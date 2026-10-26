आज गणेश शंकर विद्यार्थी की 136वीं जयंती है। मार्च 1931 में लखनऊ स्टेशन पर जवाहरलाल नेहरू से उनकी मुलाकात हुई थी। दोनों ने फिर बात करने का तय किया, लेकिन वह मौका नहीं आया। उसी साल नेहरू ने विद्यार्थी की जीवनी की भूमिका में इस अधूरी बातचीत को याद किया।

मार्च 1931 में लखनऊ रेलवे स्टेशन पर जवाहरलाल नेहरू की गणेश शंकर विद्यार्थी से मुलाकात हुई। दिल्ली समझौते के बाद सत्याग्रही कैदियों की रिहाई हुई थी। महात्मा गांधी भी रिहा होने वालों में थे। नेहरू अपने साथियों के साथ गांधी का स्वागत करने स्टेशन पहुंचे थे। वहीं विद्यार्थी से मुलाकात हुई। दोनों को कई मुद्दों पर बात करनी थी, लेकिन समय कम था। कुछ बातें हुईं और तय हुआ कि बाकी बातचीत फिर कभी करेंगे।

वह ‘फिर कभी’ दोबारा नहीं आया

कराची में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। कांग्रेस की कार्यसमिति की बैठक के दौरान एक तार पहुंचा। उसमें गणेश शंकर विद्यार्थी के निधन की खबर थी। नेहरू ने अपनी भूमिका में लिखा कि इस खबर ने सबका दिल तोड़ दिया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि गणेशजी अब नहीं रहे। कांग्रेस की भीड़ के बीच भी एक अजीब-सा खालीपन महसूस हुआ।

नेहरू ने यह प्रसंग 1931 में विद्यार्थी की जीवनी के लिए लिखी भूमिका में दर्ज किया था। भूमिका के अंत में स्थान और तारीख लिखी थी – इलाहाबाद, विजयादशमी, संवत् 1988। यह पुस्तक देवव्रत शास्त्री ने विद्यार्थी पर लिखी थी। नेहरू की यह भूमिका उस वर्ष की एक ऐसी स्मृति है, जिसमें राजनीतिक घटनाओं के बीच एक अधूरी बातचीत भी दर्ज रह गई।

नेहरू ने विद्यार्थी को कैसे याद किया

नेहरू के लिए विद्यार्थी का जाना केवल एक साथी का बिछुड़ना नहीं था। उन्होंने अपनी भूमिका में विद्यार्थी के जीवन और मृत्यु, दोनों से सीखने की बात कही। उनके लेखन में विद्यार्थी की सबसे बड़ी विशेषता उनका साहस था – लोगों और देश की सेवा करते हुए आखिरी दम तक अपने कर्तव्य पर टिके रहना।

नेहरू ने भूमिका में अंग्रेज लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के विचारों का भी उल्लेख किया। शॉ ने जीवन की सार्थकता को किसी बड़े उद्देश्य के लिए स्वयं को समर्पित करने से जोड़ा था। नेहरू को विद्यार्थी के जीवन में इसी विचार की झलक दिखाई देती थी।

लेकिन इस भूमिका का सबसे यादगार प्रसंग किसी बड़े राजनीतिक वक्तव्य का नहीं, बल्कि लखनऊ स्टेशन पर हुई उस मुलाकात का है। नेहरू ने लिखा कि दोनों ने बातचीत आगे जारी रखने का निश्चय किया था, लेकिन वह समय कभी नहीं आया। इस छोटे-से विवरण में एक निजी क्षति का एहसास भी है, जिसे औपचारिक श्रद्धांजलि के शब्द पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते।

‘प्रताप’ के संपादक, जिन्होंने किसानों और मजदूरों के सवाल उठाए

गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 26 अक्टूबर 1890 को हुआ था। उन्होंने ग्वालियर और इलाहाबाद में शिक्षा प्राप्त की। कुछ समय अध्यापन करने के बाद वे पत्रकारिता से जुड़े। 1911 से 1913 तक वे हिंदी पत्रिका ‘सरस्वती’ के संपादकीय विभाग में रहे। 1913 में उन्होंने कानपुर से ‘प्रताप’ अखबार शुरू किया और 1931 तक उसके संपादक रहे।

‘प्रताप’ में किसानों, मजदूरों और आम लोगों से जुड़े सवालों को जगह मिलती थी। विद्यार्थी अंग्रेजी शासन और प्रशासन के अन्याय के खिलाफ लिखते थे। उत्तर प्रदेश में किसानों से जुड़े आंदोलनों के मुद्दे उठाने के कारण 1921 में उन्हें गिरफ्तार किया गया। 1922 में वे रिहा हुए।

निर्भीक पत्रकारिता और जनपक्षधर लेखन के लिए याद किए जाने वाले विद्यार्थी ने ‘प्रताप’ के जरिए किसानों, मजदूरों और आम लोगों के सवालों को प्रमुखता से उठाया था।

उनकी पत्रकारिता की पहचान उन लोगों की आवाज उठाने से बनी, जिनकी शिकायतें सत्ता तक आसानी से नहीं पहुंचती थीं। ‘प्रताप’ उनके लिए केवल समाचार छापने का माध्यम नहीं था। वे इसके जरिए सार्वजनिक जीवन के सवालों पर हस्तक्षेप करते थे।

25 मार्च 1931 को कानपुर में दंगों के दौरान लोगों को बचाने की कोशिश करते हुए विद्यार्थी की मृत्यु हो गई। उस समय उनकी उम्र 40 वर्ष थी। कराची में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, जब नेहरू को कानपुर की घटनाओं की खबर मिली। 27 मार्च को दिए गए अपने भाषण में उन्होंने विद्यार्थी की मृत्यु का उल्लेख करते हुए उन्हें अपना प्रिय मित्र बताया।

इलाहाबाद में लिखी गई स्मृति

विद्यार्थी की कहानी का एक सिरा इलाहाबाद से भी जुड़ता है। उन्होंने यहां शिक्षा प्राप्त की थी और नेहरू का जन्म भी इसी शहर में हुआ था। दोनों के संबंधों को समझने के लिए नेहरू की 1931 में लिखी भूमिका एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है।

नेहरू की यह भूमिका मूल रूप से हिंदी में लिखी गई थी। इसका अंग्रेजी पाठ नेहरू आर्काइव में उपलब्ध है और इसे Selected Works of Jawaharlal Nehru के पांचवें खंड में शामिल किया गया है। दस्तावेज के अंत में दर्ज इलाहाबाद और विजयादशमी का उल्लेख बताता है कि नेहरू ने विद्यार्थी की जीवनी के लिए यह भूमिका उनके निधन वाले साल में लिखी थी।

गणेश शंकर विद्यार्थी को उनकी पत्रकारिता और सार्वजनिक जीवन के लिए याद किया जाता है। नेहरू की यह भूमिका उनके जीवन का एक अलग पहलू सामने रखती है। एक ऐसे साथी की याद, जिसके साथ बहुत कुछ कहना बाकी था, लेकिन बातचीत पूरी करने का अवसर फिर कभी नहीं मिला।