इतिहास कभी-कभी बहुत शांत होता है। वह न कोई आवाज करता है, न किसी को पुकारता है। सदियां गुजर जाती हैं। उसके ऊपर खेत बन जाते हैं। लोग घर बना लेते हैं। रास्ते निकल आते हैं। बच्चे खेलते हैं। बैलगाड़ियां गुजरती हैं। फिर भी इतिहास वहीं पड़ा रहता है – बिल्कुल चुप।

कौशाम्बी भी सदियों तक ऐसी ही खामोशी में रहा। प्रयागराज से पश्चिम की ओर बढ़िए। यमुना का मैदान धीरे-धीरे खुलता है। कहीं ऊंचे-नीचे टीले दिखाई देते हैं। पहली नजर में वे किसी साधारण भूभाग का हिस्सा लगते हैं। लेकिन इतिहासकार की नजर सामान्य नहीं होती। वह मिट्टी के रंग में भी समय की परतें पढ़ लेती है।

यहीं से शुरू होती है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुरातत्वविद् प्रो. गोवर्धन राय शर्मा, जिन्हें हम जी. आर. शर्मा के नाम से जानते हैं, की वह यात्रा जिसने भारतीय इतिहास की कई धारणाओं को नया आधार दिया।

किताबों से निकलकर धरती तक

कौशाम्बी कोई अनजान नाम नहीं था। बौद्ध ग्रंथों में उसका उल्लेख था। अंगुत्तर निकाय, विनय पिटक और अन्य पालि ग्रंथों में यह नगर बार-बार सामने आता है। संस्कृत साहित्य में भी उसका जिक्र मिलता है। चीनी यात्री फाह्यान और ह्वेनसांग ने भी अपने यात्रा-वृत्तांतों में कौशाम्बी का वर्णन किया है।

इतिहासकार जानते थे कि कभी यह वत्स महाजनपद की राजधानी था। यह भी ज्ञात था कि भगवान बुद्ध ने यहां कई वर्षावास किए थे। लेकिन प्रश्न यह था कि वह नगर आखिर है कहां? किताबें दिशा बताती थीं, प्रमाण नहीं।

जब इतिहास ने फावड़ा मांगा

स्वतंत्रता के बाद भारत अपने अतीत को नए सिरे से समझना चाहता था। यह वही समय था जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग देश के सबसे सक्रिय शोध केंद्रों में गिना जाने लगा। इसी दौर में जी. आर. शर्मा ने निर्णय लिया कि कौशाम्बी को केवल ग्रंथों से नहीं, धरती से भी पढ़ा जाएगा।

1949 से शुरू हुआ उत्खनन आगे चलकर भारतीय पुरातत्व की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल हो गया।

पुरातत्व की खुदाई फिल्मों जैसी नहीं होती। यहां कोई खजाना अचानक नहीं निकलता। यहां धैर्य सबसे बड़ा औजार होता है। एक-एक इंच मिट्टी हटती है। हर परत का रिकॉर्ड बनता है। हर ईंट की स्थिति दर्ज होती है। हर मिट्टी के पात्र का स्थान नोट किया जाता है। क्योंकि पुरातत्व में वस्तु जितनी महत्वपूर्ण होती है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण उसका संदर्भ होता है।

पहली ईंट… और फिर पूरा शहर

धीरे-धीरे मिट्टी ने अपने रहस्य खोलने शुरू किए। सबसे पहले प्राचीन ईंटों की दीवारें मिलीं। फिर मकानों के अवशेष। फिर मिट्टी के बर्तन। फिर सिक्के। फिर लोहे और तांबे की वस्तुएं। देखते ही देखते यह स्पष्ट होने लगा कि यह कोई छोटा गांव नहीं, बल्कि योजनाबद्ध ढंग से बसाया गया एक समृद्ध नगर था। हर नई खोज इतिहास की किसी पंक्ति की पुष्टि कर रही थी। इतिहास अब पुस्तकालय की अलमारियों में नहीं, खुदाई के गड्ढों में दिखाई देने लगा था।

लेकिन जी. आर. शर्मा केवल राजाओं और इमारतों की कहानी नहीं खोज रहे थे। वे यह जानना चाहते थे कि उस नगर में रहने वाले साधारण लोग कैसे जीते थे। वे किस तरह के बर्तन इस्तेमाल करते थे? क्या खाते थे? उनके घर कैसे बनते थे? उनके बाजार कहां थे? उनकी धार्मिक मान्यताएं क्या थीं?

