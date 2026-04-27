प्रयागराज के दक्षिणी हिस्से में स्थित नैनी सेंट्रल जेल केवल एक जेल नहीं है, बल्कि यह भारतीय इतिहास का एक जीवित दस्तावेज भी है। इसकी दीवारों ने वह सब देखा है, जो किताबों में दर्ज है और वह भी, जो केवल स्मृतियों में बचा हुआ है। आज यह एक हाई सिक्योरिटी जेल के रूप में जानी जाती है, लेकिन इसका अतीत स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक संघर्ष और सामाजिक बदलावों की गवाही देता है। यही वजह है कि जब भी इस जेल का जिक्र होता है, तो वह केवल कैदियों की बात नहीं करता, बल्कि उस दौर की भी कहानी सुनाता है, जब देश आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था। इस जेल को अंग्रेजों ने 1889 में बनवाया था। शुरू में यह अंग्रेजों का विरोध करने वाले भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को कैद में रखने के लिए बनवाया गया था।

नैनी सेंट्रल जेल दिल्ली की तिहाड़ जेल और महाराष्ट्र के पुणे स्थित यरवदा सेंट्रल जेल के बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी जेल है। नैनी सेंट्रल जेल लगभग 237 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी केंद्रीय कारागार है। यहां लगभग तीन हजार कैदियों के रखने की व्यवस्था है। जेल में आधुनिक सुरक्षा सुविधाएं भी मौजूद हैं, जिनमें ऑटोमेटेड गेट सिस्टम और बैग स्कैनर शामिल हैं। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेशी की व्यवस्था की गई है, जिससे कैदी जेल में रहते हुए भी वर्चुअली सुनवाई में शामिल हो सकते हैं।

पर्यावरण संरक्षण के लिए परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की सुविधा भी उपलब्ध है। महिला कैदियों के लिए अलग सुरक्षित परिसर बनाया गया है, जिसका प्रवेश द्वार भी अलग है। इसके अलावा 18 वर्ष से कम आयु के बंदियों के लिए बाल कारागार और सुधार केंद्र की भी व्यवस्था की गई है। इसकी क्षमता, सुरक्षा व्यवस्था और ऐतिहासिक महत्व इसे अलग पहचान देते हैं। यहां का हर हिस्सा – चाहे वह बैरक हो, प्रशासनिक कार्यालय हो या पुरानी संरचनाएं – एक कहानी कहता है।

पंडित जवारलाल नेहरू (बाएं), उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू (बीच में) और श्रीमती इंदिरा गांधी। (दाएं)

नैनी जेल का सबसे खास पहलू यह है कि इसने एक ही परिवार की तीन पीढ़ियों को अपने भीतर देखा। पंडित मोतीलाल नेहरू, उनके पुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाद में इंदिरा गांधी – तीनों किसी न किसी रूप में इस जेल से जुड़े रहे। यह अपने आप में दुर्लभ उदाहरण है, जहां एक ही परिवार के तीन पीढ़ियों का राजनीतिक और वैचारिक संघर्ष एक ही स्थान से जुड़ता है। यह केवल व्यक्तिगत इतिहास नहीं, बल्कि उस समय के राष्ट्रीय आंदोलन की निरंतरता को भी दिखाता है।

पंडित जवाहरलाल नेहरू का इस जेल से विशेष संबंध रहा। वे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए और नैनी जेल भी उनके प्रमुख कारावास स्थलों में शामिल रही। 1930 से 1933 के बीच उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को जो पत्र लिखे, वे बाद में ‘Glimpses of World History’ के रूप में प्रकाशित हुए। यह पत्र केवल एक पिता की सीख नहीं थे, बल्कि विश्व इतिहास, सभ्यताओं और राजनीति की गहरी समझ का दस्तावेज बने। यह बात नैनी जेल को एक अलग ही पहचान देती है कि यहां केवल बंदी नहीं रहे, बल्कि विचार भी जन्म लेते रहे।

गोविंद बल्लभ पंत, आचार्य नरेंद्र देव जैसे स्वतंत्रता सेनानी भी यहां रहे

इसी क्रम में यह भी महत्वपूर्ण है कि नैनी जेल का संबंध कई अन्य प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं से रहा है। गोविंद बल्लभ पंत, आचार्य नरेंद्र देव, रफी अहमद किदवई और ‘इंकलाब जिंदाबाद’ का नारा देने वाले प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उर्दू के प्रख्यात शायर हसरत मोहानी जैसे नेताओं का इस जेल से जुड़ाव रहा। ये सभी अपने समय के बड़े राजनीतिक और वैचारिक चेहरे थे, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके यहां रहने से यह जेल केवल एक बंद स्थान नहीं, बल्कि विचारों का केंद्र भी बन गई थी।

महात्मा गांधी का भी इस जेल से संबंध रहा है। प्रयागराज उस समय कांग्रेस का राष्ट्रीय मुख्यालय होने की वजह से स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र था और गांधी जी यहां अक्सर आते-जाते थे। वे नैनी जेल भी गए थे और यहां बंद स्वतंत्रता सेनानियों से मुलाकात की थी। इससे यह साफ होता है कि यह जेल उस समय के राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र में थी, जहां से आंदोलन की रणनीतियां और विचार आगे बढ़ते थे।

