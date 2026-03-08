किसी देश और काल के आकलन के बहुत से पैमाने हो सकते हैं। उनमें से एक पैमाना यह भी है कि उस समाज में हाशिये के तबके के बच्चों की स्थिति कैसी है? चार्ल्स डिकेंस ने इतिहास की शान समझे जाने वाले विक्टोरिया-युग के लिए यही पैमाना चुना और उनकी कलम ने आलिवर ट्विस्ट को जन्म दिया। चार्ल्स डिकेंस का उपन्यास 1837 से 1839 तक बेंटीज मिसलेनी में बोंज नाम से धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। 1838 में यह तीन खंडों वाली पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ।

चार्ल्स डिकेंस के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भी अपने बचपन में गरीबी को बहुत करीब से देखा था, इसलिए वे इस तरह के किरदार को गढ़ पाए। विक्टोरिया-युग का आदर्शवाद इस तरह के साहित्य को पसंद नहीं करता था, जहां गुरबत, अमानवीयता, अत्याचार और शासकीय भ्रष्टाचार का विवरण हो। लेकिन आम जनता ने चार्ल्स डिकेंस की इस रचना को खूब पसंद किया।

“मुझे थोड़ा और खाना चाहिए…” — आलिवर ट्विस्ट का यह संवाद ही इस उपन्यास की आत्मा है, जो घर और अभिभावकहीन बच्चे के संघर्ष को बयान करता है। आलिवर ट्विस्ट को जन्म देते ही प्रसव व्याधियों के कारण उसकी मां का निधन हो गया। ट्विस्ट को उसकी मां ने सड़क पर जन्म दिया था और उसके पिता के बारे में किसी को पता नहीं था। आलिवर को एक अनाथालय में भेज दिया जाता है। अनाथालय के अमानवीय माहौल में ट्विस्ट बड़ा होता है।

एक कारखाने से उसे सावरबेरी के पास नौकर के रूप में भेजा जाता है। सावरबेरी के घर भी अपमान और शोषण मिलने के बाद आलिवर लंदन की ओर निकल पड़ता है। लंदन के रास्ते में आलिवर ट्विस्ट की मुलाकात जैक डाकिंस से होती है, जो उसे अपराधियों के पास ले जाता है। अब आलिवर जेबकतरों के गिरोह के बीच है।

एक दिन वह जेब काटने के दौरान मिस्टर ब्राउनलो के हाथों पकड़ा जाता है। लेकिन ब्राउनलो ट्विस्ट के प्रति सहृदयी हो जाते हैं और उसे अदालत से बचाते हैं। अब आलिवर ट्विस्ट की जिंदगी में प्यार और आस-पास दयालु लोग हैं। लेकिन अपराधी गिरोह को लगता है कि आलिवर का उन लोगों के साथ रहना उनके लिए खतरा है। गिरोह को डर है कि आलिवर की वजह से पुलिस उन तक पहुंच सकती है। खूंखार डाकू बिल साइक्स और उसकी प्रेमिका नैंसी आलिवर को फिर से अपराधियों के बीच पहुंचा देते हैं।

अब कहानी में आलिवर का सौतेला भाई मांक्स आता है, इसके साथ ही आलिवर के पिता के अस्तित्व का पता चलता है, जिनकी संपत्ति का आधा हिस्सा आलिवर को मिलना था। लेकिन मांक्स आलिवर का हिस्सा हड़पना चाहता है। तभी नैंसी का दिल आलिवर के प्रति नरम हो जाता है। वह ब्राउनलो से संपर्क कर आलिवर के बारे में बताती है। नैंसी की हत्या कर दी जाती है, लेकिन आलिवर ट्विस्ट को ब्राउनलो अपने दत्तक पुत्र के रूप में अपना लेते हैं। कहानी सुखांत के साथ सुकून देती है।