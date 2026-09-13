धांय! गोली चलने की आवाज सुनते ही जंगल में बैठे पक्षियों का झुंड फड़फड़ाता हुआ आसमान में उड़ गया। ‘उधर भागे हैं जल्दी पकड़ो!’ अंग्रेज अफसर चिल्लाया। घने जंगल में दो परछाइयां सांस रोककर दौड़ रही थीं। तभी आगे दौड़ रही किशोरी लड़खड़ाई। उसके पैर से खून बहने लगा था। गोली उसके टखने को छूती हुई निकल गई थी।

पीछे से उसकी साथी घबरा गई। ‘राजामणि, तुम घायल हो गई हो!’ राजामणि ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। ‘मेरी चिंता मत करो। अगर हम पकड़े गए, तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अभी रुकना नहीं है।’

दोनों झाड़ियों के पीछे छिप गए। कुछ ही दूरी पर अंग्रेज सैनिक उन्हें खोज रहे थे। राजामणि ने अपनी साँस रोक ली। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा, कहीं सैनिक उसकी धड़कनों की आवाज ही न सुन लें। कुछ मिनट बाद सैनिक दूसरी दिशा में बढ़ गए। दोनों ने राहत की साँस ली।

पेड़ के तने से पीठ टिकाते ही उसे पहले की घटना याद आने लगी। रंगून शहर का वह दिन आज भी उसकी आँखों के सामने था। घर में असाधारण चहल-पहल थी। माँ ने कहा, ‘आज बहुत बड़े नेता हमारे घर आ रहे हैं।’

‘कौन?’ राजामणि ने उत्सुकता से पूछा।

‘नेताजी सुभाष चंद्र बोस।’

कुछ देर बाद पूरा आँगन लोगों से भर गया। नेताजी ने जोशीले स्वर में कहा, ‘भारत को आजाद कराने के लिए केवल सैनिक नहीं, त्याग करने वाले नागरिक भी चाहिए।’

सभा समाप्त हुई तो छोटी-सी राजामणि चुपचाप अपने कमरे में गई। उसने अपनी चूड़ियाँ, हार और झुमके उतार दिए और नेताजी के सामने रख दिए।

‘बेटी, यह क्या?’ नेताजी ने आश्चर्य से पूछा।

‘ये गहने देश के काम आएँगे।’

‘क्या तुम्हारे माता-पिता ने कहा है?’

‘नहीं। यह मेरा निर्णय है।’

नेताजी की आँखों में स्नेह छलक आया। ‘देश का भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि उसकी बेटियाँ जाग चुकी हैं।’

उस दिन राजामणि ने देश की आजादी के लिए काम करने का प्रण किया। कुछ वर्ष बाद वह अवसर भी आ गया। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। राजामणि ने भी उसमें शामिल होने की इच्छा जताई। राजामणि की बुद्धिमानी देखकर उसे गुप्तचर दल में शामिल कर लिया गया। सबसे पहले उसके लंबे बाल काट दिए गए। आईने में उसने खुद को देखा तो वह किसी लड़के जैसी लग रही थी।

अब उसका नया नाम भी था। वह कभी जूते साफ करने वाले लड़के का रूप धरती, कभी पानी पहुँचाने वाले का। अंग्रेज सैनिक उसे मामूली नौकर समझते और बेफिक्र होकर बातें करते रहते। राजामणि चुप रहती, पर उसकी आँखें और कान हर समय काम करते। किस दिन कितने ट्रक आए? किस दिशा में सैनिक भेजे जा रहे हैं? किस पुल पर पहरा कम है? वह सब कुछ याद कर लेती और रात होते ही आजाद हिंद फौज तक सूचना पहुँचा देती।

एक दिन खबर मिली कि उनका एक जासूस अंग्रेजों के हाथों पकड़ा गया है। राजामणि ने एक साहसी योजना बनाई। रात को वह नृत्यांगना का भेष बनाकर अंग्रेज शिविर पहुँची। सैनिक संगीत और नृत्य में इतने मगन हो गए कि उन्हें किसी बात का संदेह नहीं हुआ।

अवसर मिलते ही राजामणि ने साथी जासूस को बंदीगृह से बाहर निकाला। लेकिन लौटते समय एक सैनिक जाग गया। फिर शुरू हुई वही दौड़, जिसकी गूँज अभी भी जंगल में सुनाई दे रही थी।

कई दिनों तक दोनों जंगलों में छिपे रहे। भूख लगी तो जंगली फल खाए, प्यास लगी तो झरने का पानी पिया। घायल पैर के बावजूद राजामणि ने हार नहीं मानी। आखिरकार वे दोनों सुरक्षित आजाद हिंद फौज के शिविर पहुँचे।

जब नेताजी को पूरी घटना का पता चला तो उन्होंने राजामणि की पीठ थपथपाई। ‘तुमने यह सिद्ध कर दिया कि साहस का संबंध उम्र से नहीं, हृदय से होता है।’

राजामणि मुस्कराई। उसके घायल पैर में दर्द था, लेकिन मन में देश के प्रति कर्तव्य निभाने का संतोष था। वह साहसी बालिका थी, सरस्वती राजामणि, जिसने सिखाया कि देशभक्ति केवल हथियार उठाने से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी, साहस, त्याग और कर्तव्यनिष्ठा से भी प्रकट होती है। सरस्वती राजामणि ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि इरादे दृढ़ हों, तो कम उम्र भी बड़े इतिहास रच सकती है।

भारत स्वतंत्र हो गया। जिन वीरों ने इस स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ दाँव पर लगा दिया था, उनमें सरस्वती राजामणि भी थीं। वे न तो सम्मान की आकांक्षी थीं, न ही प्रसिद्धि की। स्वतंत्रता के बाद वे साधारण जीवन जीने लगीं। समय के साथ उनका परिवार आर्थिक कठिनाइयों से भी गुजरा, पर उन्होंने कभी अपने संघर्षों की शिकायत नहीं की।

जीवन के उत्तरार्ध में कुछ लोगों ने उनके योगदान को फिर से सामने लाने का प्रयास किया। उन्हें विभिन्न मंचों पर सम्मानित भी किया गया, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान यही था कि उनका देश स्वतंत्र था।

साल 2018 में सरस्वती राजामणि ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज जब भी हम स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को याद करते हैं, तो उस निर्भीक किशोरी को भी श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं, जिसने अपने प्राणों की परवाह किए बिना मातृभूमि की सेवा की।

सरस्वती राजामणि हमें सिखाती हैं कि सच्चा साहस कभी उम्र का मोहताज नहीं होता और देशप्रेम का सबसे बड़ा पुरस्कार अपने कर्तव्य का संतोष होता है।