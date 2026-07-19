‘अगर कोई सिपाही केवल सिरदर्द होने पर भी आपकी सेवा करता, तो आप उसके आभारी होते। और आप मेरी आंखें फोड़ने आए हैं, जो आपको हमेशा प्यार से देखती थीं।’ जब क्रूरता का चरम आंखें फोड़ने के लिए तैयार हो, उस वक्त ऐसी मासूम शिकायत कोई बच्चा ही कर सकता है। यह मासूम और दर्द भरी दलील है विलियम शेक्सपियर के किरदार आर्थर की। आर्थर शेक्सपियर के ऐतिहासिक नाटक ‘किंग जान’ का बाल किरदार है।

सत्ता के महल में क्रूर साजिशों की दीवारें इतनी ऊंची होती हैं, जहां बचपन की मासूमियत चाह कर भी कैद से बाहर नहीं निकल पाती है। बड़ों की लड़ाई में मोहरा बन जाने वाले बच्चों की नियति यह होती है कि उन्हें बड़ा होने का मौका ही नहीं मिलता है। शेक्सपियर के इस नाटक में आर्थर, किंग जान के बड़े भाई जेफ्री का बेटा है। इंग्लैंड के शाही कानून के अनुसार राजसिंहासन पर आर्थर का अधिकार किंग जार्ज से पहले आता है।

आर्थर सत्ता के इस द्वंद्व को समझता है। आर्थर के मन में राजा बनने की जरा सी भी इच्छा पैदा नहीं होती है। लेकिन आर्थर की मां कांटेंस महत्त्वाकांक्षी है, और वह अपने बेटे को राजा देखना चाहती है। अपने बेटे को सिंहासन का अधिकार दिलाने के लिए वहफ्रांस के राजा की मदद मांगती है। एक बच्चे के उत्तराधिकार की यह लड़ाई किंग जान और फ्रांस के बीच युद्ध तक पहुंच जाती है। युद्ध के दौरान जान भतीजे आर्थर को कैद कर लेता है। जान अपने वफादार ह्यूबर्ट को आदेश देता है कि वह गर्म सलाखों से आर्थर की आंखें फोड़ कर उसकी जान ले ले। आर्थर की मासूमियत के आगे ह्यूबर्ट का दिल पिघल जाता है। वह जान के हुक्म की नाफरमानी कर आर्थर को जिंदा छोड़ देता है।

आर्थर को लगता है कि वह जेल में रहा तो मार दिया जाएगा। इसलिए वह वहां से भागने का फैसला करता है। वह जहाज पर काम करने वाले लड़के की पोशाक पहन कर महल की ऊंची दीवार से नीचे कूदने की कोशिश करता है। लेकिन नीचे पत्थरों पर गिरने से उसकी मौत हो जाती है। मरने से पहले आर्थर के किरदार का आखिरी संवाद होता है-हे ईश्वर! मेरे चाचा की दीवारें बहुत ऊंची हैं।

आर्थर का शव मिलने के बाद इंग्लैंड के सामंतों को लगा कि किंग जार्ज ने ही उसकी हत्या करवाई है, और वे जान के खिलाफ बगावत कर फ्रांस के राजकुमार का साथ देते हैं। सियासत में मासूम बच्चे के इस किरदार में इतनी रचनात्मकता थी कि फिल्मकारों ने भी इसमें बहुत संभावना देखी। 1899 में बनी ‘किंग जान’ को शेक्सपियर की रचनाओं पर बनी पहली फिल्म माना जाता है। यह महज चार मिनट की एक मूक फिल्म थी। इसमें उस वक्त के मकबूल अभिनेता सर हरबर्ट बीरबोहम ट्री ने किंग जान की भूमिका निभाई थी। 1984 में बीबीसी ने ‘द लाइफ एंड डेथ आफ किंग जान’ बनाई थी। इसमें आर्थर और जल्लाद ह्यूबर्ट के बीच संवाद का दृश्य किसी का भी दिल दहला सकता है।