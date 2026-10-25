जाड़ा दस्तक दे चुका था। निखिल अपने दोस्त ओजस से बातें करते हुए बोला, ‘इस बार भी जाड़े में खूब मस्ती करेंगे। जलेबी, मूंगफली खाएंगे। धमाल मचाएंगे।’ ‘बस एक चीज के लिए मुझे जाड़ा ठीक नहीं लगता, इस मौसम में हम आइसक्रीम नहीं खा सकते।’ ओजस बोला। ‘इस बार तुम्हें आइसक्रीम का सूप पिलाएंगे, आइसक्रीम को उबाल कर धनिया, मिर्च डाल कर।’

निखिल ने हंसते हुए कहा। ‘ना बाबा ना, मुझे नहीं पीना ऐसा सूप। इससे तो अच्छा मैं नाक बंद कर के टमाटर का सूप ही पी लूंगा।’ ओजस मुंह बनाते हुए बोला। ‘टमाटर का सूप तुम्हारी नाक में चिकोटी काटता है क्या, जो तुम नाक बंद करके पिओगे।’ निखिल मुस्कुराते हुए बोला। ‘चिकोटी तो नहीं काटता लेकिन मुझे उसकी महक बिल्कुल भी पसंद नहीं है।’ ओजस मुंह बनाते हुए बोला।

बातें करते-करते दोनों घर से बाहर निकले। मौसम में हल्की धुंध थी। हल्की सर्दी का एहसास हो रहा था। दोनों टहलते हुए एक पार्क के पास पहुंचे। उन्हें वहां एक लड़का दिखाई दिया जिसने पुराने फटे हुए कपड़े पहने हुए थे। उसे ठंड भी लग रही थी। उसके शरीर में कंपन हो रही थी। ‘क्या तुम्हारे पास जैकेट नहीं। तुमने ये फटे हुए कपड़े क्यों पहने हुए हैं।’ निखिल ने उस बच्चे से जानना चाहा। ‘नहीं, मेरे पास कोई जैकेट नहीं है। हमारा तो खाने का इंतजाम ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है।

भला जैकेट कहां से खरीदेंगे। मेरे पापा इतना नहीं कमाते कि नए कपड़े खरीद सकें।’ उस बच्चे ने कहा। ‘तुम्हारा नाम क्या है? क्या सभी बच्चे यहां ऐसे ही कपड़े पहनते हैं?’ ओजस ने पूछा। ‘मेरा नाम मधुर है। हां, मेरे मोहल्ले के बच्चे सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। हमारे पास सर्दियों में ओढ़ने और बिछाने के लिए भी कपड़े नहीं होते। बहुत ठंड लगती है।’ मधुर उदासी भरे शब्दों में बोला। ‘ओह! इस बार हम तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के लिए कुछ करेंगे।’ निखिल ने कहा।

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निखिल की बातों को सुन कर वह बच्चा बहुत खुश हुआ। वह वहां से चला गया। निखिल और ओजस भी घर की ओर लौट आए। ‘तुम ऐसा क्या करने वाले हो? कहां से लाओगे उन बच्चों के लिए कपड़े?’ ओजस ने मुस्कुराते हुए कहा। ‘अब सारा काम मोहल्ले की अलमारी करेगी। यह पूरे मोहल्ले की अलमारी होगी। जिसमें सभी के लिए कुछ न कुछ होगा। कंबल, मोजे, टोपी, जैकेट, चादर, दस्ताने आदि।’ निखिल ने कहा।

‘मोहल्ले की अलमारी? मैं नहीं समझा। तुम पहेलियां ना बुझाओ। सही से बताओ?’ ओजस ने कहा। ‘जरा अपना कान इधर लाओ।’ निखिल, ओजस के कान में फुसफुसाया। इसके बाद दोनों घर चल दिए।निखिल ने घर पहुंच कर अपनी मम्मी से कहा, ‘मां क्या हमारे पास पुराने कपड़े हैं? जिनकी जरूरत हमें नहीं है। जो ठीक स्थिति में हों, फटे हुए ना हों।’ ‘क्यों, क्या हो गया। ऐसे तो बहुत सारे कपड़े हैं। कुछ तुम्हारी जैकेट हैं जो छोटी हो गई हैं, वे बिलकुल नई जैसी हैं। दो कंबल और तीन चादरें भी है। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो?’ मम्मी बोलीं।

‘मोहल्ले की अलमारी के लिए। हम सभी दोस्त मिलकर पास के मोहल्ले के लिए कपड़ों से भरी अलमारी बना रहे हैं।’ निखिल ने बताया। ‘भला तुम्हारी अलमारी से पुराने कपड़ों को कौन लेगा।’ मम्मी बोलीं। ‘बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिन्हें पुराने कपड़े भी नहीं मिल पाते। हमारे पास के मोहल्ले में भी बहुत सारे लोगों के पास कंबल, जैकेट, चादरें आदि नहीं हैं। जाड़े के दिनों में वे लोग मुश्किल से रात काट पाते हैं। हम लोग एक मोहल्ले की अलमारी बना रहे हैं। जिसमें अपनी कालोनी से पुराने कपड़े इकट्ठा कर उस अलमारी में रखेंगे। जरूरतमंद लोग उन कपड़ों को ले जाएंगे।’ निखिल ने पूरी योजना बता दी।

‘वाह, यह तो बहुत अच्छा काम है। तुम अब बहुत होशियार हो गए हो। दूसरों की मदद करना भी सीख गए हो। मैं कल ही सारे कपड़े धो कर, उन्हें इस्त्री करके तुम्हें देती हूं।’ मम्मी ने उत्साहित होते हुए कहा। अगले दिन मम्मी ने कपड़ों का एक गट्ठर धोकर और इस्त्री करके निखिल को दे दिया। उधर ओजस ने भी एक गट्ठर कपड़े बना लिए थे। दोनों ने कालोनी में कुछ पोस्टर चिपका दिए। जिसमें मोहल्ले की अलमारी के लिए पुराने कपड़े दान देने के लिए आग्रह किया गया था।

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देखते ही देखते कालोनी के लोगों ने कपड़ों का ढेर लगा दिया। अच्छे-खासे गर्म कपड़े इकट्ठा हो गए थे। यह देखकर निखिल और ओजस बहुत खुश हुए। दोनों उन कपड़ों को अपने दोस्तों की मदद से उस मोहल्ले में ले गए जहां मधुर रहता था। वहां उन्होंने उन कपड़ों को लकड़ी की एक पुरानी अलमारी में रख दिया था। अलमारी उन्हें अपनी कालोनी में ही रखी मिली थी। निखिल ने मधुर को बुलाकर उन्हें अलमारी दिखाई और उसे बताते हुए कहा, ‘मधुर अब से यह अलमारी तुम्हारे मोहल्ले की अलमारी है।

इसमें तुम लोगों के लिए कपड़े और कंबल रखे हैं। तुम अपने मोहल्ले के लोगों को बता दो। वे इन्हें यहां से नि:शुल्क ले जा सकते हैं। हम आने वाले समय में और भी कपड़ों का इंतजाम करेंगे।’ मधुर यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने अपने पूरे मोहल्ले में यह बात बता दी। देखते ही देखते मोहल्ले के बड़े, बुजुर्ग और बच्चे अपनी जरूरत के हिसाब से कपड़े ले जाने लगे। निखिल और उसके साथी समय-समय पर कपड़े इकट्ठा कर अलमारी को भर देते। निखिल और ओजस के इस प्रयास की खूब प्रशंसा हुई। स्थानीय अखबारों में उनके इस कार्य पर खबरें भी छपीं।