“कबीर को पढ़ना आसान नहीं है।” यह बात आज भी साहित्य के विद्यार्थी कहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था, जब कबीर केवल संतों की वाणी माने जाते थे। विश्वविद्यालयों में उन पर गंभीर चर्चा कम होती थी। उनकी भाषा कठिन समझी जाती थी और उनके विचारों को व्यवस्थित ढंग से पढ़ाने वाले विद्वान भी बहुत कम थे।

फिर एक विद्वान आए, जिन्होंने कबीर की धूल झाड़ी। उन्होंने कबीर को केवल उद्धृत नहीं किया, बल्कि समझाया। उनके शब्दों के पीछे छिपे समाज, दर्शन और मनुष्य की तलाश को सामने रखा। लोगों को महसूस हुआ कि कबीर केवल पंद्रहवीं शताब्दी के संत नहीं, आज भी हमारे समय के सबसे प्रासंगिक चिंतक हैं। वह विद्वान थे – आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी।

हिंदी साहित्य में उन्हें केवल निबंधकार या उपन्यासकार कहना उनके व्यक्तित्व को छोटा कर देना होगा। वे उन दुर्लभ विद्वानों में थे, जो इतिहास, संस्कृति, ज्योतिष, भाषा, दर्शन और साहित्य के बीच कोई दीवार नहीं देखते थे।

उनके लिए भारतीय परंपरा किसी बंद अलमारी में रखी धरोहर नहीं थी, बल्कि एक बहती हुई नदी थी, जिसमें हर युग अपना जल जोड़ता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक, शोधकर्ता और भारतीय संस्कृति के ऐसे व्याख्याकार थे, जिन्होंने अतीत को संग्रहालय की वस्तु नहीं, वर्तमान की सांस बना दिया।

बलिया के एक गांव से शांतिनिकेतन तक

19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा गांव में जन्मे हजारी प्रसाद द्विवेदी का बचपन संस्कृत, ज्योतिष और भारतीय शास्त्रों के वातावरण में बीता। उनके पिता पंडित अनमोल द्विवेदी संस्कृत और ज्योतिष के विद्वान थे। घर में पढ़ाई केवल परीक्षा पास करने का साधन नहीं थी, बल्कि जीवन जीने का तरीका थी।

यही संस्कार आगे चलकर उनके लेखन की सबसे बड़ी ताकत बने।

बनारस में शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनका जीवन तब बदला, जब गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शांतिनिकेतन से उन्हें बुलावा मिला। हिंदी विभाग में अध्यापन का यह अवसर केवल नौकरी नहीं था, बल्कि भारतीय संस्कृति को नए दृष्टिकोण से देखने की शुरुआत थी।

शांतिनिकेतन में उन्होंने रवीन्द्रनाथ, क्षितिमोहन सेन और अनेक विद्वानों के साथ काम किया। यहीं उनकी दृष्टि और अधिक व्यापक हुई। उन्होंने महसूस किया कि भारत को समझना है तो केवल राजवंशों का इतिहास नहीं, उसकी लोक परंपराओं, संतों, भाषाओं और संस्कृति को भी पढ़ना होगा।

जब इतिहास किताबों से निकलकर मनुष्यों के बीच आ गया

हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ते हुए बार-बार लगता है कि वे इतिहास नहीं लिख रहे, इतिहास से बातचीत कर रहे हैं। वे पुराने ग्रंथों को श्रद्धा से देखते हैं, लेकिन आंखें मूंदकर स्वीकार नहीं करते। एक ओर उनके भीतर का शोधकर्ता हर तथ्य को परखता है, दूसरी ओर लेखक उसे सहज भाषा में पाठकों तक पहुंचा देता है।

उनकी सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि उन्होंने भारतीय परंपरा को रूढ़ियों का बोझ नहीं बनने दिया। वे मानते थे कि परंपरा नदी की तरह होती है। वह बहती रहती है। जो बहना छोड़ दे, वह परंपरा नहीं, केवल स्मृति बनकर रह जाती है।

शांतिनिकेतन में बिताए वर्षों ने उनके व्यक्तित्व को और व्यापक बनाया। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर के सान्निध्य ने उन्हें सिखाया कि भारतीय संस्कृति को किसी एक भाषा, एक धर्म या एक विचारधारा की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। यही दृष्टि बाद में उनके हर लेख और हर पुस्तक में दिखाई देती है।

कबीर को नए समय का कवि बनाने वाले विद्वान

अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आज भी सबसे अधिक सम्मान के साथ लिया जाता है, तो उसके पीछे उनकी पुस्तक ‘कबीर’ है। कबीर पर उनसे पहले भी लिखा गया था, लेकिन द्विवेदी जी ने कबीर को केवल संत या भक्त कवि के रूप में नहीं देखा। उन्होंने उन्हें एक ऐसे विचारक के रूप में प्रस्तुत किया, जो अपने समय की सामाजिक विसंगतियों पर सीधी चोट करता है।

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उन्होंने दिखाया कि कबीर की वाणी केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना की भी आवाज है। उनके शोध ने कबीर को विश्वविद्यालयों के अध्ययन का केंद्रीय विषय बना दिया। आज हिंदी साहित्य में कबीर की जो आधुनिक समझ विकसित हुई है, उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

जब बाणभट्ट फिर से जीवित हो उठे

हिंदी उपन्यासों की चर्चा हो और ‘बाणभट्ट की आत्मकथा’ का नाम न आए, ऐसा संभव नहीं। यह एक अनोखा उपन्यास है। लेखक बीसवीं सदी का है, लेकिन कथावाचक सातवीं शताब्दी का संस्कृत कवि बाणभट्ट। यह केवल ऐतिहासिक उपन्यास नहीं, बल्कि समय और कल्पना का अद्भुत संगम है। इसे पढ़ते हुए लगता है कि बाणभट्ट स्वयं अपने समय की यात्रा करवा रहे हैं। भाषा में संस्कृत की गरिमा है, लेकिन बोझिलपन नहीं। इतिहास है, लेकिन शुष्क नहीं। कल्पना है, लेकिन तथ्य से दूर नहीं।

यही हजारी प्रसाद द्विवेदी की लेखकीय ताकत थी। वे इतिहास को कहानी बना देते थे और कहानी को इतिहास का दस्तावेज।

निबंध, जिनमें ज्ञान भी था और मुस्कान भी

हिंदी में बहुत कम लेखक हुए हैं, जिनके निबंधों को पाठक उतने ही आनंद से पढ़ते हैं, जितना किसी कहानी या उपन्यास को। ‘अशोक के फूल’, ‘कल्पलता’, ‘कुटज’, ‘आलोक पर्व’ जैसे निबंध-संग्रह इसका प्रमाण हैं। उनके निबंधों में विद्वता कभी बोझ नहीं बनती। वे किसी फूल की चर्चा करते हैं तो उसके बहाने भारतीय संस्कृति की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। किसी पेड़ का उल्लेख करते हैं तो उसके भीतर मनुष्य के स्वभाव की व्याख्या खोज लेते हैं। उनकी भाषा में गंभीरता थी, लेकिन कठोरता नहीं। वे पाठक को उपदेश नहीं देते, उसके साथ चलते हैं।

विद्वान, जो पहले मनुष्य थे

हजारी प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व जितना बड़ा था, उनका व्यवहार उतना ही सरल। उनके विद्यार्थियों के संस्मरण बताते हैं कि वे कक्षा में कठिन विषयों को भी सहज उदाहरणों से समझाते थे। किसी छात्र के प्रश्न पर कभी नाराज नहीं होते थे। उनका मानना था कि जिज्ञासा ही ज्ञान का पहला द्वार है। वे अक्सर कहते थे कि “ज्ञान का उद्देश्य मनुष्य को विनम्र बनाना है, अहंकारी नहीं।” शायद यही कारण है कि वे केवल अपने लेखन से नहीं, अपने व्यक्तित्व से भी विद्यार्थियों के प्रिय बने रहे।

हिंदी का वह आचार्य, जिसकी दृष्टि आज भी प्रासंगिक है

हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कभी साहित्य को केवल मनोरंजन का साधन नहीं माना। उनके लिए साहित्य मनुष्य को बेहतर बनाने का माध्यम था। शायद यही कारण है कि उन्होंने भक्ति आंदोलन, भारतीय संस्कृति, इतिहास, भाषा और दर्शन जैसे गंभीर विषयों को भी ऐसी भाषा में लिखा, जिसे सामान्य पाठक भी आत्मीयता से पढ़ सके।

वे उन दुर्लभ लेखकों में थे, जिनकी विद्वता पाठक पर बोझ नहीं बनती थी। वे किसी निष्कर्ष को थोपते नहीं थे, बल्कि पाठक को उसके साथ सोचने के लिए आमंत्रित करते थे। उनकी लेखनी में शोध की दृढ़ता थी, लेकिन अभिव्यक्ति में कविता जैसी सहजता। यही कारण है कि उनके निबंध आज भी पुराने नहीं लगते। समय बदल गया, समाज बदल गया, लेकिन मनुष्य और उसकी जिज्ञासाएं आज भी वैसी ही हैं, जैसी उनके समय में थीं।

सम्मान से बड़ी थी उनकी पहचान

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनके साहित्य और शोध के लिए अनेक सम्मान मिले। उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी सहित कई प्रतिष्ठित संस्थानों ने उनके योगदान को स्वीकार किया। वे शांतिनिकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों से जुड़े रहे और जहां भी रहे, वहां उन्होंने केवल अध्यापन नहीं किया, बल्कि विचारों की नई परंपरा विकसित की।

लेकिन यदि पूछा जाए कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, तो उत्तर शायद कोई पुरस्कार नहीं होगा। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने हिंदी पाठक को अपनी सांस्कृतिक विरासत को नए ढंग से पढ़ना सिखाया। उन्होंने दिखाया कि इतिहास केवल तिथियों का क्रम नहीं, बल्कि मनुष्य की चेतना की यात्रा है।

आज भी जब कबीर पढ़े जाते हैं…

आज जब कोई विद्यार्थी पहली बार कबीर को समझने की कोशिश करता है, जब कोई शोधार्थी बाणभट्ट की आत्मकथा के पन्ने पलटता है या अशोक के फूल के निबंध पढ़ते हुए भारतीय संस्कृति के नए अर्थ खोजता है, तब कहीं-न-कहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी उसके साथ चल रहे होते हैं।

उन्होंने पाठकों को यह सिखाया कि अतीत को पूजने से अधिक जरूरी है, उसे समझना। परंपरा को ढोने से अधिक जरूरी है, उसे जीवित रखना। और ज्ञान का सबसे बड़ा उद्देश्य दूसरों पर प्रभाव जमाना नहीं, बल्कि स्वयं को अधिक मानवीय बनाना है।

हर युग में कुछ लोग इतिहास लिखते हैं और कुछ लोग इतिहास को पढ़ना सिखाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी दूसरी श्रेणी के विद्वान थे। उन्होंने हमारी सांस्कृतिक स्मृतियों पर जमी धूल हटाई और बताया कि भारत की पहचान केवल उसके राजाओं, युद्धों और साम्राज्यों में नहीं, बल्कि उसके संतों, कवियों, लोकजीवन और विचारों में भी बसती है।

उन्होंने कबीर को फिर से हमारे समय का कवि बनाया, बाणभट्ट को आधुनिक पाठकों से मिलवाया और भारतीय संस्कृति को किसी संग्रहालय की वस्तु नहीं, बल्कि जीवित परंपरा के रूप में देखने की दृष्टि दी। आज उनके जन्म की एक और वर्षगांठ पर उन्हें याद करना केवल एक साहित्यकार को श्रद्धांजलि देना नहीं है। यह उस दृष्टि को प्रणाम करना है, जिसने हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना सिखाया – बिना अतीत में कैद हुए, भविष्य की ओर देखते हुए।

शायद इसी वजह से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आज भी केवल हिंदी के लेखक नहीं, भारतीय बौद्धिक परंपरा के ऐसे दीपस्तंभ हैं, जिनकी रोशनी समय के साथ और अधिक उजली होती जाती है।

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कहते हैं, हर लेखक अपने समय का इतिहास लिखता है। कोई राजाओं का इतिहास लिखता है, कोई युद्धों का, कोई क्रांतियों का। लेकिन एक लेखक ऐसा भी था, जिसने न राजा चुना, न राजधानी। उसने गांव चुना। उसने उन पगडंडियों को शब्द दिए, जिन पर धूल उड़ती थी। उन किसानों को कहानी का नायक बनाया, जिनके नाम इतिहास की किताबों में कभी दर्ज नहीं हुए। उसने उन औरतों की चुप्पी सुनी, जिनकी आवाज चौपाल तक भी नहीं पहुंचती थी। उसने उन बच्चों की आंखों में भविष्य देखा, जिनके हाथों में किताबों से पहले हल और खुरपी आ जाती थी। वह लेखक थे – आचार्य शिवपूजन सहाय। पूरी कहानी पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक