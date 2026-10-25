एक नए अमेरिकी अध्ययन के मुताबिक 2005 से 2019 के बीच लोगों के प्रतिदिन बोले जाने वाले शब्दों की संख्या में हर साल औसतन 338 शब्दों की कमी दर्ज की गई। जाहिर सी बात है कि यह महज शब्दों का हिसाब नहीं, बल्कि हमारे सामाजिक जीवन में आ रहे बदलाव का संकेत भी है।

मनुष्य ने भाषा का आविष्कार केवल सूचना देने के लिए नहीं किया था।

भाषा रिश्ते बनाने, दुख बांटने, प्रेम जताने, असहमति दर्ज करने और अपने होने का अहसास कराने का माध्यम भी रही है। लेकिन आधुनिक जीवन की भागदौड़ और तकनीक पर हमारी बढ़ती निर्भरता के बीच बातचीत का एक ऐसा संसार सिमट रहा है, जिसकी कमी हमें शायद तब महसूस होगी, जब उसकी जगह पूरी तरह खाली हो चुकी होगी।

338 शब्द सुनने में भले ही बहुत बड़ी संख्या न लगें, लेकिन रोजाना की यह कमी साल भर में एक लाख बीस हजार से अधिक शब्दों के बराबर बैठती है। सवाल है कि क्या इस बदलाव को हम भी महसूस कर रहे हैं? डिजिटल तकनीक ने संवाद के नए रास्ते खोले हैं। दूर रहने वाले परिजनों से वीडियो काल पर बात करना, संदेश के जरिए हालचाल जानना और दुनिया भर के लोगों से जुड़ना पहले से आसान हुआ है।

स्क्रीन के इस पार भीड़, उस पार अकेला इंसान, सिकुड़ रही हैं हमारी संवेदनाएं

इसलिए कम बोले गए शब्दों का अर्थ अपने आप यह नहीं है कि मनुष्य के कुल संवाद में उतनी ही कमी आ गई है। लेकिन क्या लिखे हुए शब्द बोले गए शब्दों की पूरी भरपाई कर सकते हैं? किसी संदेश में हम सूचना तो दे सकते हैं, लेकिन आवाज का कंपन, ठहराव, हंसी, आंखों की चमक और चुप्पी के पीछे छिपे भाव हमेशा नहीं पहुंचा सकते। बातचीत केवल शब्दों का आदान-प्रदान नहीं, एक-दूसरे की उपस्थिति को महसूस करने का अनुभव भी है।

समाज की बुनावट हमेशा बड़े रिश्तों से ही नहीं होती। पड़ोसी से सीढ़ियों पर हुई दो मिनट की बातचीत, सब्जी बेचने वाले का हाल पूछना, सहकर्मी के साथ चाय पीते हुए हंस लेना या घर लौटने पर किसी का पूछना कि दिन कैसा रहा-ये छोटे प्रसंग हमारे जीवन में अपनापन भरते हैं। इनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता, लेकिन सामाजिक मूल्य बहुत बड़ा होता है। जब ऐसे सहज संपर्क कम होते हैं, तो अकेलेपन की अनुभूति बढ़ सकती है।

इसलिए आज के समय में बोलना भी एक सामाजिक जिम्मेदारी जैसा हो गया है। इसके लिए जरूरी है कि हम बातचीत को समय की बर्बादी न समझें। हर संवाद से कोई सूचना या उपलब्धि हासिल करना आवश्यक नहीं। कभी-कभी निरुद्देश्य लगने वाली गपशप ही रिश्तों को अर्थ देती है।

सभ्यता की प्रगति का आकलन केवल इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि हमने कितनी तेजी से संवाद करना सीख लिया है। यह भी देखना होगा कि संवाद करते हुए हम एक-दूसरे को कितना सुन पा रहे हैं। क्योंकि अंतत: मनुष्य को केवल बोलने के लिए शब्द नहीं चाहिए, उसे सुनने वाला एक मन भी चाहिए। इसलिए अब सुनना और बोलना भी हमें जिम्मेदीरी की तरह लेना चाहिए।