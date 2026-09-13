सूचनाओं की भीड़ में सच का गायब होना, विचारों का ध्रुवीकरण, भीड़ की मानसिकता, सत्ता और पूंजी का गठजोड़। अपने विवेक के साथ व्यक्ति का समझौता। आज जो हालात हैं, इसे अपने समय और संदर्भ में मुक्तिबोध ने जिस तरह से व्यक्त किया, उसे हिंदी कविता के इतिहास के पन्नों पर ‘अंधेरे में’ के नाम से जाना जाता है।

माना जाता है कि मुक्तिबोध ने 1957 से लेकर 1962 के दौरान इस कविता की रचना की थी। इसका पहला प्रकाशन 1964 में ‘कल्पना’ पत्रिका में ‘आशंका के द्वीप : अंधेरे में’ शीर्षक से हुआ।

कविता का रचनाकाल संकेत देता है कि मुक्तिबोध जिस ‘अंधेरे’ की बात कर रहे थे, वह किसी बहुत दूर के भविष्य की काल्पनिक भयावहता नहीं था। नए आजाद भारत में लोकतंत्र, व्यक्ति, विचार और नैतिकता के सामने खड़ी वास्तविक आशंकाओं से बना अंधेरा था। यह अंधेरा राजनीतिक और नैतिक स्थिति का प्रतीक है।

कविता का व्यक्ति चारों ओर की दुनिया देख रहा है और उसमें खुद को भी असुरक्षित महसूस कर रहा है। बाहर का अंधेरा उसके अंदर भी अंधेरा पैदा करता है। यहाँ पर सामाजिक यथार्थ और आत्मसंघर्ष आपस में गुँथ जाते हैं। यहाँ सत्ता से तो सवाल है ही, साथ ही उसके सामने खड़े बुद्धिजीवी को भी कठघरे में रखा गया है। बुद्धिजीवी प्रतिरोध कर रहा है या समझौता?

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कविता का ‘मैं’ एकवचन नहीं है। यह तत्कालीन मध्यवर्ग की वर्गीय अभिव्यक्ति है। मध्यवर्ग जानता है कि व्यवस्था गलत है, लेकिन उसके लाभों से पूरी तरह मुक्त नहीं है। वह अपनी सुविधाओं और महत्त्वाकांक्षाओं की चारदीवारी के घेरे में परिवर्तन चाहता है। कविता की भाषा में स्वप्न, फैंटेसी, रहस्यमय छवियाँ और भय आते हैं। कविता का अंधेरा कभी शहर बन जाता है, कभी जंगल तो कभी पीछा करती हुई कोई शक्ति। कवि का मन भी इस अंधेरे का हिस्सा है।