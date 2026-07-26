भारतीय समाज में पढ़ने की संस्कृति पर चर्चा करते समय अक्सर पुस्तकालयों, पाठ्यक्रमों, साहित्यिक आंदोलनों और प्रकाशन उद्योग की भूमिका पर बात होती है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि किसी भी समाज की बौद्धिक संरचना में इन संस्थाओं का महत्त्व निर्विवाद है। मगर इस विमर्श में एक वह महत्त्वपूर्ण अध्याय अक्सर छूट जाता है, जिसने लाखों बच्चों को आनंद दिया, भाषा के साथ आत्मीय रिश्ता बनाना सिखाया और पुस्तकों की दुनिया में प्रवेश का रास्ता खोला। यह अध्याय है कामिक्स और बाल पत्रिकाओं का।

भारतीय समाज में पढ़ने की संस्कृति का इतिहास अगर कभी गंभीरता से लिखा जाएगा, तो उसमें कामिक्स को महज एक टिप्पणी की तरह नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र अध्याय की तरह दर्ज करना होगा, क्योंकि अस्सी और नब्बे के दशक में पली-बढ़ी पीढ़ियों के लिए कामिक्स केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं थीं, वे पाठकीय संस्कार की पहली पाठशाला थीं।

आज जब बच्चों में घटती पठन-रुचि, स्क्रीन की बढ़ती उपस्थिति और ध्यान की कम होती अवधि पर चिंता व्यक्त की जाती है, तब यह प्रश्न पूछना आवश्यक है कि आखिर पिछली पीढ़ियों में पढ़ने की आदत कैसे विकसित हुई थी। क्या केवल विद्यालयों ने पाठक बनाए? क्या केवल पाठ्यपुस्तकों ने भाषा का संस्कार दिया? या फिर इसके पीछे लोकप्रिय संस्कृति के वे माध्यम भी थे, जिन्हें लंबे समय तक गंभीर सांस्कृतिक चर्चा के योग्य नहीं माना गया?

स्वैच्छिक पाठ

उत्तर शायद दूसरे विकल्प में अधिक निहित है। भारत में लाखों बच्चों ने अपनी पहली स्वैच्छिक पढ़ाई किसी पाठ्यपुस्तक में नहीं, बल्कि चंपक, नंदन, लोटपोट, पराग, बालहंस, राज कामिक्स और डायमंड कामिक्स के पन्नों में की थी। वे किताबें परीक्षा के लिए नहीं पढ़ी जाती थीं। उनके पीछे कोई शिक्षक नहीं होता था, कोई अंक नहीं मिलते थे, कोई पाठ याद नहीं करना पड़ता था। फिर भी बच्चे उन्हें पढ़ते थे… बार-बार पढ़ते थे। यही तथ्य उन्हें महत्त्वपूर्ण बनाता है।

पढ़ने की संस्कृति का निर्माण वहीं से शुरू होता है जहां पढ़ना कर्तव्य नहीं, आनंद बन जाता है। अस्सी और नब्बे का दशक भारतीय मध्यवर्ग के विस्तार का समय था। यह वह भारत था, जहां मनोरंजन के साधन सीमित थे। दूरदर्शन के कुछ निश्चित कार्यक्रम थे, वीडियो गेम दुर्लभ थे, इंटरनेट का अस्तित्व सर्वसुलभ नहीं था और निजी पुस्तकालय बहुत कम घरों में थे। ऐसे समय में कामिक्स और बाल पत्रिकाएं बच्चों की कल्पना का सबसे सुलभ माध्यम बनकर उभरीं। उनकी लोकप्रियता का कारण केवल उनका सस्ता होना नहीं था। वे बच्चों की भाषा बोलती थीं। वे रोमांच, हास्य, रहस्य, कल्पना और नैतिक संवेदना को एक साथ लेकर चलती थीं। वे पाठक से किसी बौद्धिक तैयारी की अपेक्षा नहीं करती थीं। वे उसे अपने साथ लेकर चलती थीं। यही कारण था कि वे शहरों से लेकर कस्बों और छोटे नगरों तक समान रूप से लोकप्रिय हुईं।

सामाजिक भूमिका

कामिक्स की दुनिया का एक दिलचस्प सामाजिक पक्ष भी था। वे केवल खरीदी नहीं जाती थीं, साझा भी की जाती थीं। मित्रों के बीच अदला-बदली होती थी। मोहल्लों में किराए पर कामिक्स देने वाली दुकानें होती थीं। एक ही कामिक्स कई हाथों से गुजरती थी। उसके पन्नों पर समय के निशान जमा होते जाते थे, लेकिन उसका पाठकीय जीवन लंबा होता जाता था। दरअसल, वे दुकानें केवल व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं थीं, वे बच्चों

की अनौपचारिक पुस्तकालय थी। यह तथ्य विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में पुस्तक-संस्कृति हमेशा समान रूप से वितरित नहीं रही। आर्थिक और सामाजिक विषमताओं ने पुस्तकों तक पहुंच को प्रभावित किया है। ऐसे में कामिक्स ने पढ़ने की दुनिया का लोकतंत्रीकरण किया। उन्होंने उन बच्चों को भी पाठक बनाया, जिनके घरों में पुस्तकें नहीं थीं, जिनके परिवारों में साहित्यिक परंपरा नहीं थी और जिनके लिए पुस्तकें खरीदना सहज नहीं था।

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लोकप्रिय साहित्य की यही सबसे बड़ी सामाजिक भूमिका है- वह पाठक समुदाय का विस्तार करता है। विडंबना यह है कि लंबे समय तक कामिक्स को ‘गंभीर साहित्य’ की श्रेणी से बाहर रखा गया। अनेक अभिभावक और शिक्षक उन्हें समय नष्ट करने वाली सामग्री मानते रहे। मगर पीछे मुड़कर देखने पर एक बुनियादी प्रश्न सामने आता है- अगर कामिक्स और बाल पत्रिकाएं न होतीं, तो क्या वही बच्चे बाद में उपन्यासों, कहानियों, कविताओं और विचार की पुस्तकों तक पहुंच पाते? संभवत: नहीं।

किसी भी पाठक की यात्रा की एक पहली सीढ़ी होती है। कामिक्स ने करोड़ों भारतीय बच्चों के लिए वही भूमिका निभाई। भाषा के स्तर पर उनका योगदान और भी महत्त्वपूर्ण है। हिंदी भाषी एक बड़ी पीढ़ी ने अपनी पहली स्वैच्छिक हिंदी इन्हीं प्रकाशनों में पढ़ी। विद्यालय की भाषा और जीवन की भाषा के बीच जो दूरी होती है, कामिक्स ने उसे कम किया। उन्होंने बच्चों को संवादों, कथाओं और चरित्रों के माध्यम से भाषा से जोड़ा। शब्दावली का विस्तार, वाक्य संरचना की सहज समझ और कथा के प्रति आकर्षण- ये ऐसे गुण हैं, जो किसी पाठ्यक्रम से अधिक प्रभावी ढंग से लोकप्रिय पठन विकसित करते हैं।

ज्ञान की दुनिया

आज का समय स्वाभाविक रूप से अलग है। डिजिटल माध्यमों ने ज्ञान और मनोरंजन की दुनिया को अभूतपूर्व रूप से विस्तृत कर दिया है। बच्चों के पास सामग्री की कोई कमी नहीं है। समस्या सामग्री की उपलब्धता नहीं, बल्कि ध्यान की स्थिरता की है। सूचनाओं और दृश्य माध्यमों की निरंतरता ने पढ़ने के अनुभव को चुनौती दी है। यह तकनीक और पुस्तकों के बीच संघर्ष का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या हमारी नई पीढ़ियां उस गहरे और धैर्यपूर्ण पठन अनुभव से जुड़ पा रही हैं, जो किसी पाठक के निर्माण की पहली शर्त है। पढ़ना केवल सूचना ग्रहण करना नहीं है। पढ़ना कल्पना का विस्तार है। पढ़ना विचारों के साथ एकांत में संवाद करना है। पढ़ना उस धैर्य का अभ्यास है, जो किसी जटिल समाज को समझने के लिए आवश्यक होता है।