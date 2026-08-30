महिला ने जब-जब अपनी देह पर अपना अधिकार जताया है, समाज ने उसके कपड़ों की अलमारी खोलकर उसके चरित्र की फाइल तैयार कर दी है। उसने साड़ी पहनी तो सवाल कि पल्लू कितना है, जींस पहनी तो सवाल कि कपड़ा कितना तंग है, स्कर्ट पहनी तो सवाल कि लंबाई कितनी है और आधुनिक कपड़े पहने तो सवाल कि संस्कार कहां है। जैसे स्त्री का शरीर उसका अपना नहीं, समाज की सार्वजनिक संपत्ति हो, जिस पर हर किसी को टिप्पणी करने का जन्मसिद्ध अधिकार मिला हुआ है।
कपड़ों पर यह पहरेदारी नई नहीं है। बदलते समय के साथ केवल उसके औजार बदले हैं। कभी परिवार और मोहल्ला स्त्री के पहनावे का फैसला करता था, अब सोशल मीडिया की भीड़ भी इस नैतिक पुलिस में शमिल हो गई है। किसी तस्वीर पर हजारों टिप्पणियां आती हैं कि ऐसे कपड़े क्यों पहने? भारतीय संस्कृति भूल गई? लड़कियों को मर्यादा में रहना चाहिए। इन टिप्पणियों के पीछे एक ही धारणा काम करती है कि स्त्री को यह अधिकार नहीं कि वह अपने शरीर और पहनावे का निर्णय खुद करे।
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विडंबना यह है कि पुरुषों के कपड़ों को शायद ही कभी उनके चरित्र का प्रमाण पत्र माना जाता है। वह बिना आस्तीन की बनियान में भी हो तो समाज उसकी ‘इज्जत’ का मूल्यांकन नहीं करता। लेकिन स्त्री के वस्त्र तुरंत नैतिक प्रश्न बन जाते हैं। उसके कपड़े उसके व्यक्तित्व से ज्यादा उसके चरित्र के बारे में बोलने लगते हैं।
लड़कियों के संदर्भ में अलग मापदंड को सामाजिक निगरानी कहते हैं। सामाजिक निगरानी में केवल किसी लड़की को सार्वजनिक रूप से डांट देना नहीं है। यह वह मानसिकता है जो मानती है कि समाज को स्त्री के देह के बारे में नियम बनाने का अधिकार है। यह अधिकार कभी पिता इस्तेमाल करता है, कभी भाई, कभी पति, कभी पड़ोसी और कभी कोई अनजान व्यक्ति। सोशल मीडिया ने इस व्यवस्था को और आसान कर दिया है। अब किसी स्त्री की तस्वीर देखकर कोई भी व्यक्ति उसका जज, नौतिक शिक्षक और चरित्र प्रमाणपत्र जारी करने वाला अधिकारी बन सकता है।
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सबसे खतरनाक बात यह है कि इस नैतिक निगरानी को अक्सर ‘सुरक्षा’ की भाषा में पेश किया जाता है। कहा जाता है कि लड़कियों को सावधान रहना चाहिए। इसमें सावधानी की सलाह तक बात सीमित रहती तो समस्या नहीं थी। लेकिन धीरे-धीरे सावधानी की जिम्मेदारी अपराधी से हटकर स्त्री के कपड़ों पर आ जाती है।
यह तर्क कितना खतरनाक है, इसका आदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दुनिया के लगभग हर समाज में महिलाओं के साथ हिंसा और उत्पीड़ने के मामले ऐसे कपड़ों में भी होते हैं, जिन्हें उत्तेजक नहीं माना जाता है। यानी कपड़ा हिंसा का कारण नहीं है। हिंसा की जड़ वह मानसिकता है जो दूसरे मनुष्य को अपनी इच्छा के अधीन समझती है। स्त्री के कपड़े बहस के सबसे आसान विषय है, क्योंकि कपड़े दिखाई देते हैं, सत्ता के असली सवाल दिखाई नहीं देते।