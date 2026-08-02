जैसे ही कैब से उतर कर घर में प्रवेश किया, मां ने लपक कर गले लगाते हुए पूछा, ‘कैसी है?’ खुशी उनके शब्दों से झर रही थी। ‘अच्छी हूं।’ आदतन संक्षिप्त उत्तर दिया। बचपन से ही ऐसी है वह। लंबे-लंबे संवाद उसे उबाते हैं। जो भी कुछ कह रहा होता, तो बिना सोचे-समझे कि उसे बुरा लग सकता है, उसकी बात काटते हुए कह देती थी, ‘कट शॉर्ट। इतनी लंबी भूमिका बांधने की क्या जरूरत है? कम शब्दों में कहोगे तब भी बात समझ आ जाएगी।’

बोलने वाला चुप ही हो जाता था और इस तरह न जाने कितनी बातें अनकही रह गईं। हालांकि, अब थोड़ा बदल रही है वह। इसकी वजह शरद है। वह बहुत बातें करना पसंद करता है। उसका बस चले तो चुप ही न हो। कहता है, ‘इंसान को अगर गलतफहमियों से बचना है तो एक्सप्रेसिव होना चाहिए।’

‘अच्छी हूं। मतलब खुश तो है न? सुखी तो है न?’

‘कभी अपनी भी चिंता किया करो। कितनी थकी-थकी लग रही हो?’

मां ने हैरानी से उसकी ओर देखा। हैरानी की बात तो थी उनके लिए, क्योंकि पहले तो कभी मां के प्रति ऐसी संवेदना या चिंता उसके मन में जगी नहीं थी।

सच तो यह है कि विवाह के बाद ही बहुत कुछ समझ पाई है वह। छह महीनों में जैसे एक अलग ही दुनिया जी ली है उसने। आज तक वह हमेशा अपनी मनमर्जी करती आई थी। वह कैसे समझ पाती मां की पीड़ा को। दो बहनों और छोटे भाई को पालने में मां ने अपनी उम्र बिता दी। पापा के लिए मां हमेशा ऐसी घरेलू महिला रहीं, जिनका काम घर संभालना, उनकी जरूरतें पूरी करना और बहुत सारी परेशानियों से उन्हें मुक्त रखना ही रहा।

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पापा ने तो कभी मां को प्यार भरी नजरों से देखा तक नहीं। यहां तक कि ललचाई दृष्टि से भी नहीं। कभी उनके सौंदर्य की, उनकी देह के लचीलेपन की सराहना भी नहीं की। उनके लंबे बालों पर रश्क नहीं किया। कभी उनके साथ बैठ कर वक्त भी नहीं गुजारा। कभी बात की भी तो पैसों को लेकर या हिदायत देने के लिए कि तुम्हें न समय प्रबंधन आता है, न ठीक से गृहस्थी चलाना। पैसे बचाकर रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है।

जब पापा अपना गुबार निकाल कर जाने लगते, तो मां कैसे उन्हें हसरत भरी निगाहों से देखती थीं।

‘मुझे इस बात की खुशी है कि तेरी अकड़ में कमी आई है।’

‘प्रेम जादुई होता है न मां। तुमसे बेहतर और कौन समझ सकता है?’

‘क्या मतलब?’

मां चौंक उठी थीं। मां की आंखों में न जाने उस पल कितने सपने तैरते दिखे थे उसे।

‘मुझे तसल्ली है कि तू खुश है। शरद अच्छा पति है। कम से कम तेरे पापा जैसा नहीं। वह होते तो शायद समझ पाते कि पति का दोस्त बनना कितना जरूरी है।’

मां ऐसे बोलीं, मानो किसी और दुनिया में पहुंच गई हों। वरना शिकायत करते कहां देखा है उसने कभी उन्हें।

‘पति से ज्यादा दोस्त ही है शरद। तभी बहुत कुछ सीख पाई हूं और प्रेम के एहसास के भीतर छिपे सच को भी जान पा रही हूं।’

‘कैसा सच?’

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‘यही कि प्यार को जो महसूस कर लेता है, उससे हमेशा जुड़ा रहता है। बेशक समय के साथ उसे कहीं छिपा कर रख दे, पर प्यार कभी मरता नहीं और एहसास को मरने भी नहीं देता। फिर तुमने क्यों कभी जीने की कोशिश नहीं की मां? जिनसे प्यार करती थीं, उनके ख्याल ने कभी आपको बागी नहीं बनाया? एक बार भी शिवम काका से मिलने की इच्छा नहीं हुई?’

अवाक खड़ी मां उसे ऐसे देखने लगीं, मानो उसने उनके पांव तले से जमीन खींच ली हो।

‘क्या बकवास कर रही है मिट्ठू? तुझे यह सब कैसे पता?’

‘मैं मिली हूं उनसे। मेरी ससुराल के बगल वाले घर में रहते हैं। उन्होंने ही बताया कि तुम और वह बचपन में पगडंडियों पर साथ चलते-चलते ही जवान हुए।’

उसकी बात सुन मां माथे पर हाथ रखकर रसोई में रखे स्टूल पर बैठ गईं और बहुत अजीब-सी नजरों से उसे देखा। बहुत कुछ था उस पल उनकी नजरों में।

वह सोच रही थीं अपने बचपन के साथी शिवम के बारे में। एक ही पगडंडी पर दोनों साथ चलते थे और उस पगडंडी ने जैसे उनके जीवन को भी एक कर दिया था। एक साथ स्कूल जाते थे और रास्ते में वह कभी उसके लिए कच्ची इमली तोड़ देता, तो कभी आम से उसकी झोली भर देता। कॉलेज तक वे साथ रहे, फिर शिवम आगे की पढ़ाई के लिए कोलकाता चला गया और उनकी शादी कर दी गई।

वही था, जो बहुत प्यार से उनका नाम लेता था। जब वह उनको रूमी कहकर पुकारता था, तो लगता था मानो कोई धुन बज रही हो। याद नहीं उन्हें कि कभी मिट्ठू के पापा ने उन्हें नाम लेकर पुकारा हो। हमेशा ‘मिट्ठू की मां’, ‘सोनम की मां’, ‘परितोष की मां’—यही कहा। सच, अपना नाम भूल ही गई हैं वह।

‘एक बार मिलना नहीं चाहोगी उनसे?’ उसने रात में पूछा। मां से लिपट गई थी वह। वह उन्हें प्रेम का वह अनुभव करवाना चाहती थी, जो उन्हें पापा से कभी नहीं मिला।

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‘मां, जिंदा रहने के लिए प्रेम का होना बहुत जरूरी है और तुम्हें अपने प्यार को जिंदा रखना चाहिए। मिल लो एक बार शिवम काका से। वह इसी शहर में हैं। मैं उन्हें अपने साथ ही लाई हूं। होटल में ठहरे हैं।’

‘अब क्या करूंगी मिलकर, मिट्ठू? क्यों अतीत को वर्तमान में उलझा रही है। जो बीत गया, उस पर धूल पड़ी रहने दे।’

‘एक बार अपने मन की बात तो कह दो।’

‘क्या हो जाएगा?’

‘कुछ नहीं। तुम्हारे चेहरे पर रौनक तो लौट आएगी। जब-जब शिवम काका के बारे में सोचोगी, जीने की उमंग तो पैदा होगी। और उन्हें भी हक है कि वह एक बार तो तुमसे मिलकर जान लें कि तुम उनसे प्रेम करती थीं। इसमें कुछ गलत नहीं। बेशक मन ही मन तुम दोनों एक-दूसरे से प्रेम करते थे, पर कभी कहा तो नहीं। अपने प्रेम की स्वीकृति देकर, अपनी भावनाओं को शब्द देकर उस अफसोस से तो बाहर निकल आओ। स्वीकृति का अधिकार तुम दोनों को है। उस स्वीकृति के सहारे जीना आसान हो जाएगा तुम दोनों के लिए। तुम बस एक बार मिल लो शिवम काका से।’

मां कुछ बोली नहीं, पर उनके निस्तेज चेहरे पर एक अजीब-सी चमक बिखर आई।

सुबह चाय का प्याला उसे थमाते हुए मां बोलीं, ‘कब चलना है?’