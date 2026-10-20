पुराने इलाहाबाद में रामदल का निकलना केवल धार्मिक आयोजन नहीं था। यह शहर के मोहल्लों, बाजारों और सार्वजनिक रास्तों से गुजरने वाली ऐसी परंपरा थी, जिसे देखने के लिए लोग अपने कामकाज से समय निकालते थे। लेकिन जब कोई जुलूस सार्वजनिक रास्ते से गुजरता है, तो उसका संबंध केवल श्रद्धा से नहीं रह जाता। रास्ता, समय, भीड़ और प्रशासन की अनुमति भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। पजावा रामलीला के इतिहास से जुड़े कुछ विवरण इसी पहलू की ओर ध्यान दिलाते हैं।

पजावा रामलीला कमेटी की परंपरा को प्रयागराज की पुरानी रामलीलाओं में गिना जाता है। इसके इतिहास पर प्रकाशित एक विवरण में बताया गया है कि पहले रामलीला शाहगंज इलाके के राम मंदिर के परिसर में होती थी। सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक आयोजन और जुलूस निकालने की परिस्थितियों को लेकर भी उसमें चर्चा है। उसी विवरण के मुताबिक, महंत बाबा हथीराम ने राम, लक्ष्मण और सीता के पात्रों को लेकर पजावा में रामलीला शुरू करने की परंपरा आगे बढ़ाई। इन बातों की पुष्टि कमेटी के अभिलेखों और स्थानीय इतिहासकारों से करना जरूरी है।

रामदल का रास्ता भी एक सवाल था

रामदल को समझने के लिए पुराने शहर की बनावट याद करनी होगी। उन दिनों बाजारों और मोहल्लों से गुजरने वाले जुलूस के रास्ते पर लोगों की भीड़ जुटती थी। रास्ता संकरा हो, सड़क खराब हो या प्रशासन कोई पाबंदी लगा दे, तो आयोजन प्रभावित हो सकता था। आज भी रामदल के मार्गों को लेकर सड़क की स्थिति और व्यवस्था की चर्चा होती है।

2017 की एक रिपोर्ट में पजावा रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों की ओर से दशहरे के जुलूसों के रास्तों की खराब हालत पर चिंता जताए जाने का उल्लेख है। रिपोर्ट के अनुसार, चौक इलाके के मुट्ठीगंज, कीडगंज, बताशा मंडी, लोकनाथ, जीरो रोड, रामभवन चौराहा, कोतापर्चा, हटिया और भारती भवन रोड जैसे इलाकों से रामदल गुजरता रहा है। बड़े रथों और हाथियों के साथ निकलने वाली सवारी के लिए रास्ते की स्थिति महत्वपूर्ण थी।

आज की सड़क और पुराने दौर की सड़क में फर्क है, लेकिन एक बात नहीं बदली: रामदल का रास्ता आयोजन की सफलता का हिस्सा है। जिस मार्ग से सवारी गुजरती है, वही मार्ग लोगों के जुटने और परंपरा को देखने की जगह बन जाता है।

गोलीबारी का दावा और इतिहास की कसौटी

18 अक्टूबर 2026 को टाइम्स नाउ नवभारत में प्रकाशित एक रिपोर्ट ने पजावा रामलीला से जुड़ा एक नाटकीय दावा सामने रखा। रिपोर्ट के शीर्षक और विवरण के अनुसार, करीब दो सौ साल पहले रामदल को अंग्रेजी शासन के दौरान गोलीबारी का सामना करना पड़ा था। यह प्रसंग स्थानीय परंपरा और रामलीला के संघर्षपूर्ण इतिहास के रूप में पेश किया गया है।

लेकिन इस दावे को लिखते समय एक जरूरी सावधानी रखनी होगी। अभी उपलब्ध रिपोर्ट से अपने आप यह साबित नहीं होता कि घटना किस तारीख को हुई, गोली चलाने का आदेश किस अधिकारी ने दिया, घटना में कौन शामिल था या इसके समकालीन दस्तावेज कहां मौजूद हैं। किसी ऐतिहासिक घटना की पुष्टि के लिए औपनिवेशिक प्रशासन के रिकॉर्ड, पुलिस या अदालत के दस्तावेज, उस समय के समाचारपत्र अथवा स्वतंत्र ऐतिहासिक स्रोतों की जरूरत होती है।

पजावा रामलीला के इतिहास पर एक अन्य प्रकाशित सामग्री में 1918 में रामदल न निकल पाने और 1924-25 के आसपास जुलूसों पर रोक तथा विवादों का उल्लेख मिलता है। ये प्रसंग प्रशासन और सार्वजनिक धार्मिक आयोजनों के संबंधों की पड़ताल के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन इन्हें कथित दो सौ साल पुरानी गोलीबारी की घटना के बराबर नहीं माना जा सकता। दोनों के समय और संदर्भ अलग हो सकते हैं।

परंपरा की कहानी, प्रमाण के साथ

पुराने इलाहाबाद की रामलीलाओं की कहानी में अंग्रेजी शासन का प्रसंग इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे पता चलता है कि धार्मिक परंपराएं केवल मंच और मंदिर तक सीमित नहीं थीं। वे शहर की सार्वजनिक जगहों, रास्तों और प्रशासनिक व्यवस्था से भी जुड़ी थीं। लेकिन किसी घटना को रोचक बनाने के लिए उसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना इतिहास के साथ न्याय नहीं होगा।

पजावा रामलीला कमेटी के पुराने पदाधिकारियों और स्थानीय इतिहास के जानकारों से बातचीत इस कहानी को आगे बढ़ा सकती है। कमेटी के पास यदि पुराने पत्र, अनुमति-पत्र, स्मारिका या अन्य दस्तावेज हैं, तो उनसे घटना के समय और स्वरूप की पुष्टि की जा सकती है। जिला अभिलेखागार में उपलब्ध रिकॉर्ड भी उपयोगी हो सकते हैं।

रामदल के रास्ते में बंदूकें खड़ी होने का किस्सा सुनने में जितना नाटकीय है, उसे इतिहास के पन्नों में जगह दिलाने के लिए उतनी ही ठोस पड़ताल चाहिए। अभी इतना कहा जा सकता है कि पजावा रामलीला की परंपरा और औपनिवेशिक दौर में जुलूसों को लेकर प्रशासनिक सवालों की जांच की गुंजाइश है। गोलीबारी की खास घटना को पुष्ट प्रमाण मिलने के बाद ही निश्चित ऐतिहासिक तथ्य के रूप में लिखा जाना चाहिए।