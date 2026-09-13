भारत के संदर्भ में नारीवाद अभी भी एक क्लिष्ट विषय है। यह पितृसत्ता की साजिश है कि इसे आसान होने भी नहीं देना चाहती है। पितृसत्ता की यही सफलता है कि यहाँ खराब नारीवाद और अच्छा नारीवाद जैसी श्रेणियाँ भी बन गई हैं। यहाँ पहली समझ यही बना दी जाती है कि नारीवाद पुरुष विरोधी है।

पिछले दिनों 92 साल की उम्र में जब ग्लोरिया स्टाइनम का निधन हुआ तो ये परिस्थितियाँ फिर से आपस में सवाल-जवाब करने लगीं। स्टाइनम की बात करें तो वह नारीवाद की भाषा, चेहरा और साझा आवाज बन चुकी हैं। उन्होंने स्त्री-मुक्ति के विषय को अकादमिक परिसरों से निकालकर घर, सड़क, अखबार और पत्रिकाओं तक पहुँचाया।

स्टाइनम का योगदान पत्रकारिता के क्षेत्र में भी रहा है। 1963 में उन्होंने ‘प्लेबॉय बनी’ बनकर खोजी पत्रकारिता की और प्लेबॉय क्लब में काम करने वाली महिलाओं के शोषण को दुनिया के सामने रखा। ‘अ बनीज टेल’ नाम की इस रिपोर्ट ने उस समय काफी सुर्खियाँ बटोरी थीं। जब महिला पत्रकारों को गंभीर और सामाजिक विषयों से दूर रखने की प्रवृत्ति थी, तो स्टाइनम ने साबित किया कि इन क्षेत्रों में महिलाओं की अनुपस्थिति भी उनके शोषण के लिए माहौल तैयार करती है।

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स्टाइनम की सबसे बड़ी खूबी यही है कि उन्होंने व्यक्तिगत अनुभवों को राजनीतिक सवाल में बदल दिया। स्त्री की पीड़ा को लेकर उन्होंने सार्वजनिक बहस के मंच तैयार किए। इसी की एक कड़ी था ‘मिस’ पत्रिका का प्रकाशन। अभी तक महिलाओं के नाम से निकलने वाली पत्रिकाएँ उन्हें हर तरह के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सवालों से दूर रहकर सौंदर्य व फैशन तक ही सीमित रख रही थीं।

स्त्री की पत्रिका में राजनीति की जगह बनाने के लिए ‘मिस’ का प्रकाशन शुरू हुआ। गर्भपात, बलात्कार, कामकाजी महिलाओं के अधिकार, लैंगिक भेदभाव पर बहस शुरू हुई। ‘मिस’ के एक अंक में ‘वी हैव हैड अबॉर्शन’ शीर्षक से लेख प्रकाशित हुआ।

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हाल के दिनों तक अमेरिका में जिस तरह से गर्भपात को लेकर राजनीति हुई थी, उसी से समझा जा सकता है कि उस समय किसी पत्रिका में ऐसे लेख छपना ही क्रांति होने से कम नहीं था। स्टाइनम इसकी सह-संस्थापकों में थीं और करीब डेढ़ दशक तक संपादकीय रूप से इससे गहरे जुड़ी रहीं। एक पत्रिका बिना किसी पुरुष के सहयोग के स्त्रियों के द्वारा निकलने लगी।

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स्टाइनम की सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि उन्होंने नारीवाद को सामाजिक सुधार आंदोलन तक ही सीमित नहीं रखा। इसे राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सवाल से भी जोड़ा। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़े बिना समाज, संस्कृति और आर्थिकी में उनकी हिस्सेदारी बढ़ना नामुमकिन था। यह सवाल आज हर देश की महिलाएँ पूछ रही हैं कि स्त्रियों के लिए कानून कौन बनाता है? संसद में उनकी संख्या कितनी है? स्टाइनम नारीवाद की वह पुरखा हैं, जिनकी विरासत ले अब दुनिया भर की नारीवादी स्त्रियाँ कहती हैं-व्यक्तिगत ही राजनीतिक है।