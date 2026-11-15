हरिवंश राय बच्चन की कविता ‘अग्निपथ’ हिंदी की उन लोकप्रिय कविताओं में है, जिन्हें पढ़ने और सुनने के लिए किसी साहित्यिक आयोजन की जरूरत नहीं पड़ती। जीवन में निराशा का कोई क्षण हो, संघर्ष की कोई चुनौती हो या किसी को हौसला देने की जरूरत हो, यह कविता सहज ही याद आ जाती है।

लेकिन समय के साथ कविता का अर्थ भी बदलता है। जिस दौर में यह कविता लिखी गई थी, उस दौर की चुनौतियां और आज के मनुष्य की मुश्किलें एक जैसी नहीं हैं। फिर भी इसकी प्रासंगिकता कम नहीं हुई है।

आज की पीढ़ी के सामने संघर्ष का स्वरूप बदला है। प्रतियोगिता का दबाव, रोजगार की अनिश्चितता, सामाजिक स्वीकार्यता की चिंता और हर समय दूसरों से बेहतर दिखने की होड़ ने एक नई तरह की बेचैनी पैदा की है। कविता का केंद्रीय भाव यह है कि जीवन का रास्ता हमेशा फूलों से सजा नहीं मिलेगा।

कठिनाइयों से बचकर मंजिल तक पहुंचने का कोई आसान रास्ता नहीं है। यहां संघर्ष किसी बाहरी शत्रु से लड़ने भर का नाम नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों, आशंकाओं और हार मान लेने की प्रवृत्ति से लड़ना भी है। आज के संदर्भ में यह कविता एक और सवाल उठाती है।

क्या हर संघर्ष को व्यक्तिगत साहस के भरोसे छोड़ देना चाहिए? समाज में मौजूद असमानता, बेरोजगारी और अवसरों की गैरबराबरी के बीच केवल व्यक्ति को मजबूत बने रहने की सलाह देना पर्याप्त नहीं है। हर किसी के पास समान संसाधन और समान अवसर नहीं होते।

इसलिए अग्निपथ का अर्थ यह भी होना चाहिए कि हम उन व्यवस्थागत बाधाओं को पहचानें, जो बहुत से लोगों के रास्ते को दूसरों की तुलना में अधिक कठिन बना देती हैं। समय बदलता है, संघर्ष के औजार बदलते हैं लेकिन मनुष्य के भीतर उम्मीद बचाए रखने की जरूरत नहीं बदलती। इसीलिए ‘अग्निपथ’ आज भी हमारे समय की कविता है।

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बच्चन परिवार में जन्मदिन मनाने का एक खास तरीका था। अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन हर साल बेटे के जन्मदिन पर एक नई कविता लिखते थे। मां तेजी बच्चन घर में उत्सव का माहौल बनाती थीं। अमिताभ ने बताया था कि उस समय परिवार अपनी आर्थिक हैसियत के हिसाब से ही जन्मदिन मनाता था। उनके लिए पिता की लिखी कविता इस आयोजन का खास हिस्सा होती थी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक



