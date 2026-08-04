बचपन में बहुत बार यह सुना था कि बालसुलभ चेष्टा भविष्य का बड़ा संकेत देती है। संसार में कई ऐसे महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने बचपन में ही भविष्य के भवन की नींव रख दी थी। एक सुबह की बात है। झांसी के पास चिरगांव में एक बालक अपने पिता के बही-खाते में चुपके से कुछ पंक्तियां लिख रहा था। वह बालक कोई कवि नहीं था, न ही वह किसी साहित्य संस्कार देने वाले विद्यालय का छात्र ही था। वह तो बस ऐसे ही शब्दों से खेल रहा था।

पिता का ध्यान बही-खाते की तरफ गया तो वे चौंक गए। उन्होंने न तो कुछ कहा और न ही फटकारा, सिर्फ हंसने लगे। बेटे की यह क्रिया उन्हें कुछ और ही आभास कराने लगी। उन्हें यह महसूस हुआ कि बालक पुश्तैनी व्यापार से ज्यादा शब्दों के संसार में अपनी प्रतिभा दिखाएगा। वही बालक आगे चलकर मैथिलीशरण गुप्त बना – वह कवि, जिसकी कविता ने स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में लाखों भारतीयों के भीतर देशभक्ति की लौ जगाई।

मैथिलीशरण गुप्त ऐसे समय में साहित्य की दुनिया में आए, जब हिंदी कविता पर ब्रजभाषा का वर्चस्व था। उन्होंने खड़ी बोली को कविता की भाषा बनाया। यह केवल भाषाई बदलाव नहीं था; यह हिंदी साहित्य की दिशा बदल देने वाला कदम था। बाद की पूरी आधुनिक हिंदी कविता ने उसी रास्ते पर आगे बढ़ना सीखा।

गुप्त जी की औपचारिक पढ़ाई अधिक नहीं हो सकी। खेलकूद में अधिक रुचि होने के कारण विद्यालय की शिक्षा अधूरी रह गई। लेकिन घर पर ही उन्होंने संस्कृत, हिंदी, बंगला और अंग्रेजी का अध्ययन किया। यही स्वाध्याय आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी पूंजी बना।

आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पहचानी प्रतिभा

उनके जीवन में एक निर्णायक मोड़ तब आया, जब उनका परिचय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ। प्रयाग से निकलने वाली ‘सरस्वती’ उस समय हिंदी साहित्य की सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली पत्रिका थी। द्विवेदी ने गुप्त जी की प्रतिभा पहचानी, उनकी रचनाओं को प्रकाशित किया और उन्हें भाषा तथा शिल्प में निरंतर मार्गदर्शन दिया। यही वह संबंध था जिसने एक प्रतिभाशाली युवक को राष्ट्रकवि बनने की दिशा दी।

1912 में प्रकाशित ‘भारत-भारती’ ने उन्हें घर-घर तक पहुंचा दिया। यह केवल कविता-संग्रह नहीं था, बल्कि गुलाम भारत के आत्मसम्मान का घोष था। इसकी पंक्तियां स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में जनसभाओं, छात्र आंदोलनों और साहित्यिक मंचों पर गूंजने लगीं। महात्मा गांधी ने इसी कृति और उनके राष्ट्रीय योगदान से प्रभावित होकर उन्हें ‘राष्ट्रकवि’ कहा।

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लेकिन मैथिलीशरण गुप्त केवल राष्ट्रभक्ति के कवि नहीं थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने भारतीय महाकाव्यों के उन पात्रों को केंद्र में रखा, जो मुख्य कथा में अक्सर पीछे छूट जाते हैं।

‘साकेत’ में उन्होंने रामकथा को उर्मिला की दृष्टि से देखा। लक्ष्मण वन चले गए, लेकिन उर्मिला के मौन त्याग को उन्होंने कविता का विषय बनाया। इसी तरह ‘यशोधरा’ में उन्होंने बुद्ध की पत्नी के मन का संसार रचा। यह दृष्टि बताती है कि गुप्त केवल इतिहास नहीं लिखते थे, वे इतिहास के मौन पात्रों को भी आवाज देते थे।

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उनकी कविता का स्वर ओजपूर्ण अवश्य था, लेकिन उसमें करुणा भी उतनी ही गहरी थी। भारतीय संस्कृति, परिवार, स्त्री, धर्म, इतिहास और राष्ट्र – इन सबको उन्होंने एक-दूसरे का विरोधी नहीं, बल्कि पूरक माना। शायद इसी कारण उनकी रचनाएँ आज भी पाठ्यक्रमों से लेकर साहित्यिक विमर्श तक जीवित हैं।

स्वतंत्र भारत में उन्हें 1952 में राज्यसभा का मनोनीत सदस्य बनाया गया। 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। साहित्य और सार्वजनिक जीवन, दोनों में उनका योगदान समान रूप से स्वीकार किया गया।

12 दिसंबर 1964 को उनका निधन हुआ, लेकिन उन्होंने हिंदी को जो आत्मविश्वास दिया, वह आज भी जीवित है। जब भी खड़ी बोली हिंदी की आधुनिक यात्रा का इतिहास लिखा जाएगा, मैथिलीशरण गुप्त उसका सबसे उज्ज्वल अध्याय रहेंगे।

उनकी प्रसिद्ध पंक्ति –

“हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी,

आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी।”

यह केवल कविता नहीं, बल्कि हर पीढ़ी के लिए आत्ममंथन का निमंत्रण है। आज 3 अगस्त को उनके जन्मदिन पर, यही निमंत्रण पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है।

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हिन्दी आलोचना के शिखर पुरुष नामवर सिंह (1926-2019) आज जीवित होते तो 100 साल के हो चुके होते। हिन्दी समाज में नामवर होने का अर्थ, बताकर नहीं समझाया जा सकता क्योंकि बताने से बहुत सी बातें काल्पनिक लगने लगती हैं। हिन्दी समाज में नामवर जी के होने का प्रभाव ठीक-ठीक वही लोग समझ सकते हैं जो उस दौर में सक्रिय थे। हम कह सकते हैं कि करीब 200 साल पहले शुरू हुई हिन्दी की यात्रा के क्लासिक दौर के वह आखिरी स्तम्भ थे। हम यह भी कह सकते हैं कि हिन्दी के रूमानी स्वप्नजीवी पीढ़ी के आखिरी समादृत विद्वान थे, जो भारत विभाजन से पहले पैदा हुई और उसकी आँखों में नई देश के साथ नई भाषा को सजाने-सँवारने के सपने थे। पूरी कहानी पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक