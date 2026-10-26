कलकत्ता में एक साहित्यिक सभा हुई। वहां बांग्ला भाषा में अनुप्रास की विशेषता बताने वाला एक निबंध पढ़ा गया। बात केवल इतनी नहीं थी कि बांग्ला में सुंदर शब्दों और ध्वनियों का मेल होता है। बांग्ला को कविता की भाषा बताते हुए यह दावा भी किया गया कि उसमें जितना अनुप्रास है, उतना किसी दूसरी भाषा में नहीं। हिंदी के लेखक पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी को यह बात खटक गई। उन्हें लगा कि हिंदी में भी अनुप्रास की कमी नहीं है। फिर यह साबित क्यों न किया जाए? उन्होंने तय किया कि इसका जवाब बहस से नहीं, उदाहरणों से दिया जाएगा।

यहीं से शुरू होती है एक ऐसे लेखक की दिलचस्प कहानी, जिसने अपनी भाषा के पक्ष में तर्क देने के लिए अपने आसपास की दुनिया को ही खंगाल डाला। लेकिन उनकी खोज किसी गंभीर भाषाई शोध की तरह नहीं चली। धीरे-धीरे यह एक मजेदार खेल बन गई। अपने नाम से लेकर रिश्तेदारों, घर, कारोबार, साहित्य, प्रेम और धर्म तक में उन्हें अनुप्रास के उदाहरण मिलने लगे।

पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी (1875–1939) मूल रूप से बिहार के वर्तमान जमुई जिले के मलयपुर गांव के निवासी थे। वे हिंदी के प्रमुख हास्य-व्यंग्यकार होने के साथ-साथ व्यवसायी भी थे। कलकत्ता में वे लाख और उससे बने उत्पादों के व्यापार से जुड़े थे। वर्ष 1904 में उन्होंने मिर्जामल के साथ मिलकर ‘मिर्जामल-जगन्नाथ एंड कंपनी’ की स्थापना की। व्यावसायिक जीवन के साथ उनका हिंदी साहित्य से भी गहरा जुड़ाव रहा। वे ‘भारत मित्र’ के प्रकाशन से जुड़े और 1922 में लाहौर में आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन की सभा के सभापति भी रहे। साहित्य और कारोबार – दोनों क्षेत्रों का उनका अनुभव उनकी रचनाओं में दिखाई देता है।

पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने अपनी इस खोज को नाम दिया ‘अनुप्रास का अन्वेषण’। उनकी रचना में इस प्रसंग का उल्लेख मिलता है। कलकत्ता के कॉलेज स्क्वायर स्थित यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में उनके अध्यापक ललितकुमार वंद्योपाध्याय ने ‘अनुप्रासेर अट्टहास’ शीर्षक से बांग्ला में एक निबंध पढ़ा था। चतुर्वेदी के विवरण के अनुसार, इसके बाद बांग्ला पत्र ‘बंगवासी’ के संपादक बिहारीलाल सरकार ने बांग्ला को कविता की भाषा बताते हुए उसमें अनुप्रास की प्रचुरता का उल्लेख किया। चतुर्वेदी को यह बात स्वीकार नहीं हुई। उन्होंने हिंदी में अनुप्रास की तलाश शुरू कर दी।

अनुप्रास आखिर है क्या? इसे समझने के लिए किसी बड़े भाषाविद् की जरूरत नहीं। ‘चंचल चितवन’, ‘मधुर मुस्कान’ और ‘खेलकूद, जंगलझाड़ी’ जैसे प्रयोगों में एक जैसी ध्वनियों की आवृत्ति सुनाई देती है। शब्दों की यही समानता भाषा में लय और रोचकता पैदा करती है। चतुर्वेदी इस अलंकार को जानते थे, लेकिन उनका इरादा केवल इसकी परिभाषा बताने का नहीं था। वह दिखाना चाहते थे कि हिंदी में भी इसके इतने उदाहरण हैं कि तलाश करने वाला थक जाए।

उन्होंने अपने आसपास की भाषा पर नजर दौड़ाई तो उदाहरण मिलने लगे। घर-बाहर, अड़ोस-पड़ोस, नाते-रिश्ते, भाई-बंद, भाई-भतीजे, कुटुंब-कबीला, बाल-बच्चे, चूल्हे-चक्की, घर-बार और खानदान-परिवार। रोजमर्रा की जिंदगी में बोले जाने वाले इन शब्दों और मुहावरों में उन्हें अनुप्रास दिखाई दिया। अब यह केवल भाषा की परीक्षा नहीं रह गई थी। चतुर्वेदी के लिए अपने आसपास की सामान्य चीजों को नए ढंग से देखने का खेल भी बन गया था।

जब अपना ही परिचय बन गया अनुप्रास का नमूना

लेकिन वह यहीं क्यों रुकते? अगर अनुप्रास की तलाश करनी ही है, तो सबसे पहले अपने ऊपर प्रयोग क्यों न किया जाए? उन्होंने अपना ही परिचय इस तरह देना शुरू किया कि नामों और स्थानों की कतार लग गई। उनका नाम जगन्नाथप्रसाद, स्टेशन जमुई, ससुर जहांगीरपुर के निवासी जौनमाने जसवंतराय के बेटे जयंतीप्रसाद, मामा जयकृष्णलाल और पुत्र जदुनंदन। फिर अपने आदि निवास मथुरा, बीच के निवास मिर्जापुर और वर्तमान निवास मलयपुर का उल्लेख किया। उपाधि चौबे चतुर्वेदी, काम चपड़े का और उम्र चालीस वर्ष। अपना परिचय देते-देते उन्होंने परिवार, निवास और कारोबार को भी अनुप्रास की खोज में शामिल कर लिया।

यहां चतुर्वेदी का हास्य खुलकर सामने आता है। अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए कोई लेखक कठिन परिभाषाओं और उदाहरणों का सहारा ले सकता था। चतुर्वेदी ने अपने ही जीवन की सामान्य जानकारियों को इस तरह सजाया कि पाठक भाषा के खेल को समझने के साथ उसका आनंद भी ले सके। वह अनुप्रास की खोज कर रहे थे, लेकिन अपनी जिंदगी को हास्य का विषय बनाने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं था।

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अब बारी थी कारोबार की। चतुर्वेदी व्यापार से जुड़े थे। लिहाजा वह बंगाल बैंक की बड़ा बाजार शाखा तक पहुंच गए। वहां उन्हें रोकड़-जाकड़, हिसाब-किताब, खाते-पत्तर, खर्च-खाते, ब्याज-बट्टा, लेन-देन, खरीद-बिक्री, मोल-तोल, नफे-नुकसान और आमदनी-रफ्तनी जैसे शब्दों में भी अनुप्रास दिखाई देने लगा। बाजार के कामकाज से जुड़े शब्दों की यह लंबी सूची पढ़कर लगता है कि लेखक ने व्यापार की दुनिया को भी अपनी खोज से बाहर नहीं रखा।

जिस खोज की शुरुआत बांग्ला और हिंदी के बीच अनुप्रास की तुलना से हुई थी, वह अब जीवन के दूसरे क्षेत्रों में पहुंच चुकी थी। कारोबार के बाद चतुर्वेदी साहित्य की दुनिया में गए। वहां उन्हें कवियों की भाषा, काव्य-कल्पना और प्रेम के वर्णनों में अनुप्रास के अनेक रूप दिखाई दिए। कालिदास से लेकर कृष्ण-काव्य की परंपरा तक, वंशीवट, यमुना-निकट, मोर-मुकुट, पीतपट, मधुर मिलन, संयोग-वियोग और प्रेम-पाश जैसे प्रयोग उनकी खोज में शामिल होते गए।

साहित्य में अनुप्रास की तलाश करते हुए चतुर्वेदी एक जरूरी बात भी कहते हैं। उनके अनुसार, कभी-कभी अनुप्रास के आग्रह में काव्य की कल्पना का कलेवर बोझिल हो सकता है। यानी वह केवल उदाहरण जुटाकर हिंदी की प्रशंसा नहीं कर रहे थे। उन्हें यह भी पता था कि किसी अलंकार का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कविता को कृत्रिम बना सकता है। भाषा की विशेषता बताने निकले लेखक के भीतर यहां एक आलोचक भी दिखाई देता है, जो अलंकार की उपयोगिता और उसकी अति के बीच फर्क समझता है।

लेकिन अनुप्रास की खोज अभी खत्म नहीं हुई थी। साहित्य के बाद धर्म-कर्म की बारी आई। चतुर्वेदी ने पोथी-पुराण, श्रुति-स्मृति, जप-तप, योग-भोग, ज्ञान-ध्यान, पूजा-पाठ, शुभ-लाभ और ऋद्धि-सिद्धि जैसे प्रयोगों को भी अपनी सूची में शामिल कर लिया। हिंदू धार्मिक परंपराओं से आगे बढ़कर उन्होंने मुसलमानों, ईसाइयों, बौद्धों, सिखों और जैनियों से जुड़े नामों और शब्दों में भी अनुप्रास तलाशा। उनकी खोज किसी एक विषय या सामाजिक दायरे तक सीमित नहीं रही। भाषा के प्रति उनका आग्रह उन्हें समाज के अलग-अलग हिस्सों तक ले गया।

इस रचना को पढ़ते हुए मजा इस बात में भी आता है कि चतुर्वेदी अपनी खोज को बीच में छोड़ने को तैयार नहीं दिखते। कारोबार हो या साहित्य, प्रेम हो या धर्म, तीर्थयात्रा हो या रोजमर्रा की बातचीत, हर जगह उन्हें अनुप्रास का कोई न कोई रूप मिल जाता है। एक भाषाई विशेषता की तलाश करते-करते वह शब्दों की ऐसी दुनिया खड़ी कर देते हैं, जिसमें पाठक को भाषा की लय भी सुनाई देती है और लेखक की शरारत भी।

बिना तंज कसे भी जन्म लेता है हास्य

चतुर्वेदी की इस रचना से यह भी समझ आता है कि हास्य पैदा करने के लिए हमेशा किसी की कमजोरी पर तंज कसना जरूरी नहीं। कभी-कभी किसी विचार को उसकी हद तक ले जाने से भी हास्य पैदा होता है। यहां अनुप्रास की खोज इतनी दूर तक जाती है कि उसका विस्तार ही पाठक को हंसाने लगता है। मजा किसी एक वाक्य में नहीं, बल्कि इस बात में है कि लेखक ने एक सामान्य भाषाई विशेषता को अपने जीवन और समाज के इतने सारे हिस्सों में खोज निकाला।

पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी हिंदी के पुराने हास्य-व्यंग्यकारों में गिने जाते हैं। उनका संबंध कोलकाता से प्रकाशित ‘भारत मित्र’ से रहा और उसमें उनके ‘हास्य-विनोद’ स्तंभ का प्रकाशन होता था। साहित्यिक मंचों पर भी उनकी पहचान थी। लेकिन उन्हें सिर्फ इस आधार पर याद करना कि उनके व्याख्यान रोचक होते थे या उनके व्यंग्य को ‘मीठी छुरी’ कहा जाता था, उनके लेखन की पूरी तस्वीर सामने नहीं लाता। ‘अनुप्रास का अन्वेषण’ में उनका हास्य सीधे पढ़ा और महसूस किया जा सकता है।

आज किसी लेखक को नए पाठकों तक पहुंचाने के लिए उसके जीवन का रोचक प्रसंग तलाशना पड़ता है। चतुर्वेदी की यह रचना अपने आप में ऐसा अवसर देती है। यहां किसी काल्पनिक घटना या गढ़े हुए संवाद की जरूरत नहीं। लेखक ने खुद अपनी प्रतिक्रिया और अपनी खोज को इस तरह लिखा है कि रचना एक कहानी की तरह आगे बढ़ती है। पहले एक दावा सामने आता है, फिर उससे असहमति पैदा होती है, उसके बाद खोज शुरू होती है और देखते-देखते वही खोज हास्य का संसार बन जाती है।

चतुर्वेदी ने अनुप्रास की तलाश में अपने नाम, रिश्तों और कारोबार को भी नहीं छोड़ा। यही उनकी रचना की सबसे दिलचस्प बात है। उन्होंने भाषा को केवल किताबों और काव्यशास्त्र तक सीमित नहीं रखा। वह उसे बाजार, परिवार, समाज और रोजमर्रा के व्यवहार में खोजने निकले। उनकी यह रचना बताती है कि कभी-कभी एक छोटा-सा भाषाई विवाद भी लेखक की कल्पना में इतना फैल सकता है कि वह पूरी दुनिया को देखने का नया तरीका बन जाए।

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