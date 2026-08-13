नीले पहाड़ों के बीच एक छोटा-सा गांव था – चांदपुरा। गांव के चारों ओर देवदार के पेड़ थे और ऊपर आसमान में बादल ऐसे तैरते थे, जैसे किसी ने नीले कपड़े पर रूई के गोले चिपका दिए हों।

इसी गांव में दस साल का एक लड़का रहता था – ईशान। ईशान बहुत जिज्ञासु था। उसे हर चीज के पीछे छिपी वजह जानने की आदत थी। वह चींटियों को कतार में चलते देखता तो सोचता कि वे रास्ता कैसे याद रखती होंगी। नदी को पहाड़ से नीचे आते देखता तो सोचता कि पानी को कैसे पता चलता है कि उसे किस दिशा में जाना है।

लेकिन ईशान की एक कमजोरी थी। वह खुद पर जल्दी शक करने लगता था। गांव के बच्चे जब पतंग उड़ाते, लकड़ी की छोटी नाव बनाते या पहाड़ी दौड़ लगाते, तो ईशान अक्सर दूर बैठकर उन्हें देखता रहता।

एक दिन गांव के बुजुर्ग दादू हिरामन ने उसे अकेले बैठे देखा। “क्या हुआ, ईशान?” “दादू, मैं कोई बड़ा काम नहीं कर सकता,” ईशान ने उदास होकर कहा। दादू मुस्कुराए। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा-सा पीतल का दीपक निकाला और बोले, “जानते हो, यह दीपक मुझे क्या सिखाता है?”

ईशान ने सिर हिलाया।

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“यह कि अंधेरा कितना बड़ा है, यह जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि तुम्हारे पास रोशनी कितनी है।” ईशान को बात अच्छी लगी, लेकिन पूरी तरह समझ नहीं आई।

कुछ दिनों बाद चांदपुरा में तेज बारिश शुरू हो गई। लगातार तीन दिन तक बादल बरसते रहे। पहाड़ी के ऊपर बना गांव का छोटा पुल टूट गया। पुल के उस पार स्कूल था, इसलिए बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया।

गांव के लोग परेशान थे। पुल दोबारा बनाने में कई दिन लगने वाले थे। उसी शाम ईशान ने पहाड़ी रास्ते के किनारे एक पुरानी लोहे की पाइप देखी। उसने गौर किया कि बारिश का पानी उसी पाइप से तेजी से नीचे आ रहा था। उसके मन में अचानक एक विचार आया।

वह दादू हिरामन के पास दौड़ा। “दादू! अगर हम पानी की दिशा बदल दें तो क्या हम पुल के पास जमा मिट्टी को हटाकर एक अस्थायी रास्ता बना सकते हैं?” दादू ने कहा, “विचार बुरा नहीं है। लेकिन इसे करने के लिए मेहनत और सावधानी दोनों चाहिए।”

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अगली सुबह ईशान ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया। उसने सबको काम बांट दिया। कोई छोटे पत्थर हटाने लगा, कोई सूखी लकड़ियां जमा करने लगा और कोई रस्सियां लेकर आया। ईशान खुद उस पुरानी पाइप के पास बैठ गया और पानी की दिशा समझने लगा।

तभी गांव का एक लड़का मयंक हंसते हुए बोला, “तुम्हें लगता है तुम इंजीनियर हो?” ईशान कुछ पल चुप रहा। पहले वह शायद घर लौट जाता। लेकिन उसे दादू की बात याद आई – अंधेरा कितना बड़ा है, यह जरूरी नहीं। उसने मुस्कुराकर कहा, “नहीं, मैं इंजीनियर नहीं हूं। लेकिन कोशिश करने से किसी ने मुझे रोका भी नहीं है।”

बच्चे फिर काम में लग गए। कई घंटे की मेहनत के बाद उन्होंने पाइप के आसपास की मिट्टी हटाई और पानी को एक तरफ मोड़ दिया। फिर लकड़ियों, पत्थरों और मोटी रस्सियों की मदद से उन्होंने नदी के उथले हिस्से पर एक छोटा अस्थायी रास्ता बना दिया।

अगली सुबह गांव के शिक्षक ने उसे देखा तो हैरान रह गए। “इसे किसने बनाया?” ईशान ने हाथ उठाया।

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शिक्षक ने कहा, “तुमने?” ईशान ने सिर झुकाकर कहा, “मैंने अकेले नहीं। सबने मिलकर बनाया है।” उस दिन बच्चों ने पहली बार उस रास्ते से स्कूल जाना शुरू किया।

लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। स्कूल में शिक्षक ने बच्चों को एक सवाल दिया – “मुश्किल आने पर सबसे पहला काम क्या करना चाहिए?”

किसी ने कहा, “किसी बड़े को बुलाना चाहिए।” किसी ने कहा, “डरना नहीं चाहिए।” ईशान ने कहा, “पहले यह सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं।” शिक्षक मुस्कुराए।

कुछ महीनों बाद स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी हुई। ईशान ने बारिश के पानी को जमा करके खेतों तक पहुंचाने वाला एक छोटा मॉडल बनाया। मॉडल बहुत साधारण था, लेकिन उसमें एक खास बात थी – उसने गांव की असली समस्या से सीखकर उसे बनाया था।

प्रदर्शनी में ईशान को पहला पुरस्कार मिला। मंच पर खड़े होकर उसने पुरस्कार देखा और उसे दादू का पीतल का दीपक याद आया। उस शाम वह दीपक लेकर दादू के पास गया।

“अब समझ आया,” ईशान बोला, “छोटी रोशनी भी रास्ता दिखा सकती है।” दादू हंसे।

“और याद रखना,” उन्होंने कहा, “जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम बहुत छोटे हो, उसी दिन अपने भीतर की रोशनी को देखना। बड़े काम हमेशा बड़े लोगों से नहीं होते। कई बार एक छोटा-सा सवाल, एक छोटी-सी कोशिश और थोड़ा-सा साहस दुनिया को बदलने की शुरुआत कर देता है।”

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ईशान ने दीपक जलाया। उसकी छोटी-सी लौ अंधेरे कमरे में चमकने लगी। बाहर पहाड़ वैसे ही विशाल थे, रात पहले जैसी ही गहरी थी और गांव उतना ही छोटा था। लेकिन ईशान अब पहले जैसा छोटा नहीं था। उसके भीतर एक नई चीज जन्म ले चुकी थी – खुद पर विश्वास।

और उस दिन से जब भी चांदपुरा का कोई बच्चा कहता, “मैं यह नहीं कर सकता,” ईशान मुस्कुराकर कहता – “पहले कोशिश करके तो देखो। हो सकता है, तुम्हारी छोटी-सी रोशनी किसी और का पूरा रास्ता रोशन कर दे।”