Mirzapur brass industry: छठ पूजा पर इस बार बिहार समेत कई राज्यों में मिर्जापुर में बने पीतल के सूपों की धूम रहेगी। यहां तैयार होने वाले पीतल के सूपों की मांग बिहार, ओडिशा और झारखंड सहित कई राज्यों में बढ़ी है। कभी मिर्जापुर के पीतल के बर्तनों का कोई सानी नहीं था। गुणवत्तापूर्ण पीतल के बर्तनों के निर्माण के लिए यह शहर पूरे देश में प्रसिद्ध रहा है। तांबे और जस्ते को मानक के अनुरूप मिलाकर उच्च गुणवत्ता का पीतल तैयार करना एक बड़ी कला है और यहां के कारीगर इसमें माहिर रहे हैं।

करीब एक शताब्दी पुरानी मिर्जापुर की इस बर्तन मंडी में शादी-विवाह और अन्य धार्मिक आयोजनों के लिए बड़े आकार के बर्तन, जैसे हंडा, परात, थार और कलछुल आदि बनाए जाते रहे हैं। हालांकि, समय के साथ इनकी मांग कम होती गई। नतीजतन, यहां का बर्तन उद्योग समाप्ति की कगार पर पहुंच गया। इस बीच मुरादाबाद की पीतल मंडी काफी आगे निकल गई।

मिर्जापुर की बर्तन मंडी में लौटी रौनक

लेकिन पिछले कुछ समय से मिर्जापुर की बर्तन मंडी में फिर से रौनक लौटने लगी है। प्रमुख बर्तन निर्माता विश्वनाथ अग्रवाल बताते हैं कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद यहां के बर्तन उद्योग को एक जिला, एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना में शामिल किया गया। इससे उद्योग को काफी सहूलियत मिली है। अब यहां आकर्षक डिजाइन के बर्तन तैयार किए जा रहे हैं और बाजार में उनकी मांग भी बढ़ रही है।

एक अन्य व्यवसायी बालगोविंद बताते हैं कि पीतल के सूपों का निर्माण पहले भी होता रहा है, लेकिन इस बार जीएसटी में कटौती से इनके दाम कम हुए हैं। उनका कहना है कि मिर्जापुर के सूप अन्य स्थानों के मुकाबले किफायती हैं। साथ ही, यहां के पीतल की गुणवत्ता भी बेहतर है। यही वजह है कि शौकीन ग्राहकों के बीच इनकी मांग बढ़ रही है।

बर्तन एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहन अग्रवाल बताते हैं कि इस उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया है। उनके मुताबिक, यहां निर्मित बर्तनों को आईएस प्रमाणन मिला है। अयोध्या में भगवान राम के भोग के लिए मिर्जापुर में बने बर्तनों के इस्तेमाल से भी इनकी पहचान और प्रसिद्धि बढ़ी है। स्टील के बर्तनों के प्रति लोगों का आकर्षण कम होने और पीतल के बर्तनों की ओर रुझान बढ़ने से इस उद्योग को नई उम्मीद मिली है।

छठ पूजा के लिए पीतल के सूपों की मांग के संबंध में मोहन अग्रवाल बताते हैं कि बिहार, ओडिशा और झारखंड सहित कई राज्यों के व्यापारियों ने यहां से सूपों की खरीदारी की है। इससे इस बार छठ पर्व के बाजार में मिर्जापुर के पीतल के सूपों की खास चमक देखने को मिलेगी।

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दीपावली के बाद बुंदेलखंड में एक ऐसा लोकउत्सव शुरू होता है, जिसमें कलाकारों का अंदाज एक ही दिन में बदल जाता है। पहले वे मैदान में उतरकर लाठियों से करतब दिखाते हैं, गीत गाते हैं और नृत्य करते हैं। लेकिन अगले दिन यही कलाकार मौन साध लेते हैं और गायों के साथ गांव की सीमा से बाहर निकल जाते हैं। उत्सव और मौन, शौर्य और साधना का यह अनोखा मेल ही दीवारी को खास बनाता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक