हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर गाड़ी रुकी। सुबह सवा चार बजे। सामान उसने पहले ही समेट लिया था। एक बड़ा और एक छोटा बैग। दोनों को संभालते, पत्नी को निर्देश देते वह दरवाजे तक पहुंचा। पत्नी अपना पर्स लटकाए पहले उतरी। अब वे दोनों प्लेटफार्म पर थे। वह आगे-आगे, पत्नी धीरे-धीरे पीछे आती हुई। उसकी पत्नी को घुटनों के दर्द की बेहद तकलीफ थी। इस उम्र में अक्सर हो ही जाती है। वह तिरसठ का और पत्नी छप्पन की हो चुकी थी।

नीचे उतरते ही सामान रख आटो करने की सोच रहा था कि एक ने उससे पूछ ही लिया। उसने बताया, ‘दिलशाद गार्डन।’ आटो वाले ने कहा, ‘दो सौ लूंगा, एक सवारी उधर की पहले से बैठी है।’ उसने आटो वाले से कहा, ‘डेढ़ सौ दूंगा।’ आटो वाला राजी भी हो गया। वह आटो में घुसा, फिर उसकी पत्नी। सामान आटो वाले ने खुद ही पीछे जमा दिया था। उसने कनखियों से बैठी हुई सवारी पर नजर डाली।

उसे दिल्ली में पिछले दिनों हुए कई हादसे यकायक याद आने लगे। आटो चालक ने अकेली सवारी को देर रात लूट लिया था। उसका लुटेरा साथी आटो में पहले से बैठा हुआ था। सुनसान जगह पर जाकर छुरा दिखाया और लूट लिया। वह अंदर ही अंदर सहम गया। उसकी पत्नी खामोश थी। अभी सवेरे का उजास नहीं फैला था। नीम अंधेरे में उसने देखा-पास बैठा व्यक्ति अपने हाथ में आधी भरी पानी की बोतल पकड़े है।

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चेहरे से, जितनी वह तिरछी निगाह डाल पा रहा था, कोई बदमाश तो नहीं लग रहा था। युवा था। पर उसका सामान कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हो सकता है, केवल पानी की बोतल ही उसके पास हो। मगर यह कैसे संभव था। या तो वह जानबूझकर हाथ में पानी की बोतल रखे हो और शायद आटो वाले का ही साथी हो ताकि उस पर शक न हो। लेकिन उस युवक का सामान! उसने पीछे हाथ डालकर टटोला तो उसकी अंगुलियों को अपने दो बैगों का ही स्पर्श हुआ। उसका कहां है?

इसी उधेड़बुन के कारण उसने वार्तालाप की पहल की-‘आप कहां से आ रहे हैं?’ उसने धीमी-सी आवाज में अटकते हुए उत्तर दिया, ‘आं…हैदराबाद से।’ उसके लहजे से वह दक्षिण का लग रहा था। उसने फिर सवाल किया-‘कहां तक जाएंगे?’ पुन: बारीक-से स्वर में जवाब मिला, ‘आनंद विहार।’ इन प्रश्नों और उनके ऐसे समाधान से उसकी संतुष्टि नहीं हो पा रही थी। शंका उसके मस्तिष्क में अपना घर बना चुकी थी, उसमें इजाफा ही हो रहा था, कोई राहत नहीं मिल रही थी।

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उसने अपनी पत्नी की सूरत का जायजा लिया। वह सामान्य ही लग रही थी। कमाल है औरतों के जब्त की। हो सकता है वह पति को आश्वस्त रखना चाहती हो। या वह अकेला ही इस भ्रम का शिकार है। इससे उसका कुछ हौसला बढ़ा-इतना भी क्या डरना। जो होगा देखा जाएगा। तभी उसका ध्यान, जो शुरू से ही रास्ते के बाजू में लगे बोर्ड को पढ़ने में सतर्क था, क्योंकि वह इन सड़कों को बिलकुल पहचान नहीं पा रहा था, कुछ भटक गया लगा तो उसने जरा झुककर आसमान और आसपास के इलाके पर आंखें केंद्रित की। थोड़ा उजाला हो गया लगता है। पर यह क्या, आटो अब एकदम सूने-सूने रास्ते पर भाग रहा है।