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पुरातत्व इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देता है। कभी एक टूटा हुआ घड़ा भी किसी राजा के फरमान से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वह हमें आम आदमी के जीवन का साक्ष्य देता है।

जी. आर. शर्मा अपने विद्यार्थियों से कहा करते थे कि “मिट्टी भी पढ़नी पड़ती है।” ऊपरी परत नई होती है, नीचे की परत पुरानी। हर परत समय का एक अध्याय होती है। यदि उत्खनन में जल्दबाजी हुई तो इतिहास का पूरा वाक्य हमेशा के लिए मिट सकता है। शायद इसी कारण कौशाम्बी की खुदाई वर्षों तक चलती रही और हर मौसम में धरती एक नया पन्ना खोलती रही।

जब इलाहाबाद का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले संगम, कुंभ, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या स्वतंत्रता आंदोलन याद आता है। लेकिन इसी शहर ने भारतीय पुरातत्व को एक ऐसा इतिहासकार भी दिया, जिसने यह साबित किया कि इतिहास केवल लिखा नहीं जाता, उसे खोजा भी जाता है।

जहां बुद्ध ने वर्षावास किया

कौशाम्बी केवल एक प्राचीन राजधानी नहीं थी। यह उन विरले नगरों में था, जहां धर्म, व्यापार, राजनीति और संस्कृति एक साथ सांस लेते थे। बौद्ध ग्रंथ बताते हैं कि भगवान बुद्ध अपने जीवनकाल में कई बार कौशाम्बी आए। यहां उनका वर्षावास हुआ। यहीं भिक्षुओं के बीच मतभेद भी हुए, जिनका उल्लेख विनय पिटक में मिलता है। यही वह नगर था, जहां बुद्ध ने अपने अनुयायियों को संघ के अनुशासन और संवाद का महत्व समझाया।

जब जी. आर. शर्मा और उनकी टीम ने खुदाई शुरू की, तो उनके सामने केवल ईंटें नहीं थीं। वे उन स्मृतियों की तलाश में थे, जिनका उल्लेख दो हजार वर्ष पुराने ग्रंथों में मिलता है। पुरातत्व का सबसे बड़ा रोमांच यही होता है। वह साहित्य और इतिहास के बीच खड़ी उस पतली रेखा को प्रमाण में बदल देता है।

घोषिताराम विहार – जहां कभी बुद्ध के चरण पड़े थे

कौशाम्बी की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में घोषिताराम विहार के अवशेष भी शामिल हैं। बौद्ध साहित्य में वर्णित यह विहार किसी किंवदंती का हिस्सा नहीं निकला, बल्कि उत्खनन में उसके स्थापत्य अवशेष सामने आए। विशाल ईंटों से बने कक्ष, आंगन और विहार की संरचना बताती है कि यहां बौद्ध भिक्षुओं का एक संगठित और समृद्ध केंद्र रहा होगा।

कल्पना कीजिए – जहां आज खंडहर हैं, वहीं कभी भिक्षुओं के मंत्रोच्चार गूंजते होंगे। सुबह की पहली किरण के साथ लोग धर्मचर्चा के लिए इकट्ठा होते होंगे। यात्रियों का आना-जाना लगा रहता होगा। इतिहास की यही विशेषता है कि वह टूटे हुए पत्थरों में भी जीवन की ध्वनि सुनने का अवसर देता है।

अशोक की छाया भी यहीं तक आई थी

कौशाम्बी का महत्व केवल बुद्ध तक सीमित नहीं रहा। मौर्य सम्राट अशोक ने भी इस नगर को विशेष महत्व दिया। यहां अशोक स्तंभ की उपस्थिति इस बात का संकेत है कि यह नगर मौर्य शासन के दौरान भी राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था।

स्तंभ केवल पत्थर नहीं होते। वे किसी साम्राज्य की प्रशासनिक पहुंच, उसके विचार और उसकी स्मृति के प्रतीक होते हैं। इस तरह कौशाम्बी की धरती पर बुद्ध की करुणा और अशोक की राज्य-व्यवस्था, दोनों के निशान एक साथ दिखाई देते हैं।

इतिहास की सबसे बड़ी खोज

कौशाम्बी की खुदाई ने एक और महत्वपूर्ण बात साबित की। भारत का इतिहास केवल पाटलिपुत्र, उज्जैन या तक्षशिला जैसी प्रसिद्ध राजधानियों तक सीमित नहीं है। गंगा-यमुना के दोआब में भी ऐसे नगर थे, जिन्होंने भारतीय सभ्यता के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौशाम्बी इसका सशक्त उदाहरण बनकर सामने आया।

खुदाई में मिली विशाल आकार की पकी ईंटें, नगर की प्राचीर, दुर्ग, आवासीय परिसर, जल-निकासी की सुव्यवस्थित व्यवस्था और विभिन्न कालों के सांस्कृतिक स्तर इस बात के प्रमाण थे कि यह एक सुनियोजित और विकसित शहरी केंद्र था। जी. आर. शर्मा और उनकी टीम ने केवल यह नहीं बताया कि यहां लोग रहते थे, बल्कि यह भी समझाया कि यह नगर समय के साथ कैसे विकसित हुआ, किन ऐतिहासिक चरणों से गुजरा और उसके सामाजिक-आर्थिक जीवन का स्वरूप क्या था।

एक पुरातत्वविद के लिए मिट्टी की हर परत अलग समय का दस्तावेज होती है। ऊपर की परत अपेक्षाकृत नई होती है और नीचे की परत उससे कहीं पुरानी। इन्हीं परतों को पढ़कर किसी नगर के जीवन-क्रम को समझा जाता है।

इतिहास केवल राजाओं के अभिलेखों से नहीं बनता। कभी-कभी एक साधारण मिट्टी का दीपक भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, जितना किसी सम्राट का शिलालेख। कौशाम्बी से प्राप्त पंच-चिह्नित सिक्के, मनके, मृद्भांड, लौह उपकरण और दैनिक उपयोग की वस्तुएं उस समय के समाज की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना की कहानी कहती हैं। इनसे पता चलता है कि यह नगर व्यापारिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। यहां शिल्प विकसित था, बाज़ार थे और दूर-दराज के क्षेत्रों से संपर्क भी था। यही कारण है कि गंगा-यमुना के दोआब की प्राचीन नगरीय संस्कृति को समझने के लिए कौशाम्बी को आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

जी. आर. शर्मा का एक बड़ा योगदान यह भी था कि उन्होंने भारतीय पुरातत्व में अंतर्विषयक दृष्टिकोण को नई मजबूती दी। वे केवल खुदाई के निष्कर्षों पर निर्भर नहीं रहते थे। प्राचीन साहित्य, भूगोल, नदी-प्रणाली, स्थानीय परंपराओं और पुरातात्त्विक साक्ष्यों को एक साथ रखकर निष्कर्ष निकालते थे। उनके लिए पुरातत्व केवल मिट्टी खोदने का काम नहीं था, बल्कि अतीत के साथ संवाद स्थापित करने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया थी।

उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि केवल कौशाम्बी की खोज नहीं थी। उनकी असली विरासत वे छात्र थे, जिन्हें उन्होंने इतिहास को पुस्तकों से आगे बढ़कर धरती पर पढ़ना सिखाया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग में वे केवल अध्यापक नहीं, बल्कि ऐसे गुरु थे जो मानते थे कि इतिहास का सबसे बड़ा विद्यालय उत्खनन स्थल होता है। उनके अनेक विद्यार्थी आगे चलकर देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और पुरातत्व संस्थानों में महत्वपूर्ण पदों तक पहुंचे।

