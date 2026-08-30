वह उठ गए। उन्होंने खटिया पर पड़े हुए ही अपनी आंखों को चारों ओर घुमाया। कमरे के भीतर उन्हें दिन होने का अहसास रोज की तरह खलने लगा। सूरज जरूर ऊपर उठ आया होगा। उन्हें लगा कि वह आज भी देर से उठे हैं। जगे भी रहे थे बहुत रात गए तक। रात भर उनकी कमर में रह-रह कर दर्द हो रहा था और वह ‘हे राम’ कह रोते रहे थे। रोते हुए ही उन्हें कब नींद आई, यह उन्हें मालूम नहीं चला।

अब उन्हें उठ जाना चाहिए। यही सोचकर उन्होंने अपने ऊपर से गुडमुड सी हुई रजाई को धीरे-धीरे खिसका लिया। फिर एक बार अपनी लिचलिची आंखों से कमरे को देखा और फेफड़ों में ढेर सारी हवा भरी। अपने दोनों हाथों को खटिया पर टेक पास की खिड़की खोलने उठे तो एकाएक कमर के सोए हुए दर्द ने बुरी तरह से टीस मारी और वे वहीं ‘हे राम’ कहकर लुढक गए और तब उन्हें काफी देर तक लंबी सांस लेनी पड़ी थी।

वह अब मर ही जाएंगे और मर भी जाना चाहिए। रखा भी क्या है? इस जिंदगी से तो नरक ही भला। क्या रखा है इस अस्सी साल की उम्र में जीने में? वह मन ही मन सोचते रहे।

उन्हें बीड़ी पीने की तलब हुई तो बिना करवट लिए अपने तकिए के नीचे से रात में पीया हुआ बीड़ी का टुकड़ा निकाल कर सुलगा लिया। हौले-हौले कश लेने लगे। बीड़ी खत्म होने के बाद उन्हें गले में सूखापन महसूस होने लगा। अक्सर कई बार उन्हें ऐसा ही होता है और सूखे कंठ को पानी से तर करना पड़ता है। अभी भी उन्हें पानी पीने की आवश्यकता है।

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लेटे हुए ही वह पास की सुराही से पानी लेने लगे तो उन्हें ख्याल आया कि सुराही तो रात से ही खाली पड़ी है। वह रात को पानी भरने के लिए कहते हुए सो गए थे। बगल के कमरे से चाय के कप-प्लेटों की खन-खनाहट सुनाई दे रही थी। सभी चाय पीने में तल्लीन थे। उन्होंने भी चाय पीने की इच्छा से अपनी जीभ को होंठों तक बाहर निकाल कर घुमाया।

वह काफी समय तक चाय पीने की इच्छा लिए मन को बहलाते रहे। उनकी इच्छा हुई कि बेटे-बहू से जाकर कहें कि कम से कम पानी तो पिला दिया करें। इसके लिए उन्होंने उठकर ही कहना मुनासिब समझा। वह उठने को हुए तो अंदर से कप-प्लेट के टूटने की आवाज ने उन्हें चौंका दिया। शायद किसी बच्चे के हाथ से छिटक कर टूट गई थी। बेटे-बहू दोनों ने एक साथ पूछा, ‘बेटे कहीं लगी तो नहीं?’ बहू ने बच्चे को दूसरे कप-प्लेट में चाय थमा दी।

उन्हें परसों की घटना याद हो आई।

वह भी जब सुबह बिस्तर छोड़कर कप-प्लेट में चाय पीने लगे थे तो उनके हाथ कांप रहे थे। उसी समय उनके हाथों पर गर्म चाय गिर पड़ी थी, जिससे कप-प्लेट हाथों से छिटक कर टूट गए थे। टूटने की आवाज बहू के कान में पड़ी तो वह रसोई घर से दौड़ी हुई पास के कमरे में आकर कहने लगी, ‘लो मरे इस खूसट ने बैठे-बिठाए कप-प्लेट भी तोड़ दिए। बूढ़े का शौक तो देखो, मरा पीतल की गिलास में चाय नहीं पीता।

एक बार दी तो कहने लगा, अरे भई इससे तो नहीं पी सकते। कोई पूछे कि क्यों नहीं पी सकते? बस कप-प्लेट में ही भाएगी चाय। देखो मरा कैसे बैठे-बिठाए बीड़ी का पूरा बंडल सुक-सुक करके पी जाता है।’ तभी पास में खड़े बच्चों को हंसी आने लगी थी। बहू से इतना सब कुछ सुन वह भी बहुत देर तक मुट्ठियांभींचे सुबकने लगे थे। उस समय फिर उनका जी हुआ कि उन्हें मर ही जाना चाहिए।

