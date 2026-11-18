कृष्णा सोबती हिंदी साहित्य की ऐसी सशक्त और बेबाक लेखिका थीं, जिन्होंने अपनी रचनाओं के जरिए समाज, स्त्री जीवन, मानवीय संबंधों और बदलते समय की जटिलताओं को बेहद संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया। उनका जन्म 18 फरवरी 1925 को गुजरात (तत्कालीन ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत और वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित) में हुआ था और उनकी मृत्यु नई दिल्ली में 25 जनवरी 2019 को 93 वर्ष की उम्र में हुई। वह अपनी स्पष्टवादी सोच, स्वतंत्र विचारों और अनूठी लेखन शैली के लिए जानी जाती थीं। पढ़ो कहानी में आज हम जानेंगे उनकी पांच ऐसी रचनाओं के बारे में जिसमें गहरी मानवीय संवेदनाएं छिपी हुई हैं।

1- सिक्का बदल गया

कृष्णा सोबती की प्रसिद्ध कहानियों में से एक ‘सिक्का बदल गया’ भी है, जो भारत के विभाजन (1947) की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। इसमें देश के बंटवारे के कारण पैदा हुई सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल के साथ मानवीय रिश्तों, अपनापन और बदलते वक्त की त्रासदी को दिखाया गया है। कहानी के माध्यम से उन्होंने बताया कि किस तरह विभाजन का असर लोगों की जिंदगी पड़ पड़ा। इसमें लोगों की पहचान, रिश्ते और जीवन जीने के तरीके तक बदल गए। कहानी का मुख्य पात्र शाहनी है, जो पंजाब के एक गांव में रहने वाली एक संपन्न विधवा महिला है। उसके पति शाहजी का निधन हो चुका है। गांव में उसकी बड़ी हवेली, जमीन-जायदाद और काफी प्रतिष्ठा है। वह पिछले कई दशकों से उसी गांव में रह रही है। गांव के लोगों के साथ उसके पुराने संबंध हैं। विभाजन के बाज शाहनी की जिंदगी पहले जैसी नहीं रह जाती। जिन लोगों के साथ उसने पूरी जिंदगी बिताई, वे भी अब बदलते राजनीति हालात के सामने बेबस दिखाई देते हैं। गांव के कुछ लोग उसकी हवेली और संपत्ति तक पर कब्जा करना चाहते हैं। अंत में उसे अपना गांव छोड़कर भारत आना पड़ता है और शरणार्थी शिविर में रहना पड़ता है।

2- बादलों के घेर

कृष्णा सोबती की संवेदनशील और मार्मिक कहानियों में से एक ‘बादलों के घेरे’ भी है। इसका केंद्र प्रेम, बीमारी, अकेलापन, मृत्यु का भय और अधूरे रह गए भावनात्मक रिश्ते हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखिका दर्शाती हैं कि कई बार इंसान अपने मन की भावनाओं को समय रहते व्यक्त नहीं कर पाता और बाद में वही यादें उसके लिए गहरे दुख का कारण बन जाती हैं। कहानी के मुख्य पात्रा रवि हैं। वह भुवाली के एक खोटे से कॉटेज में बीमार अवस्था में रह रहा होता है। उसके आसपास पहाड़ हैं। बीमारी और मृत्यु की आशंका के बीच वह अपने अतीत को याद करता है।

3- नफीसा

‘नफीसा’ कृष्णा सोबती की शुरुआती रचनाओं में से एक मानी जाती है। यह एक छोटी लेकिन बेहद संवेदनशील रचना है, जिसके केंद्र में बचपन, बीमारी, पीड़ा और मानवीय संवेदनाएं हैं। यह एक छोटी बच्ची की कहानी है, जो गंभीर बीमारी से जूझ रही है। उसे हड्डियों की टीबी है और वह अस्पताल में भर्ती है। नफीसा का जीवन बताता है कि जिंदगी में हर किसी को समान परिस्थितियां नहीं मिलतीं। कुछ बच्चों को छोटी उम्र में ही ऐसी तकलीफों से गुजरना पड़ता है, जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है।

4- लामा

कृष्णा सोबती की ‘लामा’ एक बाल मनोविज्ञान, मासूमियत और मृत्यु को लेकर बच्चों की सहज समझ पर आधारित एक छोटी और अर्थपूर्ण कहानी है। यह उनकी शुरुआती रचनाओं में से एक मानी जाती है। कहानी में लामा नाम का एक पात्र है, जिसकी मृत्यु हो जाती है। उसके आसपास मौजूद बच्चे इस घटना को बड़ों की तरह दुख, शोक और गंभीरता के साथ नहीं देखते। बच्चों के लिए मृत्यु का अर्थ अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। वे लामा की मृत्यु को भी अपनी कल्पनाओं और सहज बाल-बुद्धि के आधार पर समझते हैं। उन्हें लगता है कि लामा दोबारा उनके पास आएगा और वे उससे फिर मिल सकेंगे। कहानी के माध्यम से लेखिका बताना चाहती हैं कि बच्चे हर घटना को अपने अनुभव और समझ के अनुसार देखते हैं। जिस घटना को बड़े लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं, बच्चे कई बार उसे सहजता से स्वीकार कर लेते हैं।

5- मेरी मां कहां

कृष्णा सोबती की ‘मेरी मां कहां’ कहानी भी भारत-पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी पर आधारित एक बेहद मार्मिक कहानी है। लेखिका ने इस कहानी में सांप्रदायिक हिंसा के बीच इंसानियत, धार्मिक कट्टरता, मातृत्व और एक मासूम बच्ची के दर्द को बेहद संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत किया है। कहानी का मुख्य पात्रा यूनुस खां है, जो हिंसा में शामिल होने के बावजूद एक घायल बच्ची को देखकर भीतर से बदलने लगता है। यूनुस खां उस बच्ची को देखकर अपनी छोटी बहन नूरन को याद करने लगता है। उसकी बहन की मां के निधन के बाद मृत्यु हो गई थी। पुरानी यादें उसके भीतर दबे भावनात्मक पक्ष को जगा देती हैं।

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विभाजन के दौरान लाखों लोगों को अपना घर-बार छोड़कर दूसरे देश में जाना पड़ा। इस दौरान केवल लोगों की जमीन-जायदाद छूटी, बल्कि उनके रिश्ते, यादें और जीवनभर की मेहनत भी पीछे रह गई। इस कहानी में ऐसे व्यक्ति की पीड़ा दिखाई गई है, जो विभाजन के बाद अपने पुराने घर और उससे जुड़ी यादों के बीच लौटता है। जिस घर में कभी उसका परिवार रहता था… आगे की कहानी यहां पढ़ें

