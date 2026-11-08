शिक्षा मेहनती और प्रतिभाशाली लड़की है। पढ़ाई हो या कोई और काम। पूरी लगन और समझदारी से करती है। भाई सुकून जरूर छेड़ देता कभी मजाक में। एक बार तो चींटी ही कह दिया था। मेहनती चींटी। पर मां ने बात संभाल ली थी। कहा था, ‘चींटी मेहनती भी होती है और समझदार भी। सुना नहीं। हाथी को भी हरा सकती है।’

शिक्षा ने तब भाई सुकून की ओर ऐसे देखा था जैसे वह हाथी हो और नासमझ भी। बुद्धू वह कहना नहीं चाहती थी। प्यार जो करती थी उससे। हां, प्यार सुकून भी उसे बहुत करता था। स्कूल में भी शिक्षा सबको अच्छी लगती थी। परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लाकर भी न रौब झाड़ती थी और न ही घमंड करती थी।

इस बार वार्षिक परीक्षा थी। बस कुछ ही दिन शेष थे। हमेशा की तरह वह पूरी मेहनत करके अच्छे अंक लाना चाहती थी। सो जुट गई थी पढ़ाई में। कभी-कभी तो उसे होश ही नहीं रहता खाने-पीने तक का। मां ही ध्यान रखती। बीच-बीच में कभी खाना देती तो कभी पीना। आराम करने को भी कहती। मां से शिक्षा को लगाव भी बहुत था। उसे लगता था कि मां के बिना उसका कोई काम नहीं हो सकता। भले ही औरों की तरह वह भी जानती थी कि वह अब बड़ी हो गई है। अपने काम खुद कर सकती है। पर मान ही नहीं पाती थी। मां से चिपके रहना ही उसे पसंद था।

परीक्षा शुरू होने में अब एक-दो दिन ही बचे थे। पर मां की तबीयत अचानक खराब हो गई। डाक्टर ने सलाह दी कि तुरंत अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए। सुन कर घर में किसी को अच्छा नहीं लगा। शिक्षा को तो घबराहट भी हो गई। उसने सोचा कि वह परीक्षा कैसे दे पाएगी। मां को भी यही चिंता थी। लेकिन डाक्टर का कहना था कि अस्पताल में जाकर इलाज कराना एकदम जरूरी है। शिक्षा के पापा और सुकून ने भी डाक्टर की सलाह को सही माना। शिक्षा को समझाने की कोशिश की। यह भी कहा कि उसकी मां जल्दी घर आ सकती हैं इलाज के बाद। आखिर न चाहते हुए भी मां को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और शिक्षा को अपना मन मारना पड़ा।

शिक्षा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि मां के बिना वह कैसे पढ़ पाएगी। कैसे अच्छे अंक ला पाएगी। पहले वह अपनी किस्मत को खराब कहने लगी और बाद में मां को दोषी मानने लगी। रह-रह कर उसके मन में यही आता, ‘मां को बीमार पड़ना ही था तो उसकी परीक्षा के बाद पड़ जाती।’ सबने समझाया कि इसमें मां की कोई गलती नहीं है। कोई कभी भी बीमार पड़ सकता है। पर शिक्षा को कुछ समझ नहीं आता। उसे तो बस एक ही बात सताती-मां मेरी परीक्षा के दिनों में क्यों बीमार पड़ी। और वह भी इतनी कि अस्पताल में जाना पड़ा। उसे अकेला छोड़कर।

एक बात अच्छी भी हुई। वह अपनी पढ़ाई पूरी तरह करती रही। ऐसे माहौल में भी। मोबाइल पर मां भी उससे बात करती रही। गुस्से में होते हुए भी वह बात तो कर ही लेती। परीक्षा भी देती रही। परिणाम भी बहुत अच्छा रहा। उसके अंक बहुत अच्छे आ गए थे। लेकिन मां के प्रति उसका गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था। भले ही मां ठीक होकर घर आ गई थी। कोई कहता कि अंक तो बहुत अच्छे आ गए हैं, अब तो गुस्सा छोड़ दे तो उसका जवाब होता कि अंक खराब भी आ सकते थे।

अब तो वह किसी को जवाब भी देना पसंद नहीं करती थी। न ही इस बारे में कोई बहस करना उसे पसंद था। चुप-चुप हो गई थी। एक दिन उसके नानू उसके घर आए। उन्होंने भी देखा कि शिक्षा चुप-चुप हो गई है। घरवालों से कारण पता चला तो नानू को भी चिंता हुई। उन्होंने शिक्षा से बात करने का मन बनाया। बहुत प्यार से शिक्षा से कहा, ‘बेटू तुम जो नाराज हो रही हो, ठीक ही हो रही हो।

असल में परीक्षा के साथ-साथ तुम्हें अपनी मां की बीमारी की भी चिंता हुई होगी। सचमुच तुम्हारी मां को बीमार नहीं होना चाहिए था। बीमारी को भी ध्यान रखना चाहिए था कि उस समय उसे नहीं आना चाहिए था। तुमने उस समय जो समझा ठीक ही समझा। मैं होता तो शायद मेरे मन में भी ऐसा ही आता। पर तुम तो सबसे अच्छी हो। तुमने तो कमाल ही कर दिखाया। अपनी मेहनत से।’

‘पर नानू मां को बीमार नहीं पड़ना था। मां जानती है न कि मुझे हमेशा वह अपने पास चाहिए।’ शिक्षा ने कहा। ‘बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम शिक्षा बेटू। मुश्किल समय में अकेला रहना बहुत कठिन होता है। तुम्हारी मां को भी कितना बुरा लगा होगा। जरा सोचो, क्या उसने खुद बीमार होना चाहा होगा। क्या खुद चाहा होगा कि तुम अकेली हो जाओ उसके बिना।’

शिक्षा कुछ सोचती दिख रही थी। नानू ने मानो अपना अगला हथियार चलाते हुए कहा, ‘अच्छा चलो एआइ से पूछें कि क्या किया जाए?’ शिक्षा को विचार पसंद आया। एआइ से पूछा गया मां को दोषी मानने के बारे में। एआइ का जवाब था, ‘अगर तुम्हारी परीक्षा के दिन अचानक बहुत ज्यादा बारिश हो जाए और तुम्हें स्कूल जाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़े तो क्या वह तुम्हारा दोष होगा या बारिश का?

अगर किसी बच्चे को परीक्षा देते समय बुखार आ जाए, अस्पताल में भी जाना पड़ जाए तो क्या दोष उस बच्चे का होगा?’ शिक्षा को सारी बात समझ आ गई। वह उठी और जा पहुंची मां के पास। बस इतना कहा, ‘मां मुझे समझ आ गई।’ मां ने उसे गले लगाया तो बोली, ‘नानू जो हमारे लिए खाने को लाए हैं, वह तो दो न!’