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उन्होंने एक बार फिर पास में पड़ी हुई बेंत के सहारे उठने की कोशिश की तो उठ गए। उठकर पास वाली खिड़की को खोला। कमरा एक ओर धूप से भर गया था। इससे उन्हें कुछ राहत मिली और सुबह की गुनगुनी धूप सेंकते रहे। उन्होंने खिड़की की सीखचों में अपना चेहरा लगाया और सामने की सड़क को देखने लगे। इस सड़क से उनके मन में न जाने क्यों अपनापन सा लिपटा हुआ है। वह हमेशा इसी सड़क से तो आते-जाते रहे हैं। इसी सड़क से अपनी पत्नी की लाश को कंधे पर झुलाते हुए अंतिम संस्कार के लिए ले गए थे। उस समय उनका सारा वजन इसी बेंत के सहारे टिका हुआ था। बेंत के अंदर छुपी हुई लंबी लोहे की खंजर ने कई बार उनकी रक्षा की थी।

उन्होंने एक-दो बार गले की खराश को हटाने के लिए खंखारा। अपना ध्यान बगल वाले कमरे में लगा बैठे। न चाय, न पानी। हे राम यह क्या होता जा रहा है? वह मन ही मन सोच रहे हैं। उन्होंने अपने पुत्र सोनू को आवाज लगानी चाही। पर न जाने क्या सोचकर चुप रहे।

सोनू को उन्होंने बड़ी मुश्किल से पाला है। बीस साल की उम्र में वह कई बार बीमार पड़ा था। एक बार तो इतना बीमार हुआ था कि मुश्किल से ही बच पाया था। इसकी मां तब कई दिनों तक रात-रात भर जागी थी। परबतिया बालाजी के नाम की ब्राह्मणों को भोजन करने की मिन्नतें की थी। हमेशा रट लगाती रहती थी, ‘हे परबतिया बचा लियो मेरे सोनू को। विपत्ति दूर रखियो।’ परबतिया ने उसकी सुनी और सोनू को ठीक कर दिया। सोनू जरा बड़ा हुआ तो कहने लगी, ‘देखो! बेटा सयाना हो रहा है। जल्द करूंगी इसके हाथ पीले।’

लेकिन अब तो सब कुछ हो गया। हाथ भी पीले हो गए। अच्छी सी नौकरी भी लग गई और परबतिया की कृपा से बच्चे भी हो गए। पर मैं कहूं, बहू कैसी आई है भगवान? पूरी जादूगरनी है। सोनू पर जाने क्या जादू कर दिया कि बात ही करना पसंद नहीं करता। कभी उनके कमरे में आता है तो तबीयत कैसी है या खाना खाया या नहीं, पूछने की जगह कोई गाना गुनगुनाते हुए कमरे में चारों ओर देख कर चला जाता है। उनकी तरफ देखता भी नहीं है। वह अपनी बात कहने के लिए तरस कर रह जाते हैं।

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इतना सब सोच वह रुआंसे हुए। इसी दिन के लिए पाला था सोनू को! आज वह जिंदा होती तो देखती इस घर में उनकी कैसी हालत हो रही है। वह मन ही मन खीझते रहे। तभी वह एकदम उठने को हुए तो कमर के दर्द से कराह उठे और वहीं लुढ़क कर गठरी हो गए। उनका गला प्यास से बिल्कुल सूख गया। कमर को दोनों हाथों से सहलाते हुए उन्हें रोना आ गया।

उन्होंने रोते हुए गले से बोलने का प्रयास किया पर बोल नहीं पाए। उन्हें लगा जैसे अंदर से कोई मना कर रहा हो। उन्हें महसूस हुआ कि अब इस अपमानित स्थिति से बचने के लिए मर ही जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कमरे में चारों ओर निगाह घुमाई। पर कोई विशेष चीज नजर नहीं आई। तभी उनकी नजर एक कोने में खड़ी खंजर वाली बेंत पर पड़ी। इस बेंत का ध्यान आते ही उन्हें पत्नी की झूलती हुई लाश नजर आने लगी। इसी बेंत के सहारे वह उसे स्वर्ग तक पहुंचा कर आए थे। उन्हें लगा कि इसी बेंत में छुपे हुए खंजर से वह अपने-आप को खत्म कर लें। इतना सब सोचते हुए वह खिड़की से सड़क को दूर-मोड़ तक देखते रहे।