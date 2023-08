मेरी माटी मेरा देश, अंतिम सांस लेने से पूर्व संतान का नामकरण कर दिया था ‘शहीद कुमार’

‘मेरी माटी मेरा देश’ सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, इतिहास का पुनर्लेखन और इतिहास की मरुभूमि को हरित भूमि में बदलने का अभियान है। पर, जिस देश में जिद राजनीति का केंद्रीय भाव बन जाए, उसमें साझा कार्यक्रम भी कुछ तत्त्वों को सत्तावादी नजर आता है।

खद्दर का कुर्ता और गांधी टोपी पहने शहीद कुमार के ये शब्द मायने रखते हैं, ‘‘आजीवन कांग्रेस में रहा, पर शहीदों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस सम्मान भाव ने मुझे अभिभूत कर दिया।’’