समय के साथ इस जेल की भूमिका बदलती रही, लेकिन इसका महत्व कम नहीं हुआ। 1975 के आपातकाल के दौरान भी कई राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को यहां बंद किया गया। उस दौर में यह जेल एक बार फिर राजनीतिक संघर्ष का प्रतीक बनी, जहां असहमति की आवाजों को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। इस तरह यह जेल केवल स्वतंत्रता आंदोलन तक सीमित नहीं रही, बल्कि बाद के राजनीतिक दौरों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रही।

कश्मीरी आतंकी और पाकिस्तान से संबंधित आरोपी भी यहां लाए गए

आज के समय में नैनी जेल एक हाई सिक्योरिटी जेल के रूप में जानी जाती है। यहां गंभीर अपराधों में बंद कैदियों के साथ-साथ कुछ संवेदनशील मामलों से जुड़े बंदियों को भी रखा जाता रहा है। समय-समय पर कश्मीर से जुड़े बंदियों और पाकिस्तान से संबंधित आरोपियों को भी यहां रखा गया है, हालांकि यह पूरी तरह प्रशासनिक निर्णयों पर निर्भर करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आज भी यह जेल देश की सुरक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है।

इस जेल का प्रशासनिक महत्व भी कम नहीं है। जेल के सामने ही डीआईजी (जेल) का कार्यालय है। यह इस बात का संकेत है कि यह केवल एक जेल नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की कारागार व्यवस्था का एक प्रमुख केंद्र है। यहां से कई जेलों का संचालन और निगरानी भी जुड़ी रहती है, जिससे इसका महत्व और बढ़ जाता है।

जेल के भीतर की संरचना भी अपने आप में इतिहास को समेटे हुए है। अंदर फांसी घर भी है। एक समय में यहां मृत्युदंड की प्रक्रिया भी पूरी की जाती थी। हालांकि हाल के वर्षों में मृत्युदंड के मामलों में कमी आई है, लेकिन यह संरचना आज भी उस पुराने दौर की गवाही देती है।

अंग्रेजी शासन के समय इस जेल के भीतर एक बगीचा या फुलवारी भी विकसित की गई थी, जो आज भी मौजूद है। उस समय जेलों को केवल दंड के स्थान के रूप में नहीं, बल्कि नियंत्रित जीवन व्यवस्था के रूप में भी देखा जाता था, जहां कैदियों को सीमित दायरे में काम और गतिविधियों में लगाया जाता था। इस तरह की संरचनाएं आज भी इस जेल के पुराने स्वरूप की झलक देती हैं, भले ही समय के साथ उनमें बदलाव आया हो।

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नैनी सेंट्रल जेल केवल एक जेल नहीं है। यह एक ऐसा स्थान है, जहां स्वतंत्रता आंदोलन की गूंज सुनाई देती है, जहां राजनीतिक संघर्ष की परछाइयां दिखाई देती हैं और जहां आज भी देश की सुरक्षा व्यवस्था का एक अहम हिस्सा सक्रिय है। यहां नेहरू परिवार की तीन पीढ़ियों का इतिहास है, स्वतंत्रता सेनानियों की यादें हैं, गांधी जी का जुड़ाव है, आपातकाल की छाप है और वर्तमान की सख्त सुरक्षा व्यवस्था भी है।

यही वजह है कि नैनी जेल को समझना, केवल एक संस्थान को समझना नहीं है, बल्कि भारत के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास के एक महत्वपूर्ण हिस्से को समझना है। यह जेल हमें याद दिलाती है कि दीवारें केवल कैद नहीं करतीं, वे समय को भी अपने भीतर संजो कर रखती हैं।

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‘कविता का अर्थ क्या है?’ कक्षा में बैठे एक छात्र का यह सीधा-सा सवाल था, और सामने खड़े थे फिराक गोरखपुरी। समकालीन संस्मरणों में बताया गया है कि ऐसे ही एक प्रसंग में उन्होंने मुसकुराकर कहा था कि कविता को समझने से ज्यादा उसे महसूस करना जरूरी है; यदि भीतर संवेदना नहीं जागी, तो अर्थ भी निष्प्राण रह जाएगा। यह वाक्य केवल एक शिक्षक का जवाब नहीं था, बल्कि एक पूरे शहर की सांस्कृतिक चेतना का सार था – एक ऐसा शहर, जिसे आज प्रयागराज कहा जाता है, लेकिन जिसने इलाहाबाद के नाम से एक ऐसा साहित्यिक दौर जिया, जहां शब्द सचमुच सांस लेते थे। उस समय का इलाहाबाद किताबों में बंद नहीं था, वह गलियों में चलता था, चाय की भाप में उठता था, कॉफी हाउस की मेजों पर बैठकर बहस करता था और रात के सन्नाटे में किसी अधूरी कविता की तरह फुसफुसाता था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर क्लिक करें।