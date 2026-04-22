भारत के किसी भी पुराने शहर में जाइए, एक बात लगभग तय है – वहां आपको ‘कटरा’ और ‘सिविल लाइंस’ जरूर मिलेंगे। सवाल यह है कि आखिर ये नाम हर शहर में क्यों दोहराए जाते हैं। और जब बात प्रयागराज की हो, जिसे कभी इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, तो यह सवाल और भी दिलचस्प हो जाता है। संगम की इस धरती पर जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है, वहीं शहर की गलियों में इतिहास की भी कई धाराएं एक साथ बहती दिखाई देती हैं। यहां का कटरा और सिविल लाइंस सिर्फ मोहल्ले नहीं, बल्कि अलग अलग दौर की दो ऐसी कहानियां हैं जो पूरे भारत के शहरों में अपने अपने रूप में दोहराई जाती रही हैं।

कटरा: जब बाजार ही शहर का दिल था

कटरा शब्द सुनते ही एक भीड़भाड़ वाला बाजार, संकरी गलियां और दुकानों की कतारें आंखों के सामने उभर आती हैं। लेकिन इस शब्द की जड़ें केवल आज के बाजारों तक सीमित नहीं हैं। इसका इतिहास मध्यकालीन भारत से जुड़ा हुआ है, जब शहरों का निर्माण केवल रहने के लिए नहीं, बल्कि व्यापार और सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जाता था। कटरा मूल रूप से फारसी से आया शब्द है, जिसका अर्थ होता है एक घिरा हुआ बाजार या ऐसा परिसर जहां व्यापारी रहते भी थे और अपना सामान भी सुरक्षित रखते थे। इसे आप एक तरह की व्यवस्थित सराय या कारोबारी बस्ती भी कह सकते हैं।

मुगल काल में जब व्यापार का विस्तार तेजी से हो रहा था, तब शहरों में ऐसे सुरक्षित स्थानों की जरूरत बढ़ी जहां दूर दूर से आने वाले व्यापारी ठहर सकें। उस दौर में यात्रा आसान नहीं थी और लूटपाट का खतरा हमेशा बना रहता था। ऐसे में कटरों का निर्माण एक व्यावहारिक समाधान के रूप में हुआ। ये चारों ओर से घिरे होते थे, जिनमें एक या दो मुख्य दरवाजे होते थे जिन्हें रात में बंद कर दिया जाता था। अंदर दुकानें, गोदाम और रहने की जगह सब एक साथ होती थी। इससे व्यापारियों को सुरक्षा भी मिलती थी और व्यापार करने में सुविधा भी।

दिल्ली, आगरा और प्रयागराज जैसे शहरों में कटरों का विकास खास तौर पर मुगल काल में हुआ। हर कटरा अक्सर किसी खास व्यापार या समुदाय से जुड़ा होता था। कहीं कपड़े का व्यापार होता था, कहीं मसालों का, तो कहीं धातु के सामान का। इस तरह कटरा केवल एक जगह नहीं बल्कि एक आर्थिक इकाई की तरह काम करता था, जहां उत्पादन, भंडारण और बिक्री तीनों एक साथ होते थे। यही कारण है कि आज भी कई जगहों पर कटरा के नाम के साथ उस व्यापार या समुदाय का नाम जुड़ा मिलता है।

समय के साथ जब राजपूत शासकों ने भी अपने शहरों का विकास किया, तो उन्होंने इस मॉडल को अपनाया और अपने तरीके से उसे और व्यवस्थित किया। जयपुर इसका एक प्रमुख उदाहरण है। जब महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1727 में जयपुर शहर बसाया, तो उन्होंने इसे एक सुनियोजित व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बनाई। शहर की डिजाइन इस तरह बनाई गई कि मुख्य बाजार चौड़े और खुले रहें, जबकि उनके पीछे की गलियों में विशेष व्यापारिक मोहल्ले बसाए जाएं। इन्हीं मोहल्लों को कटरा या स्थानीय भाषा में कटला कहा गया।

