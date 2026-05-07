प्रयागराज की भीड़ में अगर आज अचानक घोड़ों की टाप सुनाई दे, तो लोग रुककर मोबाइल निकाल लेंगे, वीडियो बनाएंगे, रील बनाएंगे, और कुछ सेकंड में वह दृश्य शहर से निकलकर दुनिया तक पहुंच जाएगा। लेकिन एक समय था, जब यही टापें किसी रील का हिस्सा नहीं, बल्कि शहर की धड़कन हुआ करती थीं। और उन्हीं टापों के साथ कभी-कभी एक चेहरा भी गुजरता था – जवाहरलाल नेहरू – जो तब सिर्फ एक राष्ट्रीय नेता नहीं, अपने शहर का जाना-पहचाना आदमी था।

यह कहानी किसी एक दिन की नहीं है। यह उन कई दिनों की परछाई है, जब आनंद भवन से निकलकर शहर की तरफ जाती एक बग्घी, प्रयागराज के दो अलग चेहरों को जोड़ देती थी एक, जहां फैसले होते थे; दूसरा, जहां जिंदगी चलती थी।

कहा जाता है और शहर की पुरानी यादों में यह बात आज भी तैरती है कि खास मौकों पर नेहरू परिवार बग्घी का इस्तेमाल करता था। यह उस दौर की सामान्य, लेकिन गरिमामय सवारी थी। मोटरकारें थीं, पर हर जगह नहीं; और बग्घी अब भी एक ऐसी चीज थी, जो औपचारिक भी लगती थी और अपनेपन से भरी भी।

अब जरा दृश्य की कल्पना कीजिए।

सुबह का वक्त है। सिविल लाइंस की चौड़ी सड़कों से निकलती बग्घी जैसे-जैसे पुराने शहर की तरफ बढ़ती है, रास्ता बदलने लगता है। खुलापन सिमटता है, और फिर सामने आता है चौक, जहां शहर अपनी पूरी आवाज के साथ जीता है। मसालों की खुशबू, लोहे के शटर की आवाज, ठेलों की खड़खड़ाहट, और दुकानदारों की पुकार—सब मिलकर एक ऐसा शोर बनाते हैं, जो प्रयागराज की पहचान है।

कोई गर्दन घुमाता कोई बाहर झांकता था

ऐसे में जब बग्घी की आहट होती, तो भीड़ का एक छोटा-सा हिस्सा ठिठकता। कोई गर्दन घुमाकर देखता, कोई दुकान से बाहर झांकता। यह तमाशा नहीं था, पर अनदेखा भी नहीं था। यह उस शहर का सहज कुतूहल था, जहां हर कोई हर चीज को पहचानता था।

किस्सों में एक बात बार-बार सुनाई देती है कि चौक के कुछ पुराने व्यापारी नेहरू परिवार को नाम से जानते थे। यह कोई औपचारिक पहचान नहीं थी, बल्कि उस तरह की पहचान थी, जो सालों की मौजूदगी से बनती है। मोतीलाल नेहरू के समय से ही यह परिवार शहर के सामाजिक ताने-बाने में शामिल था। मोतीलाल की शान-ओ-शौकत और फिर जवाहरलाल की सादगी, दोनों ही चौक की बातचीत का हिस्सा बने।

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लेकिन यहां एक जरूरी बात समझनी होगी। नेहरू का व्यक्तित्व दिखावे से ज्यादा दूरी बनाए रखने वाला था। इसलिए बग्घी की सवारी को शाही प्रदर्शन मानना गलत होगा। यह उस दौर का व्यावहारिक और सांस्कृतिक मिश्रण था – जहां परंपरा और आधुनिकता साथ-साथ चल रही थीं।

प्रयागराज की गलियों में यह साथ-साथ चलना सिर्फ सवारी तक सीमित नहीं था। उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में, स्वराज भवन के कमरों में बैठकर आजादी की लड़ाई की रणनीति बन रही होती थी। बाहर चौक में सौदे तय हो रहे होते थे, और अंदर देश की दिशा। यह विरोधाभास नहीं, बल्कि उस समय की सच्चाई थी, जहां एक ही शहर कई स्तरों पर जी रहा था।

नेहरू के साथ बग्घी एक पहचान थी

एक और किस्सा जो अक्सर बुजुर्गों की बातचीत में निकल आता है, वह नेहरू की जनसभाओं का है। जब वे शहर में बोलते थे, तो भीड़ सिर्फ सुनने नहीं, देखने भी आती थी। उनके बोलने का अंदाज, उनका आत्मविश्वास, और लोगों से जुड़ने की शैली – यह सब उन्हें अलग बनाता था। ऐसे में अगर वही नेता बग्घी से गुजरता दिख जाए, तो वह दृश्य सिर्फ सवारी नहीं, एक पहचान बन जाता था।

अब जरा आज के प्रयागराज की तरफ लौटिए। चौक आज भी है, भीड़ आज भी है, आवाजें आज भी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब हर हाथ में मोबाइल है और हर दृश्य रिकॉर्ड हो सकता है। अगर आज कोई बग्घी चौक से गुजर जाए, तो वह कुछ ही मिनटों में “वायरल” हो जाएगी। लेकिन उस दौर में, वही दृश्य लोगों की यादों में दर्ज होता था, धीरे-धीरे, बिना किसी स्क्रीन के।

यही फर्क इस किस्से को खास बनाता है। यह सिर्फ अतीत का रोमांस नहीं है, बल्कि यह समझने का तरीका है कि शहर कैसे बदलता है, और क्या चीजें नहीं बदलतीं। चौक की हलचल, लोगों की जिज्ञासा, और किसी खास चेहरे को देखकर ठिठक जाने की आदत, ये सब आज भी हैं, बस रूप बदल गया है।

नेहरू का प्रयागराज अब इतिहास की किताबों में ज्यादा मिलता है, लेकिन शहर की परतों में वह अब भी मौजूद है। आनंद भवन आज एक संग्रहालय है, जहां लोग टिकट लेकर इतिहास देखते हैं। लेकिन कभी यही जगह एक जीवित केंद्र थी, जहां से निकलकर बग्घी चौक की तरफ जाती थी, और शहर के दो सिरों को जोड़ती थी।

यह कहानी सिर्फ बग्घी या नेहरू की नहीं है। यह उस प्रयागराज की कहानी है, जहां इतिहास और रोजमर्रा की जिंदगी अलग-अलग नहीं थे। जहां एक राष्ट्रीय नेता भी शहर का हिस्सा था, और शहर भी उसकी कहानी का हिस्सा था। जहां चौक की भीड़ में खड़े होकर भी कोई अपने समय को महसूस कर सकता था।

और शायद यही वजह है कि आज, जब शहर बदल चुका है, तब भी ऐसे किस्से हमें रोक लेते हैं। क्योंकि वे हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास सिर्फ तारीखों में नहीं, रास्तों में भी होता है। और कभी-कभी, वह घोड़ों की टापों के साथ, धीरे-धीरे हमारे सामने से गुजर जाता है।