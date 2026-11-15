आधुनिक भारतीय गणित में गणेश प्रसाद का नाम सर्वाधिक सम्मानित नामों में से एक है। गणेश प्रसाद का जन्म 15 नवंबर 1876 ई.को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। वर्ष 1904 ई. में जब वे यूरोप में महान् गणितज्ञों के सानिध्य में गणित का अध्ययन व शोध करके हिंदुस्तान वापस लौटे, तब भारत के गणितीय परिदृश्य पर श्रीनिवास रामानुजन् का अभ्युदय नहीं हुआ था। उस समय भारतीय गणित अपने पैरों पर खड़े होने की प्रक्रिया में था। ऐसे समय में गणेश प्रसाद जी ने अपना सारा जीवन गणित की शिक्षा व प्रसार में व्यतीत कर भारतीय-गणित के पथ-प्रदर्शक का कार्य किया। गणेश प्रसाद को आधुनिक भारत में गणितीय शोध का जनक भी माना जाता है।

भारत लौटने के कुछ समय पश्चात वे क्वींस कॉलेज, बनारस में महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी की सेवनिवृत्ति के पश्चात उनकी जगह नियुक्ति हुए और यहाँ अनेक वर्षो तक अध्यापन किया।

शचीन्द्रनाथ सान्याल भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के एक महान क्रान्तिकारी एवं क्रान्तिकारियों के शिक्षक थे। वे हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। वे चन्द्र शेखर आजाद, यतीन्द्रनाथ दास और भगत सिंह आदि क्रान्तिकारियों के गुरु थे। शचीन्द्रनाथ सान्याल का जन्म 1893 ई. में बनारस में हुआ था। शचीन्द्रनाथ सान्याल प्रसिद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस के निकट सहयोगी रहे और वह ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें सक्रिय क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण दो बार काले पानी की घोर यंत्रणा भरी जेल की सजा हुई। वह संपूर्ण जीवन देश को ब्रिटिश गुलामी से मुक्त करने का प्रयास करते रहे।

वर्ष 1920 में जब शचीन्द्रनाथ अंडमान जेल से रिहा होकर वाराणसी आए, तब वहाँ कैद साथी बंदी भाई परमानन्द को रिहा कराने के सिलसिले में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी से मिलने गए। इस मुलाक़ात के समय प्रोफेसर गणेश प्रसाद मालवीय जी के साथ उपस्थित थे।अपने विद्यार्थी जीवन में शचीन्द्रनाथ क्वीस कॉलेज में गणेश प्रसाद के छात्र रहे थे। ये प्रसंग उसी समय का है, जिसका जिक्र शचीन्द्रनाथ सान्याल ने अपनी आत्मकथा ” बन्दी जीवन ” में किया है –

” स्लिप पहुँचते ही पंडितजी एवं डॉक्टर गणेशप्रसाद फौरन चले आए। हम सब एक छोटे से कमरे में बैठ गए। मेरे लिए यह एक सौभाग्य की बात थी कि डॉक्टर गणेशप्रसाद ने मुझे पहचान लिया। संभव है, मेरी स्लिप को पढ़ते ही पहचान लिया हो। मालवीयजी के सामने डॉक्टर गणेशप्रसाद मेरी खूब प्रशंसा करने लगे। मैंने देखा कि उन्हें छोटी-छोटी बातें भी खूब याद थीं। वे जब मेरी प्रशंसा कर रहे थे तो मैं मन-ही-मन हँस रहा था। हँसने का कारण था।

