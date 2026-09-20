कुछ दिनों से होलू को एक और बात अच्छी लग रही थी। सुबह-सुबह उठने की। शुरू में तो अच्छी नहीं लगती थी। उसे तो बस उसी समय उठना पसंद था जब स्कूल के लिए तैयार होकर दौड़ना होता। करे भी क्या। रात देर तक तो मोबाइल ही देखते रहना होता था। मम्मी-पापा कहते भी कि ज्यादा मोबाइल नहीं देखना चाहिए। पर उसके पास कोई न कोई बहाना होता। जल्दी सोने को कहा जाता तो बस यह कह कर टाल देता ‘सो रहा हूं न! बस कुछ देर और!’ इस बारे में तो वह अपने दोस्त लू लू की बात भी नहीं सुनता था।

एक दिन लू लू को एक पत्रिका में मोबाइल के नुकसान पर कविता मिली। उसने पत्रिका चुपके से होलू के बस्ते में रख दी। एक दिन अचानक होलू ने दिशा ग्रोवर की कविता पढ़ी, जो मोबाइल की विनती पर थी। कविता में मोबाइल कह रहा था, ‘अरे मुझे भी दे दो /थोड़ा सा आराम/दिनभर सबका साथ निभाता/कितने करता काम।’

कविता पढ़ कर होलू ने सोचा कि वह तो बेचारे मोबाइल को जरा भी आराम नहीं करने देता। बस उसने मोबाइल को आराम करने का समय देना शुरू कर दिया। रात में ठीक समय पर सोना भी शुरू कर दिया। सुबह जल्दी भी उठने लगा। अब तो वह खुद चाहता है सुबह उठना। मम्मी-पापा के साथ पार्क में जाना।

पर होलू का दिमाग तो होलू का है। फिर कुछ नया सोचने लगा।इस बार घास और आसपास के पेड़ों के बारे में। उसने सोचा कि घास हमारी तरह बोल पाती तो क्या कहती। हम तो उस पर कितना चलते हैं। दौड़ते भी हैं। उसे दर्द भी तो होता होगा। शायद रोती भी हो। पेड़ भी पता नहीं क्या सोचते होंगे। वे भी अगर हमारी तरह बोल पाते तो कितना मजा आता न!

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होलू ने यह भी सोचा। अगर पेड़ बोल पाते। हमारी तरह। तो वह पूछता। उनके फल लेने पर उन्हें कैसा लगता है। कहीं दुख तो नहीं होता। सोचते-सोचते उसे लगा। पापा को शायद पता हो, तो चल पड़ा पापा की ओर। थोड़ी दूर पर ही तो बैठे थे।

पापा के पास पहुंच कर होलू बोला, ‘मैं एक बात बताना चाहता हूं। पर पहले वादा करो कि सुन कर वैसा नहीं कहोगे कि मुझे धत्त तेरे की, कहना पड़े। किसी को बताएंगे भी नहीं।’ ‘अरे! बता तो सही। नहीं कहूंगा किसी को।’ पापा ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। ‘अगर घास हमारी तरह बोल पाती। तो अपना दर्द बताती न? हम उस पर कितना-कितना चलते हैं। दौड़ते भी हैं। और हम पेड़ों के फल तोड़ लेते हैं। उन्हें भी दुख होता होगा न? अगर वे भी बोल पाते। हमारी तरह। तो बताते न?’ होलू ने एक सांस में अपनी बात कह दी।

सुन कर पापा चुप से हो गए। उन्हें होलू पर बहुत प्यार आया। होलू को भी लगा। पर क्यों, यह नहीं पता चला। होलू बोला, ‘पापा मेरा सोचना आपको अच्छा नहीं लगा क्या?’ नहीं होलू, वह तो बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा कि मेरी बोलती ही बंद हो गई। मैं खुशी के मारे चुप हो गया।’ पापा ने प्यार से टपकते शब्दों में कहा। होलू खुश हुआ।

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पापा ने कहा, ‘सबसे पहले तो यह समझ लो। अगर घास बोल पाती हमारी तरह तो तुम्हारा धन्यवाद करती। रोज-रोज उससे मिलने आने के लिए। वह कहती, तुम्हारे आने से उसका अकेलापन खत्म होता है। तुम खेलते हो तो साथ-साथ वह भी खेलती है। तुम्हें बिना बताए। तुम्हें खुश देखकर उसे भी खुशी होती है। हां, यह जरूर कहती कि उसका ध्यान जरूर रखो। उसे गंदा न करो। माली दादा को उसका ध्यान रखने को कहते रहो।’

होलू को पापा की बात इतनी अच्छी लगी कि एक बार को तो चुप ही हो गया। फिर संभला। और बोला, ‘पापा, घास को मैं दादी कहूं। जो बात आपने घास की बताई है न, वैसा ही सब तो तो दादी भी कहती है न! दादी को भी तो अकेला रहना अच्छा नहीं लगता।’ पापा की मुस्कान खिल गई।

बोले ‘और सुन होलू। हम सबको अपने फल देकर पेड़ों को भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत सुख मिलता है उन्हें। वे बोल पाते तो यही बताते। जब फल मिलने के बाद वे हमें खुश देखते हैं तो उन्हें बहुत-बहुत अच्छा लगता है। चाहने लगते हैं कि और फल दें। कहते ले लो, जितने चाहे फल ले लो। सब तुम्हारे हैं। दूसरों के काम आकर हमें सबसे बड़ा सुख मिलता है। बस हमारा बुरा कोई न करे। हमें काटे नहीं।’

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होलू ने खुश होकर कहा, ‘पापा कभी-कभी मैं भी पेड़ बन जाता हूं न। उस दिन जब मैंने भोलू को अपने खाने में से कुछ खाना दिया था तो उसने भी मुझे पेड़ समझा होगा न? उसके पास उस दिन खाना नहीं था। अब मैं ज्यादा-ज्यादा पेड़ बनूंगा पापा। पूरा पेड़ तो नहीं। पर अपनी चीजों में से कुछ चीजें उनको भी दूंगा जिनके पास वे नहीं होंगी।’

पापा को होलू पर इतना प्यार उमड़ा कि अपनी ओर खींच कर उसे छाती से ही लगा लिया। बोले, ‘जानते हो होलू। तुम अभी बहुत छोटे हो। बड़े होकर तुम बहुत अच्छे इंसान बनोगे। पता है क्यों? क्योंकि तुमने घास और पेड़ को भी अपना-सा समझ कर सोचा। अपने ढंग से उनके दर्द को महसूस करने की कोशिश की।’

होलू ने थोड़ा नटखट बनते हुए कहा, ‘पर पापा, घास और पेड़ तो बोले ही नहीं। आप ही घास और पेड़ बनकर बोले न! जब मैं उनके बोलने के बारे में सोच रहा था तो लगा था कि कहीं सब हंसे न? मेरी सोच जानकर। और मुझे धत्त तेरे की न कहना पड़ जाए। पापा हंसे और बोले, ‘धत्त तेरे की। मैंने क्या कर दिया। तुझे बचा लिया।’ होलू काफी देर तक हंसता रहा।