अब अगर यहां इसने रोक दिया तो। नहीं, नहीं, कोई न कोई गाड़ी पीछे से आएगी ही, आगे चाहे न हो। वह खतरे को सूंघ कर तुरंत शोर मचा देगा। तभी आटो ने एक मोड़ लिया। कुछ ही आगे जाकर उस बड़े-से चौक पर, जहां बहुत-से रिक्शे वाले, आटो वाले थे, बायीं तरफ लेकर आटो वाले ने रोका। उसके सहयात्री ने अपनी बोतल लहराते हुए पीछे हाथ डालकर अपने छोटे से बैग, जो उनके बड़े बैग के पीछे कहीं छिपे से थे, निकाले। आटो वाले को सौ का नोट थमाया और चलता बना।

यानी आनंद विहार आ गया था। रास्ते के किनारे लगे बोर्ड ने इसकी पुष्टि भी कर दी। आदमी का मन कहां स्थिर रहता है। फिलहाल उसे नए विचार ने आ दबोचा-वह हमराही, जो उतर गया, सही था। नाहक उस पर संशय किया। बल्कि, हो सकता है उसकी वजह से आटो वाले का साहस न हुआ हो-किसी बेजा हरकत के लिए। उसके जाने के बाद तो वह कुछ भी कर सकने को आजाद है। अब यह नया और ताजा खौफ उस पर हावी हो गया। अचानक वह पल उसकी आंखों में कौंध गया जब स्टेशन से बाहर आने पर इस आटो वाले के मोबाइल की घंटी बजी थी। तब उसने उसकी बातचीत पर विशेष ध्यान नहीं दिया था पर हां, उसने अंत में कहा था, ‘मैं वहीं आ रहा हूं।’

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उसकी बनियान, जो कुछ सूख गई सी लग रही थी, पुन: छाती पर गीली हो चिपक गई। बालों से उतर कर, सुबह की ठंडी हवा के बावजूद, पसीने की धारें उसके चश्मे को छेड़ती गालों पर बह आईं। उसने रूमाल निकाल कर चेहरा पोंछा, चश्मे के कांच साफ किए, पलकें बंद कर भरपूर सांस लेकर फेफड़ों में हवा भरी और चश्मा पहना। इससे वह कुछ सामान्य हुआ। बाहर पसरे प्रकाश ने मुस्कराकर उसे ढाढस बंधाया। निजामुद्दीन से यहां तक बमुश्किल चालीस-पैंतालीस मिनट बीते होंगे। यह बात और कि उसे यह फासला घंटों का लगा। इस दरमियान लोगों की आवाजाही बढ़ चुकी थी। इधर के रास्ते भी वह पहचान पा रहा था। वह उत्साहित होकर पत्नी से बोला, ‘यह रहा पावर हाउस, इसके बाद फ्लाईओवर और फिर दिलशाद का मेट्रो स्टेशन। बस घर आ गया समझो।

फ्लाईओवर पर भीड़ तो नहीं थी, लेकिन एकदम सूना भी नहीं था। उतार आते ही उसने बाईं ओर दृष्टि डाली और उसे दिलशाद के मेट्रो स्टेशन का हिस्सा पहचानने में देर न लगी। सीमापुरी के बस स्टैंड तक वह सब देखता-परखता गया पर ऐन गोल चक्कर से आटो के आगे निकल जाने पर उसे होश आया कि बाएं मुड़ना है। इतनी-सी चूक से उसे पसीने के गीलेपन का एहसास हो गया। आटो वाले ने फौरन पलट कर सही सड़क पर आटो डाल दिया।

इस तरह क्षण-क्षण बदलती विचित्र मन:स्थितियों से गुजरते हुए वे अपने फ्लैट के सामने आ पहुंचे। पहली मंजिल पर जाना था। आटो वाले ने बैगे निकाले। पैसे लेते हुए बोला, ‘बाबूजी, आप आगे चलो, मैं सामान लेकर आता हूं। वह पत्नी को सहारा देते हुए सीढ़ियां चढ़ तो रहा था, लेकिन बार-बार पलट कर देख भी लेता था कि आटो वाला पीछे कितनी दूरी पर है।