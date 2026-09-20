एक समय ऐसा था जब लड़कियों से यह नहीं पूछा जाता था कि वे बड़ी होकर क्या बनना चाहती हैं? समाज पहले से तय कर चुका होता था कि लड़कियों को किस तरह से बड़े होना है, किस तरह से बोलना है और आइंदा जिंदगी में क्या करना है। लुइसा मे अल्काट के उपन्यास ‘लिटिल विमेन’ की किरदार ‘जो मार्च’ अपनी जिंदगी के कैलेंडर के पन्ने समाज की तय तारीखों के हिसाब से नहीं बदलना चाहती है।
जो मार्च उन्नीसवीं सदी के अमेरिका की लड़की है। सिर पर बिखरे हुए बाल, हाथों में कागज का पुलिंदा और मन में एक जिद। जिद अपनी कहानी खुद से लिखने की। जब हाथों में कलम हो तो शब्द भी अपने अनुभव के होने चाहिए। आज से एक सदी पहले की किरदार जो को गुड़ियों से ज्यादा किताबें पसंद हैं। वह तयशुदा अच्छी लड़की के बजाय वैसी आजाद इंसान बनना चाहती है, जिसका सांचा अभी तक बनाया नहीं गया था। यानी जो मार्च को अपनी इच्छित आजादी की कहानी खुद ही लिखनी थी। उसका बागी मन बार-बार सवाल करता है कि उसके आस-पास लड़कों को जितनी आजादी मिली हुई है, उससे लड़कियां वंचित क्यों हैं।
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जो से पूछा जाता है कि वह किस तरह की महिला बनना चाहती है तो उसका जवाब होता है कि वह किसी और की तरह नहीं बल्कि खुद की तरह ‘जो’ बनना चाहती है। जो गुस्सा भी करती है और कुछ लोगों से उसे ईर्ष्या भी होती है। अपनी बहन एमी से जोरदार लड़ाई करती है तो गुस्से में किसी को आहत करने वाले शब्द भी बोल देती है। जो अपनी तीन बहनों मेग, बेथ और एमी के साथ भी संवाद का आजाद भरा रिश्ता चाहती है।
वह अपनी अन्य बहनों की तुलना में बेचैन है। लेखक ने दिखाया है कि आजाद-खयाल बनने की प्रक्रिया के दौरान कोई उसी तरह का व्यवहार कर सकता है जिससे वह खुद मुक्ति पाना चाहता है। जो भी ऐसी हरकतें करती है, लेकिन बाद में वह उस पर सोचती है और खुद को गलत पाने पर अपने सुधार के लिए भी काम करती है।
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जो मार्च अपनी पहचान बनाना चाहती है। उसे लेखिका बनना है। अपने भीतर की दुनिया को बचाए रखने के लिए वह खूब लिखती है। इसी लिखने की वजह से न वह सिर्फ अपने अंदर की दुनिया को बचाए रखती है बल्कि वह एक नई दुनिया बनाती भी है। जो मार्च का बुनियादी सवाल यही है कि क्या किसी लड़की को अपनी कहानी खुद लिखने का अधिकार है? इस दौरान प्रेम, शादी, घर-परिवार, जिम्मेदारी को लेकर भी द्वंद्व चलता है। क्या लड़कियों को इन सारी भूमिकाओं से मुठभेड़ करनी है या वो कोई अपनी इच्छित भूमिका भी चुन सकती है?
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जो के सामने चुनौती यह भी है कि लेखन की दुनिया आत्मकथा भर नहीं होती है। कोई आत्मकथा तभी लिख पाता है जब वह दुनिया को ठीक से समझ पाता है। आत्मकथा सिर्फ रोजनामचा नहीं होती। यह हर व्यक्ति की समाज से निजी मुठभेड़ होती है।