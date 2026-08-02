माधवपुर नाम का एक गांव था। गांव में रात होते ही सन्नाटा छा जाता था। वहां रहने वाले बच्चे, जवान और बूढ़े सभी डरे-डरे से रहते। माधवपुर के पास ही एक पुराना कुआं था। उसके पास जाने से लोग डरते थे। ऐसा कहा जाता था कि उस कुएं के पास कोई भी जाता, तो वह जिंदा लौटकर नहीं आता। सभी को अपनी जान का खतरा बना रहता था।

एक रात किसी के चीखने की आवाजें सुनाई दीं। सभी गांव वाले अपने घरों में दुबक गए। सभी को लगने लगा था कि जरूर आज कोई कुएं के पास गया होगा, वहीं से ये आवाजें आ रही हैं।

अगले दिन सुबह होते ही कुछ लोग हिम्मत करके कुएं के पास गए। कुएं के आस-पास बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा था।

‘शायद ये कोई व्यापारी रहा होगा। तभी भूला-भटका कुएं के पास चला गया। गांव का होता तो कुएं के पास न जाता।’, एक ग्रामीण ने कहा।

‘चलो-चलो, अब यहां से चलते हैं। कहीं हम भी इस कुएं के शिकार न हो जाएं।’ एक बुजुर्ग ने डरते हुए कहा।

किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह कुएं में झांककर भी देख सके। सभी वहां से वापस गांव की ओर चल दिए।

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इसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था, जिसका नाम भोलू था। वह अनाथ था। भोलू बहुत मेहनती था। जब भोलू ने ये बात सुनी कि कोई व्यापारी कुएं का शिकार हो गया है, तो वह बहुत विचलित हो गया। उसने दिन का खाना भी नहीं खाया। वह गांव वालों को कुएं के खौफ से मुक्ति दिलाना चाहता था।

शाम होने को थी। भोलू अपनी कुटिया में बैठा हुआ था। उसे बाहर किसी की आवाज सुनाई दी। वह दौड़कर बाहर गया। वहां एक बुढ़िया बेसुध पड़ी थी। वह भूख-भूख, प्यास-प्यास बोल रही थी।

भोलू ने अपने लिए खाने को जो कुछ भी बनाया था, वह उस बुढ़िया को दे दिया। खाने के बाद बुढ़िया को थोड़ा होश आया। उसने बताया, ‘मैं दूसरे गांव की रहने वाली हूं। माधवपुर से आगे वाले गांव में मेरी बेटी रहती है। मैं वहीं जा रही थी। तुमने मुझे खाना तो खिला दिया, लेकिन पानी नहीं पिलाया। मुझे बहुत प्यास लगी है। थोड़ा पानी पिला दो।’

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भोलू बुढ़िया के लिए पानी लेने को उठा।

‘ठहरो, मैं तुम्हारे घर का पानी नहीं पी सकती। मुझे गांव के पास वाले कुएं का पानी पीना है।’, बुढ़िया ने कहा।

कुएं का नाम सुनते ही भोलू के हाथ से गिलास नीचे गिर गया। वह पसीना-पसीना हो गया।

‘क्या हुआ? तुम मुझे प्यासा ही मरने दोगे। मेरे लिए पानी नहीं लाओगे?’ बुढ़िया ने कहा।

भोलू ने एक सांस में कुएं की सारी कहानी बुढ़िया को बता दी। ये सब सुनकर बुढ़िया मुस्कुराने लगी।

‘कुछ भी हो, मुझे उसी कुएं का पानी चाहिए। अगर तुम पानी नहीं लाए, तो मैं प्यासी तुम्हारी झोपड़ी में दम तोड़ दूंगी।’, बुढ़िया बोली।

भोलू बहुत दुविधा में फंस गया था। फिर उसने निर्णय लिया कि जो उसकी शरण में आया है, उसकी सेवा करना उसका धर्म है। वह एक घड़ा लेकर पानी भरने को बाहर निकलने लगा।

जैसे ही उसने दरवाजे से बाहर कदम रखा, एक तेज रोशनी हुई। वह बुढ़िया एक सुंदर परी में बदल गई। भोलू ये देखकर डर-सा गया था।

‘तुम कौन हो? कहीं कुएं वाला दैत्य तुम ही तो नहीं।’, भोलू ने डरते हुए पूछा।

‘नहीं, नहीं। डरो नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सोनपरी हूं। तुम्हारे सेवा भाव की परीक्षा लेने आई थी। तुम वास्तव में बहुत अच्छे इंसान हो। मांगो, क्या मांगते हो। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूं।’ परी ने कहा।

भोलू सोचने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या मांगे। कभी उसके दिमाग में आ रहा था कि वह अपने लिए सुंदर घर, कपड़े और खाने की चीजें मांग ले। कभी ये खयाल आता कि गांव से बाहर एक बड़ा-सा महल बनवा ले।

लेकिन फिर उसके दिमाग में आया कि क्यों न परी से कहकर कुएं वाले दैत्य का अंत करवा दिया जाए, जिससे गांव वाले चैन से रह सकें। फिर वह भी गांव में आराम से रह सकता है। उसने अपने मन की बात परी को बता दी।

भोलू की बात सुनकर परी मुस्कुराई।

‘तुम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हो। तुमने गांव की भलाई के लिए अपनी इच्छाओं को खत्म कर दिया। यही इंसानियत है। मैं अभी उस पापी दैत्य का नाश करती हूं। चलो मेरे साथ।’ परी ने कहा।

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परी और भोलू दोनों उस कुएं के पास पहुंच गए। कुएं के पास पहुंचते ही परी ने अपनी छड़ी घुमाई। कुएं के अंदर से आग की लपटें उठने लगीं। थोड़ी ही देर में एक दैत्य कराहते हुए बाहर निकला। उसके पूरे शरीर में आग लग चुकी थी। कुछ ही क्षणों में वह जलकर भस्म हो गया।

परी ने अपनी जादुई छड़ी से कुएं को बहुत सुंदर बना दिया। कुआं पानी से लबालब हो गया। ये सब देखकर भोलू बहुत खुश हो गया।

‘मैं तुम्हें एक उपहार भी देना चाहती हूं।’ परी ने छड़ी घुमाते हुए कहा। देखते ही देखते कुएं के पास एक शानदार महल खड़ा हो गया। उसमें सारी सुख-सुविधाएं थीं। भोलू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था।

परी ने भोलू से कहा, ‘ये सब तुम्हारा है। तुम्हारी सच्ची भावनाओं और उदारता का ये उपहार है। तुम यहां अब आराम से रह सकते हो। तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होगा।’

भोलू परी से कुछ कहता, तब तक वह गायब हो चुकी थी। इस सबके बाद भोलू गांव की ओर दौड़ा। आधी रात को हर घर का दरवाजा खटखटाकर उसने दैत्य के खात्मे की खबर दी। पूरा गांव खुशी से झूम उठा।