कौशाम्बी की खुदाई ने भारतीय इतिहासकारों को यह समझने का अवसर दिया कि गंगा-यमुना के दोआब में शहरी जीवन कितनी परिपक्व अवस्था तक पहुंच चुका था। नगर नियोजन, सुरक्षा व्यवस्था, धार्मिक केंद्र, व्यापारिक गतिविधियां और सामान्य नागरिकों का जीवन – इन सभी के बारे में जो प्रमाण यहां मिले, उन्होंने प्राचीन भारत की समझ को कहीं अधिक व्यापक बनाया। यही कारण है कि आज भी इतिहास और पुरातत्व के विद्यार्थी कौशाम्बी का अध्ययन केवल एक स्थल के रूप में नहीं, बल्कि एक मानक संदर्भ-स्थल के रूप में करते हैं।

आज भी पूरी कहानी सामने नहीं आई है

इतिहास की सबसे दिलचस्प बात यही है कि वह कभी पूरा नहीं होता। कौशाम्बी का एक बड़ा हिस्सा आज भी धरती के नीचे है। नई तकनीकों के साथ शोध लगातार आगे बढ़ रहे हैं। भू-भौतिकीय सर्वेक्षण, उपग्रह चित्र और आधुनिक वैज्ञानिक विधियां लगातार नई संभावनाओं की ओर संकेत कर रही हैं। संभव है कि आने वाले वर्षों में कोई नया परिसर मिले, कोई नया अभिलेख मिले या किसी साधारण-सी दिखाई देने वाली मिट्टी की परत से इतिहास का कोई बिल्कुल नया अध्याय सामने आ जाए। यानी जी. आर. शर्मा ने जिस किताब का पहला पन्ना खोला था, उसके कई अध्याय अभी भी लिखे जाने बाकी हैं।

प्रयागराज में संगम केवल नदियों का नहीं होता, विचारों का भी होता है। प्रयागराज की धरती पर साहित्य ने शब्द पाए, राजनीति ने नेतृत्व पाया, न्याय ने संस्थाएं पाईं और इतिहास ने अपने सबसे धैर्यवान खोजियों में से एक। जी. आर. शर्मा उन्हीं विरले इतिहासकारों में थे। उन्होंने किसी राजा की वीरगाथा नहीं लिखी, किसी युद्ध का महिमामंडन नहीं किया। उन्होंने धरती से पूछा- “तुमने क्या देखा है?” और धरती ने उत्तर दिया।

कौशाम्बी की मिट्टी आज भी मौन है, लेकिन उसका मौन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके भीतर दबे शहर को एक इतिहासकार ने आवाज दे दी है।

जब भी कोई शोधार्थी कौशाम्बी की प्राचीर के सामने खड़ा होता है, घोषिताराम विहार के अवशेषों के बीच चलता है या किसी संग्रहालय में वहां से निकले सिक्के, मृद्भांड और अन्य पुरावशेषों को देखता है, तब वह केवल प्राचीन भारत को नहीं देख रहा होता, बल्कि उस दृष्टि को भी नमन कर रहा होता है जिसने मिट्टी के भीतर छिपे इतिहास पर सबसे पहले विश्वास किया। शायद इतिहासकारों की सबसे बड़ी पहचान यही है। वे अतीत को बदलते नहीं, उसे फिर से दिखाई देने लायक बना देते हैं।

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प्रयागराज का नदी तट वाला क्षेत्र बाहर से देखने पर एक स्थिर जगह लगता है, लेकिन यहां खड़े होकर थोड़ी देर रुकिए तो समझ आता है कि यह जगह स्थिर बिल्कुल नहीं है। कभी सामने दूर तक फैली रेत दिखती है, तो कभी वही जगह पानी से भर जाती है। जैसे धरती हर साल अपना चेहरा बदल लेती हो। सर्दियों के बाद जब पानी उतरता है तो स्थानीय नाविक बताते हैं कि “इस बार टापू यहां नहीं, थोड़ा आगे बन गया है।” यह बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन यही इस पूरे इलाके की असली कहानी है। पूरी कहानी पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक