धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ छात्र आंदोलन की सबसे बड़ी मांग पूरी हो गई। इस आंदोलन के हासिल का हिसाब-किताब तो लंबे समय तक होता रहेगा, लेकिन युवाओं के इस मैदान से भाषा का भी एक सवाल उठा है।

कालेज-विश्वविद्यालय जा रही जिस पीढ़ी को जेन-जी कहा जा रहा है, उनकी भाषा को देख कर पूरे देश के लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। जो लोग आंदोलनकारियों के साथ हैं, वे भाषा पर मुदित हैं तो सत्ता-समर्थकों के लिए इस आंदोलन की आलोचना का सबसे बड़ा हथियार इसकी भाषा ही ही।

पीढ़ीगत अंतर हमेशा से देखा गया है। लेकिन इस बार जंतर मंतर पर जुटे और अन्य जगहों की जेन-जी को देख कर लग रहा है कि यह अंतर कुछ ज्यादा ही गहरा हो चुका है। अभी तक तो माता-पिता ही अपनी जेन-जी संतानों को समझने में जुटे थे।

अचानक इस पीढ़ी का सामना सत्ता से हो गया। जिस आंदोलन को कुछ कथित आंदोलनजीवियों, यूट्यूबरों का जुटान भर करार दिया जा रहा था, उसमें इस जेन-जी का प्रवेश हो गया। जो वरिष्ठ पीढ़ी कई तरह के आंदोलनों को देख चुकी है, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह नायक हीन, नेतृत्व हीन आंदोलन इतना सफल कैसे हो रहा है।

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अब तक की पीढ़ी सामाजिक सुरक्षाओं के ढांचे वाली थी। यह पहली पीढ़ी है, जिसके पास खोने के लिए कोई ढांचा नहीं है। इस पीढ़ी ने उस समय की सत्ता को देखा है, जहां विचारधारा का कोई मतलब नहीं रह गया है। आधुनिक से लेकर उत्तर आधुनिक व अब इस जी-आधुनिक ने अपनी बेफिक्री की भाषा गढ़ी है। यह पुलिस की पानी की बौछार पर नृत्य करती है। इसने अपनी कूट भाषा भी गढ़ ली है।

भारत जैसे देश में अश्लील गालियां घर-घर और सड़क-सड़क की बात हो चुकी हैं। ये गालियां साहित्य, फिल्में और वेब सीरिज का हिस्सा हुईं। गालियों का महिमामंडन भी शुरू हुआ। जेन-जी जो घर में है, वही बाहर भी है।

वरिष्ठ पीढ़ी घर में कुछ और तो सार्वजिनक मंचों पर कुछ और होती थी। लेकिन जेन-जी अपने कैमरे के साथ जिंदगी में भी ‘फिल्टर’ के खिलाफ है। ये घर और सड़क दोनों जगहों पर एक-जैसी रहती है।

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किसी की राजनीतिक विचारधारा जिस ओर भी हो, लेकिन एक बात तो हर धारा में है कि सही का साथ देना चाहिए। सही का शोध हर कोई अपनी तरह से करता है। लेकिन उसका स्वार्थ, उसके सच पर भारी पड़ जाता है। जेन-जी ने अपने सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक वातावरण में इतनी तरह की असुरक्षाएं देखी हैं कि उसका हर तरह का डर खत्म हो गया है।

इस पीढ़ी के रहन-सहन में कोई दोहरापन नहीं है तो इसे सार्वजनिक मंचों पर भाषाई अलंकार का सहारा नहीं लेना पड़ता है। कैमरा और इंटरनेट इसका अपना मंच है। इसलिए उसे मंच पर बने रहने के लिए भी समझौते की जरूरत नहीं है। केंद्रीकृत प्रशासन के फैशन वाली सत्ता का इस स्व-उत्साहित पीढ़ी से सामना राजनीति की नई परिभाषा लिखेगा।