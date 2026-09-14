Hindi Diwas: 14 सितंबर आते ही हिंदी को लेकर बातें शुरू हो जाती हैं। कहीं हिंदी की महत्ता बताई जाती है, कहीं हिंदी के भविष्य पर चिंता जताई जाती है और कहीं यह याद दिलाया जाता है कि हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में शामिल है। यह सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन हिंदी दिवस पर एक सवाल ऐसा भी है, जिस पर शायद कम बात होती है। वह सवाल है- आखिर हिंदी की असली ताकत क्या है और उसका इस्तेमाल हम कहां कर रहे हैं?

2011 की जनगणना के मुताबिक देश में 52 करोड़ 83 लाख से ज्यादा लोगों ने हिंदी को अपनी मातृभाषा बताया था। यह उस समय देश की कुल आबादी का 43.63 प्रतिशत था। इस आंकड़े के साथ हिंदी देश की सबसे बड़ी मातृभाषा के रूप में सामने आती है। बंगाली 9.72 करोड़, मराठी 8.30 करोड़ और तेलुगु 8.11 करोड़ मातृभाषी लोगों के साथ इसके बाद आते हैं।

लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है। मातृभाषा का आंकड़ा और किसी भाषा को बोल या समझ सकने वाले लोगों की संख्या एक ही चीज नहीं होती। बहुत से लोग हिंदी को मातृभाषा के रूप में दर्ज नहीं कराते, लेकिन हिंदी समझते और बोलते हैं। इसी तरह हिंदी के भीतर कई क्षेत्रीय बोलियां और भाषाई रूप हैं। इसलिए हिंदी का वास्तविक इस्तेमाल सिर्फ जनगणना की एक संख्या से नहीं समझा जा सकता।

फिर भी यह आंकड़ा एक बात साफ करता है कि हिंदी का सामाजिक आधार बहुत बड़ा है। अब जरा इंटरनेट की तरफ देखिए। भारत में इंटरनेट का विस्तार जिस तेजी से हुआ है, उसने भाषाओं के सामने भी एक नया रास्ता खोला है। IAMAI-Kantar की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक उस साल 87 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने भारतीय भाषाओं में इंटरनेट सामग्री का इस्तेमाल किया। यह उस समय के कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का करीब 98 प्रतिशत था। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि शहरी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में 57 प्रतिशत ने भारतीय भाषाओं में सामग्री देखना पसंद किया।

2025 में देश के सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 95.8 करोड़ थी

इसका मतलब सीधा है। इंटरनेट पर भारतीय भाषाओं की जरूरत कोई छोटी या सीमित जरूरत नहीं रह गई है। 2025 में भारत के सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 95.8 करोड़ तक पहुंच गई। इनमें करीब 54.8 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र से थे। यानी इंटरनेट अब सिर्फ बड़े शहरों और अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों की चीज नहीं रह गया है। यहीं से हिंदी के सामने असली मौका शुरू होता है।

क्योंकि जिस देश में इतनी बड़ी आबादी इंटरनेट पर आ रही हो, वहां सवाल केवल यह नहीं होना चाहिए कि लोग कौन-सी भाषा बोलते हैं। सवाल यह भी होना चाहिए कि वे इंटरनेट पर किस भाषा में सीखते हैं, जानकारी खोजते हैं, खरीदारी करते हैं, इलाज से जुड़ी जानकारी लेते हैं, सरकारी योजनाओं को समझते हैं और अपने सवालों के जवाब खोजते हैं। इस मामले में हिंदी के लिए तस्वीर उम्मीद जगाने वाली भी है और चिंता वाली भी।

उम्मीद इसलिए कि हिंदी में इंटरनेट का इस्तेमाल लगातार बढ़ा है। समाचार वेबसाइटों से लेकर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म तक हिंदी की मौजूदगी साफ दिखाई देती है। मोबाइल ने हिंदी लिखने की जरूरत भी कुछ हद तक आसान कर दी है। अब कोई व्यक्ति देवनागरी में लिखे या बोलकर खोज करे, दोनों रास्ते खुले हैं। चिंता इसलिए कि हिंदी में इंटरनेट पर मौजूद हर सामग्री भरोसेमंद नहीं है। यहां असली कमी सिर्फ सामग्री की संख्या की नहीं है, बल्कि अच्छी और भरोसेमंद सामग्री की है।

हिंदी को अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा

अगर किसी व्यक्ति को मौसम, खेती, नौकरी, सरकारी योजना या किसी सामान्य विषय की जानकारी चाहिए तो हिंदी में सामग्री मिल जाती है। लेकिन जैसे ही सवाल थोड़ा गंभीर होता है, मुश्किल बढ़ने लगती है। अच्छी वैज्ञानिक सामग्री, शोध, उच्च शिक्षा, कानून, चिकित्सा, अर्थव्यवस्था और तकनीक से जुड़ी विश्वसनीय सामग्री हिंदी में अभी भी उतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है, जितनी जरूरत है। यही वह जगह है जहां हिंदी को अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा।

हिंदी को सिर्फ बड़ी भाषा बने रहने से काम नहीं चलेगा। उसे उपयोगी भाषा भी बनना होगा। मसलन, अगर कोई छात्र भौतिकी का कोई कठिन सवाल समझना चाहता है, तो क्या उसे हिंदी में अच्छी सामग्री मिलेगी? कोई किसान नई तकनीक या किसी बीमारी के बारे में जानकारी चाहता है तो क्या उसे भरोसेमंद हिंदी सामग्री मिलेगी? कोई सामान्य व्यक्ति बजट, शेयर बाजार, साइबर सुरक्षा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना चाहता है तो क्या उसे सरल और सही हिंदी में पर्याप्त सामग्री मिलेगी?

इन सवालों का जवाब हर मामले में हां नहीं है। और शायद हिंदी की सबसे बड़ी चुनौती यही है। आज भाषा की ताकत केवल इस बात से नहीं मापी जाती कि उसे कितने लोग बोलते हैं। अब यह भी देखना पड़ता है कि उस भाषा में कितना ज्ञान उपलब्ध है। यह बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में और महत्वपूर्ण हो गई है।

एआई से हम हिंदी में सवाल पूछ रहे हैं। मोबाइल में हिंदी बोलकर काम कर रहे हैं। आवाज से खोज रहे हैं। अनुवाद कर रहे हैं। लिखने और पढ़ने में एआई की मदद ले रहे हैं। लेकिन एआई के लिए भी भाषा सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है। उसे अच्छे और विविध डिजिटल पाठ, सही भाषा, अलग-अलग बोलियों, संदर्भों और रोजमर्रा के इस्तेमाल को समझने के लिए पर्याप्त सामग्री चाहिए।

इसलिए आने वाले समय में हिंदी का सवाल सिर्फ साहित्य या अखबार का सवाल नहीं रहेगा। यह तकनीक का भी सवाल होगा। अगर हिंदी में उच्च गुणवत्ता की किताबें, शोधपत्र, शिक्षण सामग्री, वैज्ञानिक लेख, सरकारी दस्तावेज, कानूनी जानकारी और दूसरे तरह का ज्ञान डिजिटल रूप में लगातार बढ़ता है, तो हिंदी की डिजिटल क्षमता भी बढ़ेगी। वरना ऐसा हो सकता है कि करोड़ों लोग हिंदी में सवाल पूछें और उनके पास जवाब के लिए सीमित या कमजोर सामग्री हो।

भारत की खूबसूरती एक से ज्यादा भाषाओं के होने में है

यह स्थिति सिर्फ हिंदी की समस्या नहीं है। भारत की दूसरी भाषाओं के सामने भी यही चुनौती है। देश की भाषाई विविधता को देखते हुए हिंदी को अंग्रेजी के मुकाबले खड़ा करने या दूसरी भारतीय भाषाओं के मुकाबले आगे करने की बहस से ज्यादा जरूरी यह है कि भारतीय भाषाओं में ज्ञान की दुनिया कितनी मजबूत होती है। भारत की यही खूबसूरती है कि यहां एक से ज्यादा भाषाएं साथ-साथ चलती हैं। हिंदी का विस्तार तभी सार्थक होगा, जब वह इस विविधता के साथ चले।

हिंदी दिवस का इतिहास भी हमें यही याद दिलाता है कि भाषा को लेकर बहस सिर्फ भावनाओं की नहीं रही है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। संविधान के अनुच्छेद 343 में देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा बताया गया है। साथ ही अंग्रेजी के इस्तेमाल की संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था भी बनी रही। इसलिए हिंदी को लेकर चर्चा करते समय यह समझना भी जरूरी है कि भारत ने अपनी भाषाई व्यवस्था को किसी एक भाषा तक सीमित नहीं किया है।

आज 77 साल बाद हिंदी के सामने एक अलग तरह की चुनौती है। तब सवाल था कि प्रशासन और सार्वजनिक जीवन में हिंदी की भूमिका क्या होगी। आज सवाल यह है कि डिजिटल दुनिया में हिंदी की भूमिका क्या होगी। यह बदलाव बहुत बड़ा है।

पहले किसी भाषा के लिए किताब छापना, अखबार निकालना या रेडियो-टेलीविजन तक पहुंच बनाना बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। अब कोई भाषा तभी तेजी से आगे बढ़ सकती है, जब वह इंटरनेट, मोबाइल, वीडियो, आवाज, सर्च और एआई जैसे माध्यमों में सहज रूप से मौजूद हो। हिंदी इस दौड़ में पीछे नहीं है। लेकिन अभी बहुत आगे भी नहीं पहुंची है।

आज हिंदी में करोड़ों लोग वीडियो देखते हैं, खबर पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर लिखते हैं और अपनी बात रखते हैं। लेकिन इंटरनेट पर हिंदी का एक बड़ा हिस्सा मनोरंजन और तात्कालिक सामग्री के आसपास दिखाई देता है। इसके मुकाबले गंभीर ज्ञान, शोध और विशेषज्ञ सामग्री का हिस्सा अभी उतना बड़ा नहीं है। यहीं से हिंदी के भविष्य की दिशा तय हो सकती है।

हिंदी में ज्यादा से ज्यादा अच्छी किताबों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना होगा। पुराने अखबारों और पत्रिकाओं के संग्रह को डिजिटल करना होगा। शोध और शिक्षा की सामग्री को सरल हिंदी में लाना होगा। विज्ञान और तकनीक की भाषा को कठिन शब्दों का बोझ बनाए बिना लोगों तक पहुंचाना होगा। सरकारी और सार्वजनिक जानकारी को ऐसी हिंदी में देना होगा जिसे आम आदमी समझ सके।

और सबसे जरूरी बात- हिंदी में लिखने वालों को सिर्फ भाषा की शुद्धता के बारे में नहीं, जानकारी की विश्वसनीयता के बारे में भी सोचना होगा। क्योंकि इंटरनेट पर गलत हिंदी से ज्यादा नुकसान गलत जानकारी करती है। हिंदी दिवस पर इसलिए यह कहना आसान है कि हिंदी हमारी पहचान है। लेकिन शायद इससे आगे जाने का समय आ गया है।

हिंदी पहचान जरूर है, लेकिन वह सिर्फ पहचान बनकर नहीं रह सकती। वह ज्ञान का माध्यम भी होनी चाहिए। वह विज्ञान की भाषा होनी चाहिए। वह तकनीक की भाषा होनी चाहिए। वह रोजगार और कारोबार की भाषा होनी चाहिए। और अब उसे एआई की भाषा बनने की तैयारी भी करनी होगी।

इसके लिए सिर्फ सरकार या विश्वविद्यालयों का इंतजार करने से काम नहीं चलेगा। मीडिया, लेखक, शिक्षक, तकनीकी संस्थान, प्रकाशक और आम इंटरनेट उपयोगकर्ता- सभी की भूमिका होगी।

आज एक व्यक्ति हिंदी में कोई अच्छा लेख लिखता है, कोई शिक्षक किसी कठिन विषय को सरल हिंदी में समझाता है, कोई वैज्ञानिक अपनी जानकारी हिंदी में उपलब्ध कराता है या कोई पत्रकार किसी जटिल मुद्दे को आम भाषा में समझाता है, तो वह केवल एक लेख या वीडियो नहीं बना रहा होता। वह हिंदी के डिजिटल ज्ञान का हिस्सा बढ़ा रहा होता है।

शायद हिंदी दिवस को देखने का यही नया तरीका होना चाहिए। हिंदी को बचाने की जरूरत नहीं है। करोड़ों लोगों के बीच रोज इस्तेमाल होने वाली भाषा को बचाने की चिंता कुछ हद तक बेवजह है। जरूरत इस बात की है कि हिंदी को उस दुनिया के लिए तैयार किया जाए, जिसमें ज्ञान तेजी से डिजिटल हो रहा है और मशीनें भी भाषा समझने लगी हैं।

हिंदी की सबसे बड़ी ताकत उसके करोड़ों बोलने वाले हैं। लेकिन उसका अगला बड़ा कदम उसके करोड़ों पाठक, दर्शक और इंटरनेट उपयोगकर्ता नहीं, बल्कि वे लोग होंगे जो हिंदी में नया ज्ञान तैयार करेंगे। इसलिए इस बार हिंदी दिवस पर सवाल यह नहीं होना चाहिए कि हिंदी कितनी बड़ी भाषा है। सवाल यह होना चाहिए कि इतनी बड़ी भाषा में हम कितना नया ज्ञान पैदा कर रहे हैं। यही सवाल हिंदी के आज को भी समझता है और उसके कल की दिशा भी तय कर सकता है।

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हर साल 14 सितंबर को देशभर में हिंदी दिवस मनाया जाता है, जिसके तहत स्कूल-कॉलेजों से लेकर सरकारी संस्थानों तक भाषण, निबंध, कविता, वाद-विवाद और कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदी दिवस के लिए 14 सितंबर की तारीख ही क्यों चुनी गई? इसके पीछे भारत के संविधान निर्माण से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसी ऐतिहासिक फैसले की याद में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार के अनुसार, इस दिन के महत्व को याद रखने और हिंदी के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए 1953 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक