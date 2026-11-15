विद्यालय में आनंद सर अपने विद्यार्थियों के बीच एक नवाचारी और बेहतरीन कंप्यूटर शिक्षक के रूप में लोकप्रिय थे। नई तकनीक और गैजेट के बारे में उनकी जानकारी बच्चों को हमेशा आकर्षित करती थी। दसवीं कक्षा में पढ़ने वाला ईशान भी नई तकनीक सीखने का बेहद शौकीन था।

एक दिन कंप्यूटर लैब में आनंद सर बच्चों को कोडिंग सिखा रहे थे। बड़े-बड़े कोड देखकर ईशान ने कहा, ‘सर, मैं भी कोडिंग सीखकर अपना एक एआई सहायक बनाना चाहता हूं, जो हमेशा मेरी मदद करे।’ ‘बिल्कुल बना सकते हो।

इंटरनेट पर कई एआई माडल उपलब्ध हैं। पाइथन की मदद से उन्हें अपने कंप्यूटर के माइक और स्पीकर से जोड़कर एक सहायक तैयार किया जा सकता है। उसे तुम जैसा निर्देश दोगे, वह वैसा ही काम करेगा। बस तकनीक को समझने और इस्तेमाल करने की जरूरत है।’ कुछ दिनों की मेहनत के बाद ईशान ने एआई सहायक तैयार कर लिया। उसने उसका नाम रखा ‘नीओ’। सिस्टम में निर्देश दिया कि नीओ उसका सबसे अच्छा दोस्त और निजी ट्यूटर होगा जो विज्ञान, गणित और कोडिंग जैसे विषयों को कहानियों और रोचक गतिविधियों से समझाएगा।

नीओ के आने से ईशान को कठिन से कठिन सवाल का जवाब चुटकियों में मिल जाता था। ईशान की एक मित्र आन्या नौवीं कक्षा में पढ़ती थी। उसे जीव विज्ञान के कठिन शब्द और विषय समझने में परेशानी होती थी। ईशान ने उसे नीओ के बारे में बताया और उसका इस्तेमाल करने का तरीका भी समझाया। उसने नीओ को आन्या के टैबलेट से जोड़ दिया। आन्या के लिए नीओ का नाम बदलकर ‘विज’ कर दिया गया। आन्या ने टैबलेट पर कहा, ‘विज, मुझे आस्मोसिस कहानी की तरह समझाओ।’

विज की आवाज गूंजी, ‘कल्पना करो कि तुमने एक कटोरी पानी में किशमिश डाल दी है। कुछ घंटों बाद किशमिश फूलकर गोल-मटोल हो जाएगी। क्योंकि पानी किशमिश की अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर उसके भीतर पहुंचता है। पानी के इस आवागमन को आस्मोसिस यानी परासरण कहते हैं। पौधों की जड़ें भी मिट्टी से इसी तरह पानी सोखती हैं।’

आन्या को पहली बार जीव विज्ञान इतना रोचक लगा। अगले दिन परीक्षा में उसे दस में से दस अंक मिले। लेकिन धीरे-धीरे दोनों बच्चे एआई की सुविधा के आदी होने लगे। आन्या को इसका सबसे बड़ा खमियाजा तब भुगतना पड़ा, जब विद्यालय में विज्ञान प्रतियोगिता आयोजित हुई। आन्या ने खुद मेहनत करने के बजाय एआई से पूरा प्रोजेक्ट तैयार करवा लिया। उसे प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिल गया। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू हुई, जब निर्णायक मंडल में शामिल एक वैज्ञानिक ने उससे पूछा, ‘आन्या, तुमने अपने माडल में चारकोल और सैंड प्यूरीफायर की तकनीक का जिक्र किया है। क्या तुम बता सकती हो कि यह किस सिद्धांत पर काम करता है?’

आन्या चुप रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वैज्ञानिक ने प्यार से समझाया, ‘बेटी, तकनीक तुम्हारे शब्दों को सुंदर बना सकती है, लेकिन तुम्हारी समझ का विकल्प नहीं बन सकती। एआई से सीखो, उसकी नकल मत करो।’

दूसरी ओर ईशान भी नीओ पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो गया था। पढ़ाई के नाम पर घंटों स्क्रीन से चिपका रहता और धीरे-धीरे चिड़चिड़ा होने लगा। उसके माता-पिता उसकी बदलती आदतों को लेकर चिंतित थे। उन्होंने उसे डांटने या उसका लैपटाप छीनने के बजाय कुछ डिजिटल सीमाएं तय कीं। उन्होंने तकनीक की मदद से स्क्रीन समय निर्धारित किया और रात नौ बजे के बाद इंटरनेट बंद करने का नियम बनाया। साथ ही नीओ के प्रोग्राम में भी ऐसे निर्देश जोड़े, जो उसे होमवर्क के सीधे जवाब देने के बजाय ईशान को खुद सोचने और समाधान खोजने के लिए प्रेरित करें।

प्री-बोर्ड परीक्षा से एक रात पहले ईशान ने नौ बजे के बाद लैपटाप खोला। उसने विज्ञान की तैयारी नहीं की थी। उसने नीओ से कहा, ‘मुझे कार्बन कंपाउंड्स के सभी अहम प्रश्नों के सीधे उत्तर दे दो। मैं उन्हें रट लूंगा।’ लेकिन इस बार स्क्रीन पर जवाब के बजाय एक संदेश आया-‘एक्सेस डिनायड।’ इसके नीचे लिखा था, ‘ईशान, मैं तुम्हारा सहायक हूं, विकल्प नहीं।’ ईशान चौंक गया। नीओ का सर्वर ईशान के कंप्यूटर से संचालित होता था, इसलिए आन्या के टैबलेट पर चलने वाला विज भी बंद हो गया। दोनों बच्चे अचानक एआई की मदद से वंचित हो गए।

ईशान ने अलमारी से विज्ञान की किताब निकाली और पढ़ने बैठ गया। धीरे-धीरे उसका ध्यान पढ़ाई में लगने लगा। नीओ ने पहले जो कहानियां और उदाहरण बताए थे, वे उसे याद आने लगे। उसने खुद नोट्स बनाए और सवाल हल किए। उधर आन्या ने भी अपनी गलती सुधारी। उसने पाठ्यपुस्तक से विषय को समझा और अपने प्रोजेक्ट में जरूरी सुधार किए।

अगले दिन परीक्षा देकर लौटे दोनों बच्चों के चेहरे पर अलग ही आत्मविश्वास था। घर लौटकर ईशान ने लैपटाप खोला। नीओ सामान्य स्थिति में आ चुका था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ‘थैंक यू नीओ! और थैंक यू मम्मी-पापा! कल रात अगर मुझे एक्सेस डिनाइड का झटका नहीं लगा होता, तो शायद मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मेरा अपना दिमाग भी कितना ताकतवर है।’ दरवाजे पर खड़े माता-पिता मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने तकनीक से दूर किए बिना बच्चों को उसकी सीमाएं समझा दी थीं।