दिन पहले ही तो ओमा को पगार मिली थी। आज छह तारीख थी और वह फिर एक हजार रुपए मांग रही थी। ऐसा क्या था जिसके लिए उसे अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई?

अगली सुबह ठीक समय पर दरवाजे की घंटी बजी। सामने लगभग पच्चीस साल की एक युवती खड़ी थी।

‘मैं ओमा की बहू हूं।’

युवती ने दो मिनट में रमा से सारे काम पूछे और चुपचाप काम में लग गई। उसकी फुर्ती और सफाई देखकर रमा प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी।

उस दिन रमा ने सैंडविच बनाए थे। काम के बीच उसने युवती से पूछा, ‘तुम्हारा नाम क्या है?’

‘सजीली।’

सजीली ने चाय का कप उठाया और जमीन पर बैठ गई।

‘अरे, कुर्सी पर बैठो। मैं ऐसा कोई भेदभाव नहीं करती।’ रमा ने प्यार से प्लेट में दो सैंडविच रखकर उसकी ओर बढ़ा दिए।

लेकिन सजीली ने सैंडविच नहीं खाए। उसने रद्दी के लिए रखे एक पुराने अखबार को उठाया। बड़ी सफाई से दोनों सैंडविच उसमें लपेटे और अलग रख दिए।

रमा ने पूछा, ‘तुमने सैंडविच नहीं खाए?’

‘जी… बेटी के लिए रख लिए। अभी स्कूल से आती होगी।’

‘अच्छा! तुम्हारी शादी कब हुई?’

सजीली ने बिना किसी संकोच के कहा, ‘शादी नहीं हुई।’

रमा ने हैरानी से उसकी ओर देखा।

‘फिर?’

‘खरीदी गई थी।’

‘क्या?’

रमा का दिल अचानक जोर-जोर से धड़कने लगा।

‘जी… खरीदी गई थी।’

कुछ क्षण कमरे में चुप्पी रही।

‘तुम्हें खरीदा गया था?’

‘जी।’

रमा जैसे अपनी जगह पर जम गई।

‘दरअसल, मैं मुंबई की नहीं हूं। झारखंड की रहने वाली हूं। सात साल पहले मेरी सास ने मुझे पैंतीस हजार रुपए में खरीदा था। यहां लाकर अपने इकलौते बेटे से मेरी शादी कर दी।’

‘लेकिन… तुम्हारे माता-पिता?’

सजीली के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई।

‘माता-पिता को तो मैंने कभी देखा ही नहीं।’

‘फिर?’

‘हम कुछ लड़कियां एक आश्रय-गृह में रहती थीं। वहीं खाना, वहीं सोना। मोमबत्ती और साबुन बनाते थे हम लोग। वहीं के एक ताऊजी ने मुझे बेच दिया।’

रमा के मुंह से मुश्किल से निकला, ‘मगर… किसी ने शिकायत नहीं की?’

‘नहीं।’ सजीली ने सहजता से कहा, ‘हमें लगा था उधर से मुक्ति मिल गई। यहां मेरी सास मुझे बहुत प्यार करती है।’

उसके चेहरे पर पहली बार हल्की उदासी आई।

‘लेकिन आजकल हालत ठीक नहीं है। सास पर कर्ज हो गया है। मेरे पति तीन महीने पहले दुर्घटना में घायल हो गए थे। इलाज में बहुत पैसा लग गया।’

‘तो आज तुम्हारी सास कहां गई हैं?’

‘पास के गांव में। वहां डिलीवरी के घर काम है।’

‘डिलीवरी के घर?’

सजीली ने समझाया, ‘यहां कुछ गांवों में रस्म होती है। बच्चा होने पर ग्यारह औरतों को बुलाते हैं। उनसे पकवान और पंजीरी बनवाई जाती है। डिलीवरी वाले दिन या उसके अगले दिन। एक दिन के दो हजार रुपए तक मिल जाते हैं। नेग अलग।’

रमा चुप रही।

‘आज शाम तक लौटेंगी। मैं भी अब एक-दो घरों में काम करने लगी हूं। घर चलाना है।’

सजीली ने नमस्ते की और चली गई। दरवाजा बंद होने के बाद रमा देर तक उसी जगह बैठी रही।

‘खरीदी गई थी…।’ यह शब्द उसके भीतर हथौड़े की तरह बज रहा था।

अचानक उसे अपनी बुआ याद आ गई। दो साल से वह अपने माता-पिता से इस बात पर नाराज थी कि उन्होंने उसकी बुआ की शादी उसके मामा से तय कर दी थी। रमा ने तब घर में खूब हंगामा किया था।

‘हद है मां-पापा! आप लोगों ने बुआ की मर्जी जाने बिना रिश्ता कैसे तय कर दिया?’

मां ने समझाया था, ‘अदिति की पहले सगाई टूट चुकी है। अब वह तीस की हो गई है। उसकी इच्छा है कि उसका घर-परिवार बसे। इसमें बुराई क्या है?’

रमा को लगा था कि बुआ को बस कहीं ‘ठिकाने’ लगाया जा रहा है।

आज सजीली की कहानी सुनने के बाद पहली बार उसे उस प्रसंग का दूसरा पहलू दिखाई दिया। उसने गौर ही नहीं किया था कि बुआ ने कभी विरोध में एक शब्द नहीं कहा था। क्या वह खुश थी? क्या उसने सचमुच अपनी जिंदगी का फैसला खुद किया था?

रमा ने बुआ को फोन किया। उधर से वही खनकती हुई आवाज आई, ‘खुश रहो बेटा।’

आधे घंटे तक दोनों बातें करती रहीं। बुआ ने अपनी खुशहाल जिंदगी, अपने पति, घर और सुख के बारे में बताया। फोन रखने के बाद रमा देर तक चुप बैठी रही। फिर उसने माता-पिता को फोन किया।

उस दिन दफ्तर का काम भी काफी रह गया था। रमा पूरी रात बैठकर काम निपटाती रही। करीब दस बजे फोन बजा। ओमा थी।

‘दीदी, बुरा न मानो तो कल भी मेरी बहू आ सकती है?’

‘कौन? सजीली?’

‘जी दीदी। कल भी मुझे गांव जाना है।’

रमा के चेहरे पर मुस्कान आ गई।

‘ठीक है। उसको समय पर भेज देना।’

‘जी दीदी।’

ओमा कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, ‘कल वह आपके एक हजार रुपए भी लौटा देगी। आपसे उधार लिया था न। फिर से धन्यवाद, दीदी।’

फोन कट गया। रमा देर तक मोबाइल हाथ में लिए बैठी रही। ओमा की आवाज में जो सुकून था, उससे उसे अजीब-सा सुख मिल रहा था।

कल फिर सजीली आएगी। यह सोचकर रमा के भीतर अचानक कोई बच्चा खिलखिला उठा।

उसे पहली बार लगा-कभी-कभी किसी अनजान इंसान की जिंदगी में अपने लिए बहुत छोटी-सी जगह बना लेना भी किसी बड़ी मदद से कम नहीं होता। वह रात देर तक मुस्कुराती रही।