एंट्रेंस पास करके मैं क्वीन्स कॉलेज में भर्ती हुआ था। डॉक्टर गणेशप्रसाद उस समय गणितशास्त्र के अध्यापक थे। मैं उनका छात्र रह चुका था। मैं आज तक जितने अध्यापकों के पास पढ़ा हूँ उनमें से आप ही ऐसे अध्यापक थे जिनके छात्र अमूमन फेल होते थे। आप लड़कों से जबरन सब काम करा लेते थे। लेकिन आपका Task करने के बाद फिर कॉलेज का और कोई काम हो नहीं सकता था। स्कूल में गणित में मैं प्रायः शत-प्रतिशत अंक (Full marks) पाया करता था। अब कॉलेज में आकर राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण गुप्त षड्यंत्रकारी आवर्त में फँसकर कॉलेज का काम यथोचित नहीं कर पाता था। पहले-पहल तो मैं डॉक्टर साहब का काम पूरा कर देता था और मेरी गिनती अच्छे लड़कों में होने लग गई थी। इसलिए डॉक्टर साहब अपनी निकटतम सामने की बेंच में दूसरे अच्छे लड़कों के साथ ही मुझे भी बैठाते थे। लेकिन थोड़े ही दिनों में मेरा क्लास का काम ढीला पड़ गया। अतः फिर दूसरी बेंच में बैठना पड़ा, और फिर तीसरी में।

जिस छात्र से डॉक्टर गणेशप्रसाद अत्यन्त असन्तुष्ट हो जाते थे, उसे वे आखिरी बेंच पर बैठाते थे एवं उसके साथ ऐसा व्यवहार करते थे मानो वे हैं ही नहीं। फिर उनको न वे कोई task देते न लेते थे; न उनसे बोलते थे। ऐसे लड़कों को वे Non-entity कहा करते थे। आप नहीं चाहते थे कि उनके छात्र कोर्सबुक को छोड़कर और कोई किताब पढ़ें। छात्र प्रायः उपन्यास आदि पढ़ा करते थे तो उनसे छिपाकर ही पढ़ा करते थे। मैं डॉक्टर साहब के क्लास में Non-entity रह चुका था। इसी हालत में एक दिन मैं जान-बूझकर पाठ्य-पुस्तक के अलावा एक अंग्रेजी किताब क्लास में ले आया था। उसको मैंने किताबों में सबसे ऊपर रखा था, यह देखने के लिए कि डॉक्टर साहब इस किताब को देखकर मुझे कुछ कहते हैं या नहीं। रामकृष्ण मिशन के स्वामी अभेदानन्द के अमेरिका में प्रदत्त व्याख्यानों का संग्रह India and her people नाम से मुद्रित हुआ था।

इसी पुस्तक को मैं क्लास में ले आया था। डॉक्टर गणेशप्रसाद ने मेरे पास से गुजरते हुए किताब को देखा; देखकर उठा लिया; किताब के पन्नों को इधर-उधर उलटकर थोड़ा-सा देखा और फिर किताब को यथास्थान रख दिया। मैं देखना चाहता था कि वे मुझे डाँटते हैं या नहीं। क्लास में तो मेरे साथ उनके ऐसे ताल्लुकात थे, लेकिन आज मालवीयजी के सामने वे मेरी कितनी प्रशंसा कर रहे थे,इसका थोड़ा-सा कारण अवश्य है। कॉलेज में पढ़ते समय हम लोगों ने अपनी चेष्टा से, अपने ही उद्योग से, एक स्कूल खोला था। वह स्कूल मिडिल तक पहुँचा था। इस स्कूल के वार्षिकोत्सव के अवसर पर हम लोगों ने डॉक्टर गणेशप्रसाद को सभापति का आसन ग्रहण करने के लिए निमन्त्रित किया था। हम अंतिम परीक्षा के पहले Non-entity नहीं रह गए थे।’

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स्टेशन रोड पर दारागंज की ओर से आने वाले टेंपो और विक्रम रात भर चलते रहते हैं। इसलिए लीडर रोड पर भी चहल-पहल थी और भीड़ लगी हुई थी। मैं अभी कोई दूसरा रास्ता तलाश ही रहा था कि किसी ने लीडर रोड से पत्थर गली की ओर… आगे की कहानी यहां पढ़ें