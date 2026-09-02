हर साल की तरह इस साल भी जमुनी बाढ़ की बजह से गांव से दो मील दूर नदी के बांध पर तम्बू डालकर रहने लगी है। शायद दो-तीन महीनों के लिए। जब तक बाढ़ से निजात नहीं मिल जाती।

बड़ी मुश्किल से एक वक्त अपना पेट भर पाती हैं, जमुनी। पर हां. अपने तीन साल के बेटे रमुआ को तीन-चार बार जरूर खिलाती है। मर्द को गुजरे हुए दो साल हो चुके हैं। प्रशासन की तरफ से खाद्य सामग्री बांटते समय जरूर याद करती है अपने मर्द को। वे थे कि भीड में भी हो-हल्ला मचाकर, छीना-झपटी करके भोजन के पर्याप्त पैकेट इकट्ठा कर लेते थे। अब दूसरों के रहम पर जीती है जमुनी। लेकिन, अब सभी अपने-अपने तंबू भरने में लगे हैं। जमुनी की परवाह कौन करे।

आज जो थोड़ा सा चावल था, भात बनाकर रमुआ को भर-पेट खिला चुकी है। वह दिन भर दोस्तों के साथ पानी में पत्थर मारता रहा। पानी का हाहाकार सुनकर दोस्तों के संग तालियां बजाता रहा।

रात में उसने मां से खाना मांगा। जमुनी हांडी से भात निकालने गई तो देखा हांडी के पास ही एक छिपकली मरी पड़ी थी। वह चौंक गई। कहीं छिपकली भात में तो नहीं पड़ गई थी। उसने सुन रखा है कि भोजन में छिपकली के पड़ने से वह जहर हो जाता है। खाने से मौत तक भी हो सकती है। इधर रमुआ भूख से चिल्ला रहा है। वह सब जान बूझ कर रमुआ को भात कैसे खिला सकती है?

रमुआ की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। वह कटोरी में भात लेकर आई। और कर भी क्या सकती थी। कोई दो कौर भात भी तो नहीं देगा इस वक्त। एक बात जो बेचैन किए जा रही थी, हो सकता है कि छिपकली हांडी के पास ही गिरकर मर गई हो! उसमें पड़ी न हो!

जमुनी रमुआ को गोद में बिठा कर भात खिलाती है। वह सोचती है, कुछ भी होगा तो वह तुरंत चिल्लाएगी। उससे पड़ोसी इकट्ठे हो जाएंगे। तुरंत इलाज शुरू कर देने से तो रोगी ठीक हो जाता है। बिल्कुल ठीक।

रात भर रमुआ मां के सीने से चिपक कर चैन की नींद सोता रहा। कुछ अनहोनी न हो, जमुनी रात भर जागती रही और एक टक रमुआ को देखती रही……..।

(सुधी पाठक हर बुधवार को ‘पढ़ो कहानी’ श्रृंखला की कहानियां जनसत्ता ऑनलाइन पर पढ़ सकते हैं।)

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