जयपुर के कटरे केवल बाजार नहीं थे, बल्कि एक सोची समझी शहरी योजना का हिस्सा थे। यहां अलग अलग व्यापारिक समुदायों को अलग अलग स्थान दिए गए ताकि उनका काम व्यवस्थित तरीके से चल सके। इससे शहर में भीड़भाड़ कम होती थी और हर व्यापार को अपनी पहचान मिलती थी। पुरोहित जी का कटला जैसे स्थान आज भी इस बात के गवाह हैं कि किस तरह ये इलाकों समय के साथ अपनी मूल पहचान को बनाए रखते हुए आधुनिक व्यापार का हिस्सा बन गए।

कटरा की यह परंपरा केवल एक शहर तक सीमित नहीं रही। उत्तर भारत के कई शहरों में यह नाम इसलिए भी फैला क्योंकि व्यापारिक संस्कृति और शहरी ढांचा एक दूसरे से प्रभावित होते रहे। जहां जहां व्यापार बढ़ा, वहां वहां इस तरह के सुरक्षित और संगठित बाजारों की जरूरत महसूस हुई और कटरा नाम प्रचलन में आता गया। खास बात यह है कि प्रयागराज में भी कटरा एक प्रमुख इलाका बनकर उभरा, जिसे ऐतिहासिक रूप से व्यापार और बसावट की योजनाओं से जोड़ा जाता है। इस तरह संगम का यह शहर भी उस व्यापक परंपरा का हिस्सा बन जाता है, जिसने उत्तर भारत के शहरी जीवन को आकार दिया।

सिविल लाइंस: सत्ता और दूरी की बस्ती

अब अगर सिविल लाइंस की बात करें तो यह पूरी तरह से एक अलग दौर की कहानी है। जहां कटरा भारतीय और मध्यकालीन व्यापारिक संस्कृति का प्रतीक है, वहीं सिविल लाइंस औपनिवेशिक भारत की देन है। यह नाम अंग्रेजों के शासनकाल में उभरा और इसके पीछे की सोच भी पूरी तरह अलग थी।

1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि उन्हें भारतीय आबादी से कुछ दूरी बनाकर रहना चाहिए। उस समय कई जगहों पर अंग्रेज अधिकारियों और उनके परिवारों पर हमले हुए थे, जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी। इसके बाद उन्होंने शहरों में अलग से ऐसे इलाके विकसित करने शुरू किए जो केवल उनके प्रशासनिक अधिकारियों के लिए हों। इन्हीं इलाकों को सिविल लाइंस कहा गया।

सिविल लाइंस का मतलब ही था सिविल अधिकारियों के रहने की जगह। ये इलाके शहर के भीड़भाड़ वाले हिस्सों से अलग बनाए जाते थे। यहां चौड़ी सड़कें होती थीं, बड़े बड़े बंगले होते थे, पेड़ों की लंबी कतारें होती थीं और हरियाली का खास ध्यान रखा जाता था। यह सब कुछ उस समय के भारतीय मोहल्लों से बिल्कुल अलग था, जहां घनी आबादी और संकरी गलियां आम बात थीं।

इन इलाकों की एक और खासियत यह थी कि यहां केवल चुनिंदा लोगों को ही रहने की अनुमति होती थी। यह एक तरह से सत्ता और विशेषाधिकार का प्रतीक बन गया था। सिविल लाइंस अक्सर सैन्य क्षेत्रों के पास बनाए जाते थे ताकि जरूरत पड़ने पर सुरक्षा तुरंत उपलब्ध हो सके। इस तरह सिविल लाइंस और कैंटोनमेंट मिलकर औपनिवेशिक शासन के नियंत्रण का एक मजबूत ढांचा तैयार करते थे।

दिल्ली, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ और नागपुर जैसे शहरों में सिविल लाइंस का विकास इसी सोच के तहत हुआ। प्रयागराज का सिविल लाइंस तो आज भी अपने मूल स्वरूप के काफी करीब माना जाता है, जहां चौड़ी सड़कें, हरियाली और पुराने बंगले उस दौर की याद दिलाते हैं। यह इलाका केवल एक रिहायशी जगह नहीं, बल्कि इतिहास का एक जीवित दस्तावेज है, जो बताता है कि किस तरह एक समय में शहरों को वर्ग और सत्ता के आधार पर बांटा गया था।

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1947 में देश आजाद हुआ तो एक सवाल यह भी था कि क्या इन औपनिवेशिक ढांचों को खत्म कर दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन इलाकों को उसी रूप में बनाए रखा गया, केवल उनका उपयोग बदल गया। जहां पहले अंग्रेज अधिकारी रहते थे, वहां अब भारतीय नौकरशाह, जज और मंत्री रहने लगे। धीरे धीरे सिविल लाइंस भारतीय शहरी जीवन का हिस्सा बन गया, लेकिन उसकी औपनिवेशिक छाया कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई।

आज के समय में सिविल लाइंस को लेकर एक नई बहस चल रही है। यह सवाल उठ रहा है कि क्या इन नामों और प्रतीकों को बदला जाना चाहिए, क्योंकि ये हमें औपनिवेशिक अतीत की याद दिलाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि नाम बदलने से मानसिकता में बदलाव आएगा, जबकि कुछ का कहना है कि इतिहास को मिटाने के बजाय उसे समझना ज्यादा जरूरी है।

सरकार की ओर से भी समय समय पर ऐसे संकेत मिलते हैं कि औपनिवेशिक नामों की समीक्षा की जा रही है। संभव है कि आने वाले समय में सिविल लाइंस जैसे नाम बदल दिए जाएं, जैसे पहले कुछ प्रमुख सड़कों और स्थानों के नाम बदले गए हैं। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि नाम बदलने से इतिहास नहीं बदलता, वह केवल एक नई परत जोड़ देता है।

एक नाम बाजार से आया, दूसरा सत्ता से, हर शहर में साथ क्यों चलते हैं ये दोनों

कटरा और सिविल लाइंस, ये दोनों नाम भारत के दो अलग अलग दौर की कहानी कहते हैं। एक तरफ कटरा है, जो व्यापार, समुदाय और स्थानीय जीवन की धड़कन को दर्शाता है। दूसरी तरफ सिविल लाइंस है, जो सत्ता, प्रशासन और औपनिवेशिक सोच का प्रतीक है। एक में भीड़ है, हलचल है, जिंदगी की आवाज है। दूसरे में सन्नाटा है, व्यवस्था है और एक दूरी का एहसास है।

संगम के शहर प्रयागराज में इन दोनों की मौजूदगी इस बात का प्रमाण है कि यहां इतिहास केवल किताबों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में सांस लेता है। कटरा की गलियों में व्यापार की पुरानी परंपरा अब भी धड़कती है, तो सिविल लाइंस की सड़कों पर औपनिवेशिक दौर की छाया अब भी महसूस की जा सकती है।

आखिरकार, ये नाम केवल पत्थर पर लिखे शब्द नहीं हैं, बल्कि वे कहानियां हैं जो शहरों की गलियों में बसी हुई हैं। कटरा हमें बताता है कि भारत का व्यापारिक समाज कितना संगठित और जीवंत था, जबकि सिविल लाइंस यह याद दिलाता है कि सत्ता और शहरी योजना किस तरह समाज को प्रभावित करती है। और जब यह दोनों कहानियां संगम की धरती पर एक साथ मिलती हैं, तो वे केवल इतिहास नहीं रह जातीं, बल्कि वर्तमान की एक जीवंत सच्चाई बन जाती हैं।

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सन 1960 के दशक में इलाहाबाद (जिसे अब प्रयागराज कहते हैं) की सुबह किसी आम शहर की सुबह नहीं होती थी। अखबार की सुर्खियां दिन की शुरुआत तय नहीं करती थीं, वे सिर्फ एक बहाना होती थीं। असल शुरुआत तो उन सवालों से होती थी, जो छात्र रात से लेकर सुबह तक अपने साथ ढो रहे होते थे। ब्रेड पकौड़े की दुकानों पर भी चाय कम पी जाती थी, और वहां पर विचार ज्यादा उबलते थे। कोई रास्ते से गुजरता छात्र अगर किसी मोड़ पर रुक जाए, तो यह तय मान लिया जाता था कि वह किसी खबर को नहीं, किसी विचार को पढ़ रहा है। इस वातावरण में इलाहाबाद विश्वविद्यालय केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं रह गया था, वह एक ऐसा जीवंत मंच बन चुका था, जहां समाजवाद एक सिद्धांत नहीं, एक रोजमर्रा की बातचीत थी, और राजनीति कोई दूर की चीज नहीं बल्कि छात्रावास के कमरों में बैठी हुई रात की सबसे करीबी साथी थी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक