‘गुनाहों का देवता’ के चंदर और सुधा ने लंबे समय तक प्रेम की आदर्श स्थिति पर बहस चलाई है। धर्मवीर भारती का चंदर प्रेम को जीता नहीं है, बल्कि उसकी पूजा करता है। वह अपने गुरु के प्रति आदर्श की चारदीवारी खड़ी कर उसी में कैद हो जाता है। चंदर हर निर्णय को नैतिकता पर इतना परखता है कि सबसे ज्यादा अनैतिक परिणाम सामने आता है। उसकी प्रेमिका सुधा भी प्रेम के आगे पिता के निर्णय को सर्वोच्च मानती है। न दो लोग प्रेम कर पाते हैं, न खुश रह पाते हैं। उनका जीवन एक शून्य में तब्दील हो जाता है।

धर्मवीर भारती के चंदर और सुधा की दिक्कत है, सच से दूर भागना। सच के लिए प्रयास नहीं करना। पिछले दिनों नेटफ्लिक्स पर आई सीरीज ‘मुसाफिर कैफे’ में भी चंदर और सुधा दिखते हैं। दिव्य प्रकाश दुबे की रचना पर आधारित इस सीरीज के चंदर और सुधा प्रेम की नई परिभाषा गढ़ते हैं। ‘गुनाहों का देवता’ वाले चंदर और सुधा के पाठकों को अवसाद से बाहर निकालते हैं।

‘किसी के होने का आपके जीवन पर उतना ही असर होता है, जितना उसके नहीं होने का’

नई सुधा अपनी सोच को लेकर पूरी तरह साफ है। वह अच्छी तरह जानती है कि उसे जीवन में क्या और कैसे पाना है। वह खुद को लेकर सच बोलने से डरती नहीं है। उसने किसी को निजी संपत्ति की तरह पाने की इच्छा नहीं रखी है, तो वह इस खोने और पाने के खौफ से मुक्त है। 2026 की सुधा का सूत्र वाक्य है, ‘किसी के होने का आपके जीवन पर उतना ही असर होता है, जितना उसके नहीं होने का।’ अपने खास लक्ष्य के निर्धारण तक वह किसी को उस स्तर पर नहीं पाना चाहती है कि फिर उसे खोने से डर लग जाए। डर… हां, सुधा सच स्वीकारने से डरती नहीं है। वह चंदर को भी अपना सच पहचानने के लिए प्रेरित करती है।

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धर्मवीर भारती के सुधा और चंदर की असली त्रासदी यही थी कि दोनों एक-दूसरे से सच नहीं बोल सके। प्रेम में सबसे जरूरी है—संवाद। बिना संवाद के आपका त्याग भी पहचान-विहीन रह जाएगा। मगर आज की सुधा कहती है कि त्याग क्यों? मैं अपनी पसंद के पीछे जाती हूं, तुम अपनी पसंद के पीछे जाओ। अपनी-अपनी पसंद के साथ भी हम मिलते रह सकते हैं।

वहीं चंदर की जिंदगी से जाने के बाद भी सुधा उसके वजूद का हिस्सा बन जाती है। चंदर सुधा के साथ लंबी दूरी वाले रिश्ते को लेकर तैयार नहीं हो रहा था। सुधा दूर चली गई, लेकिन चंदर उससे दूर नहीं हो सका। उसने खुद के अंदर एक सुधा बुन ली।

अब वह प्रीति के साथ था, लेकिन प्रीति को लगता था कि जब तक सुधा का वजूद खत्म नहीं हो जाता, चंदर पूरी तरह से उसका नहीं हो सकता। सुधा के साथ चंदर को शादी और बच्चे चाहिए थे। लेकिन वह प्रीति के साथ शादी जैसे रिश्ते में बंधने से बचता रहा।

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यहां प्रीति एक ऐसी लड़की के रूप में दिख रही है, जो चंदर के लिए त्याग कर रही है। प्रीति के पास अब कुछ भी अपना नहीं है। वह चंदर के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए जीती है। कहानी सुखांत में खत्म होती है, क्योंकि किरदारों ने सच स्वीकारते हुए जीवन में नया प्यार खोजा।