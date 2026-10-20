दुनिया के किसी प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के सामने बैठकर उनसे अपने मन का सवाल पूछने का अवसर किसी विद्यार्थी के लिए कितना बड़ा हो सकता है, इसका अंदाजा उस समय लगाया जा सकता है, जब सवाल पूछने वाला विद्यार्थी किसी छोटे शहर के स्कूल से आया हो और जवाब देने वाला वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार जीत चुका हो।

विज्ञान की दुनिया में जिन नामों को पढ़कर विद्यार्थी बड़े होते हैं, उनसे आमने-सामने बातचीत का अवसर मिलना अपने आप में एक अनुभव है। प्रयागराज में एक समय ऐसा अवसर लगातार सात वर्षों तक मिलता रहा। दिलचस्प यह है कि यह सिलसिला उस शहर में शुरू हुआ, जिसकी वैज्ञानिक पहचान इससे कई दशक पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग के कारण दुनिया तक पहुंच चुकी थी।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग की कहानी में मेघनाद साहा का नाम एक महत्वपूर्ण मोड़ की तरह आता है। 1923 में विभाग के पहले प्रोफेसर के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। साहा ने तारों के वातावरण को समझने में मदद करने वाला आयनीकरण समीकरण दिया और विभाग में शोध की ऐसी जमीन तैयार की, जिस पर आगे कई वैज्ञानिक गतिविधियां विकसित हुईं।

सीवी रमन, आर्थर कॉम्पटन और आर्थर एडिंगटन जैसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों का विभाग में आना उसके अंतरराष्ट्रीय अकादमिक संपर्कों की मिसाल बना। नोबेल विजेता इरविन श्रोडिंगर को तो विभागाध्यक्ष का पद भी प्रस्तावित किया गया था। उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार किया, लेकिन द्वितीय विश्वयुद्ध की परिस्थितियों के कारण इलाहाबाद नहीं आ सके।

यह उस दौर की कहानी थी, जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक विभाग में होने वाला शोध और वहां आने वाले वैज्ञानिक शहर को अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय से जोड़ रहे थे। कई दशक बाद इसी शहर में एक दूसरे संस्थान ने दुनिया के वैज्ञानिकों को विद्यार्थियों के सामने लाने का एक अलग प्रयोग शुरू किया। झलवा स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी ट्रिपल आईटी ने 2008 में साइंस कॉन्क्लेव का आयोजन शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य नोबेल विजेताओं को मंच पर बुलाकर सम्मानित करना भर नहीं था। इसके जरिए देश के विद्यार्थियों को दुनिया के बड़े वैज्ञानिकों से सीधे बातचीत करने का अवसर देना था।

जर्मनी के अनुभव से निकला प्रयागराज का विचार

इस कहानी का सूत्र ट्रिपल आईटी के तत्कालीन निदेशक प्रो. एमडी तिवारी के अनुभव में मिलता है। उन्होंने 1969 में जर्मनी के लिंडाउ में आयोजित नोबेल पुरस्कार विजेताओं के सम्मेलन में भाग लिया था। वहां प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों और युवा शोधार्थियों के बीच होने वाला संवाद उनके लिए प्रेरणादायक रहा। उन्होंने महसूस किया कि भारत के विद्यार्थियों को भी ऐसा अवसर मिलना चाहिए, जिसमें वे वैज्ञानिकों को केवल किताबों में न पढ़ें, बल्कि उनसे सीधे सवाल पूछ सकें।

इसी विचार को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने पहल की। भारत सरकार के तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से ट्रिपल आईटी में साइंस कॉन्क्लेव शुरू हुआ। इसके तहत विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और शोध संस्थानों से विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को आमंत्रित किया जाता था। स्कूली विद्यार्थियों को भी शामिल किया गया, ताकि विज्ञान के प्रति जिज्ञासा केवल उच्च शिक्षा तक पहुंचने के बाद न जागे।

2008 में शुरू हुई यह पहल 2014 तक लगातार सात आयोजनों के रूप में दर्ज है। इन आयोजनों में नोबेल पुरस्कार विजेताओं के साथ भारत और विदेश के अन्य वैज्ञानिक भी पहुंचे। इस तरह प्रयागराज में एक ऐसा मंच बना, जहां दुनिया के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों और विज्ञान में अपना भविष्य तलाश रहे विद्यार्थियों का सीधा संवाद संभव हुआ।

जब दुनिया के वैज्ञानिकों के सामने बैठे थे छोटे शहरों के विद्यार्थी

साइंस कॉन्क्लेव की सबसे खास बात उसका संवाद आधारित प्रारूप था। वैज्ञानिक अपने शोध और उपलब्धियों पर व्याख्यान देते थे, लेकिन कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा विद्यार्थियों के सवालों के लिए भी रखा जाता था। वे वैज्ञानिकों से उनके शोध के बारे में पूछ सकते थे, किसी कठिन वैज्ञानिक अवधारणा को समझने का प्रयास कर सकते थे और यह जान सकते थे कि एक खोज तक पहुंचने में कितनी मेहनत लगती है।

2013 के छठे साइंस कॉन्क्लेव में संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1,681 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इनमें 485 विद्यार्थी स्कूली स्तर के INSPIRE कार्यक्रम से जुड़े थे। उस आयोजन में आठ नोबेल विजेताओं और 40 अन्य वैज्ञानिकों की भागीदारी दर्ज की गई।

इस आंकड़े का महत्व केवल इतने बड़े आयोजन की संख्या में नहीं है। इसका अर्थ यह भी है कि विज्ञान को लेकर उत्सुक विद्यार्थियों को उन लोगों से मिलने का अवसर दिया गया, जिनका काम अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय में महत्वपूर्ण माना जाता था। किसी विद्यार्थी के लिए यह अनुभव उसकी पढ़ाई की दिशा बदल सकता है। किसी के मन में शोध करने की इच्छा मजबूत हो सकती है, किसी को किसी विषय की ओर आकर्षण हो सकता है और किसी को यह समझ आ सकता है कि विज्ञान में करियर बनाने के लिए केवल पाठ्यक्रम पूरा करना पर्याप्त नहीं, बल्कि सवालों के पीछे लगातार लगे रहना भी जरूरी है।

नोबेल विजेताओं के बीच भी उठते थे नए सवाल

साइंस कॉन्क्लेव की एक घटना इस आयोजन की प्रकृति को और अच्छी तरह समझाती है। दिसंबर 2013 में प्रयागराज पहुंचे वैज्ञानिकों के बीच इस बात पर बहस हुई कि क्या विज्ञान के बुनियादी नियमों की खोज लगभग पूरी हो चुकी है। नोबेल विजेता इवार गियावर ने इस संभावना की ओर संकेत किया कि विज्ञान अब मूलभूत खोजों से अधिक ज्ञात सिद्धांतों के अनुप्रयोग पर केंद्रित हो सकता है। डगलस ओशेरॉफ इससे सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि प्रकृति के नियमों को समझने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है।

इस प्रसंग में प्रयागराज के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा सबक छिपा था। विज्ञान में प्रतिष्ठा किसी विचार को अंतिम सत्य नहीं बना देती। वैज्ञानिकों के बीच भी मतभेद हो सकते हैं और वे प्रमाणों तथा तर्कों के आधार पर अपनी बात रखते हैं। यही प्रक्रिया नए ज्ञान की संभावना बनाए रखती है।

IIIT Allahabad (AI-enhanced images)

ओशेरॉफ के बचपन से जुड़ा एक और प्रसंग भी इसी संदर्भ में उल्लेखनीय है। उन्हें जन्मदिन पर बिजली से चलने वाली खिलौना ट्रेन मिली थी। उनकी दिलचस्पी ट्रेन को चलाने के साथ यह जानने में भी थी कि उसका इंजन काम कैसे करता है। आगे चलकर वे भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेता बने। उनके शोध से संबंधित एक शोधपत्र को कभी प्रकाशन के लिए अस्वीकार भी किया गया था।

यह प्रसंग बताता है कि विज्ञान की यात्रा किसी पदक या उपाधि से शुरू नहीं होती। उसकी शुरुआत जिज्ञासा से होती है। किसी चीज को देखकर यह पूछना कि वह काम कैसे करती है, और फिर अपने सवाल का जवाब खोजने के लिए मेहनत करना, वैज्ञानिक सोच का बुनियादी हिस्सा है।

इलाहाबाद की अकादमिक पहचान का दूसरा अध्याय

इलाहाबाद विश्वविद्यालय और ट्रिपल आईटी की कहानियों में अंतर है, लेकिन एक महत्वपूर्ण समानता भी है। विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग ने शोध, वैज्ञानिकों के अकादमिक संपर्क और मेघनाद साहा जैसे विद्वानों के काम के जरिए इलाहाबाद को वैज्ञानिक जगत से जोड़ा। ट्रिपल आईटी ने नोबेल विजेताओं को विद्यार्थियों के सामने लाने के लिए एक व्यवस्थित आयोजन शुरू किया, जिसमें वैज्ञानिक उपलब्धियों के साथ युवा पीढ़ी को प्रेरित करने पर जोर था।

दोनों को एक ही तरह की उपलब्धि मानना सही नहीं होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वैज्ञानिक विरासत अपने शोध और अकादमिक इतिहास में महत्वपूर्ण है, जबकि साइंस कॉन्क्लेव की विशेषता अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों और विद्यार्थियों के बीच प्रत्यक्ष संवाद का मंच तैयार करना थी। लेकिन दोनों प्रसंगों को साथ रखने से शहर की उच्च शिक्षा की एक व्यापक तस्वीर सामने आती है।

इस तस्वीर में इलाहाबाद केवल साहित्य, राजनीति और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र नहीं दिखता। यहां विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के संस्थानों ने भी अपने-अपने समय में ऐसी पहल की, जिनसे शहर का संपर्क राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक जगत से बना।

क्या प्रयागराज फिर बन सकता है वैज्ञानिक संवाद का केंद्र?

साइंस कॉन्क्लेव का इतिहास इस सवाल को उठाने का अवसर देता है। 2008 से 2014 तक सात लगातार आयोजन होना अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी। लेकिन किसी शहर को स्थायी रूप से अंतरराष्ट्रीय उच्च शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए ऐसे आयोजनों के साथ मजबूत शोध, प्रयोगशालाएं, प्रतिभाशाली शिक्षकों की उपलब्धता, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और विद्यार्थियों के लिए निरंतर अवसर भी जरूरी होते हैं।

इसलिए ट्रिपल आईटी की कहानी को केवल अतीत के गौरव के रूप में नहीं देखना चाहिए। यह इस बात का उदाहरण भी है कि किसी संस्थान की पहल किस तरह एक शहर की पहचान में नया आयाम जोड़ सकती है। किसी वैज्ञानिक को आमंत्रित करना एक आयोजन है, लेकिन उस मुलाकात से विद्यार्थियों के भीतर शोध की इच्छा पैदा करना कहीं बड़ी शैक्षणिक उपलब्धि है।

प्रयागराज में संगम नदियों का मिलन है। शहर की वैज्ञानिक कहानी में एक और संगम दिखाई देता है- एक ओर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दौर की शोध परंपरा, दूसरी ओर ट्रिपल आईटी के साइंस कॉन्क्लेव के जरिए दुनिया के वैज्ञानिकों से संवाद करने की पहल। एक ने शहर को वैज्ञानिक शोध की विरासत दी, दूसरे ने नई पीढ़ी को उस दुनिया से सीधे जोड़ने का प्रयास किया।

नोबेल विजेताओं का प्रयागराज आना इसलिए महत्वपूर्ण नहीं था कि उनके नाम के आगे दुनिया का प्रतिष्ठित पुरस्कार जुड़ा था। महत्व इस बात का था कि उनके सामने बैठकर किसी विद्यार्थी को यह एहसास हो सकता था कि विज्ञान दूर कहीं घटने वाली गतिविधि नहीं है। वह यहीं से शुरू हो सकता है- किसी सवाल से, किसी प्रयोग से, किसी असफलता से और उस जिज्ञासा से, जो जवाब मिलने के बाद भी अगला सवाल पूछने से नहीं रुकती।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ट्रिपल आईटी तक फैली यह कहानी इसी अर्थ में प्रयागराज की अकादमिक पहचान का एक दिलचस्प अध्याय है। शहर ने अलग-अलग समय में दुनिया के वैज्ञानिकों से संपर्क बनाया। अब चुनौती इस संपर्क को ऐसी निरंतर शोध संस्कृति में बदलने की है, जहां अगली पीढ़ी के वैज्ञानिक केवल नोबेल विजेताओं से मिलने का सपना न देखें, बल्कि अपने सवालों के जवाब खोजने के लिए जरूरी अवसर भी पा सकें।

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नोबेल पुरस्कारों की घोषणा के साथ दुनिया भर के वैज्ञानिकों की उपलब्धियों पर चर्चा शुरू हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करीब एक सदी पहले प्रयागराज के इलाहाबाद विश्वविद्यालय का भौतिकी विभाग भी दुनिया के कई बड़े वैज्ञानिकों से जुड़ा था? यहां मेघनाद साहा जैसे वैज्ञानिक ने काम किया, जिनकी नियुक्ति में अल्बर्ट आइंस्टीन और आर्थर एडिंगटन की राय का जिक्र मिलता है। आगे चलकर इस विभाग में ऐसे वैज्ञानिक भी आए, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक