भारत में बकरीद (ईद-उल-अजहा) को अक्सर केवल एक त्योहार के रूप में देखा जाता है, लेकिन यदि इसे सरकारी डेटा, बाजार संरचना और प्रशासनिक ढांचे के आधार पर समझा जाए, तो यह एक व्यापक सामाजिक-आर्थिक प्रक्रिया के रूप में सामने आता है। यह वह समय होता है जब ग्रामीण भारत की पशुधन अर्थव्यवस्था सक्रिय होती है, शहरी प्रशासनिक व्यवस्था परीक्षण से गुजरती है और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव दिखाई देता है। इस पूरे ढांचे को समझने के लिए भावनात्मक या अनुमान आधारित दृष्टि नहीं, बल्कि संस्थागत और सरकारी डेटा आधारित दृष्टि जरूरी है।

भारत में पशुधन अर्थव्यवस्था कृषि प्रणाली का एक बड़ा हिस्सा है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग की पशुधन जनगणना (2019) के अनुसार देश में बकरियों की संख्या लगभग 15 करोड़ से अधिक है। यह आंकड़ा यह स्पष्ट करता है कि बकरी पालन केवल धार्मिक उपयोग तक सीमित नहीं, बल्कि ग्रामीण आजीविका का एक मजबूत स्तंभ है। भारत में मांस उत्पादन में बकरी का योगदान भी महत्वपूर्ण है और यह असंगठित बाजारों के माध्यम से देशभर में आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनता है।

भारत के पशुधन और उत्पादन से जुड़े प्रमुख सरकारी/संस्थागत संकेतक

संकेतक डेटा स्रोत बकरियों की अनुमानित संख्या 15 करोड़+ पशुधन जनगणना 2019 बकरी मांस उत्पादन 1 मिलियन टन (लगभग) DAHD आधारित रिपोर्ट पशु वध संरचना असंगठित क्षेत्र प्रमुख सरकारी कृषि संरचना अध्ययन

यह डेटा दिखाता है कि बकरीद से जुड़ा बाजार किसी सीमित दायरे में नहीं बल्कि बड़े ग्रामीण आर्थिक ढांचे में फैला हुआ है।

उत्तर प्रदेश इस पूरी तस्वीर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यहां ग्रामीण पशुपालन और शहरी बाजार दोनों एक साथ सक्रिय रहते हैं। राज्य के कई जिलों में बकरी बाजार हर साल त्योहार से पहले सक्रिय हो जाते हैं। लखनऊ, कानपुर, बरेली, मेरठ और वाराणसी जैसे शहरों में यह गतिविधि विशेष रूप से देखी जाती है।

उत्तर प्रदेश में इस समय होने वाली बाजार गतिविधि को समझने के लिए नीचे दिया गया डेटा संदर्भ महत्वपूर्ण है

संकेतक यूपी में स्थिति आधार पशुपालन आधारित ग्रामीण आय उच्च निर्भरता राज्य पशुधन संरचना बकरी बाजार सक्रियता त्योहार पूर्व उच्च स्तर प्रशासनिक बाजार अवलोकन प्रमुख मंडियां लखनऊ, कानपुर, मेरठ, बरेली जिला प्रशासन रिकॉर्ड

यह पैटर्न यह दिखाता है कि यूपी में बकरीद केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक मौसमी आर्थिक चक्र है, जो हर वर्ष दोहराया जाता है।

शहरी भारत में प्रवेश करते ही यह त्योहार पूरी तरह प्रशासनिक ढांचे में बदल जाता है। नगर निगम और स्थानीय निकाय इस समय विशेष व्यवस्थाएं लागू करते हैं, जिनमें कुर्बानी के लिए निर्धारित स्थान, स्वच्छता प्रबंधन और कचरा निस्तारण प्रमुख होते हैं। बड़े शहरों में यह प्रक्रिया केवल धार्मिक गतिविधि नहीं रहती, बल्कि एक ढांचागत शहरी शासकीय कार्यक्रम (structured urban governance event) बन जाती है।

शहरी प्रशासन से जुड़े मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं

प्रशासनिक क्षेत्र व्यवस्था कुर्बानी स्थल निर्धारित क्षेत्र (Designated Zones) कचरा प्रबंधन नगर निगम संग्रह और निस्तारण निगरानी व्यवस्था पुलिस और स्थानीय प्रशासन

यह स्पष्ट करता है कि बकरीद का शहरी प्रभाव सीधे सार्वजनिक नीति और प्रशासनिक क्षमता से जुड़ा हुआ है।

पर्यावरणीय दृष्टि से यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समय-समय पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के दिशानिर्देश जारी करते हैं। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन एक प्रमुख चुनौती बन जाता है, जिसे स्थानीय निकायों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

CPCB ढांचे के आधार पर शहरी अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिति

क्षेत्र व्यवस्था ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सभी नगर निकायों में लागू जैविक कचरा नियंत्रण विशेष प्रोटोकॉल के तहत निगरानी प्रणाली राज्य और केंद्रीय दिशा-निर्देश

यह डेटा यह स्पष्ट करता है कि पर्यावरणीय पहलू इस त्योहार का एक संस्थागत हिस्सा बन चुका है, न कि केवल एक प्रतिक्रिया आधारित मुद्दा।

सामाजिक दृष्टि से यह त्योहार भारत की बहुलतावादी संरचना में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विभिन्न क्षेत्रों में यह देखा गया है कि त्योहार के दौरान सामाजिक सहयोग और सहभागिता भी दिखाई देती है, जबकि कुछ स्थानों पर संवेदनशीलता भी उत्पन्न होती है। यह पैटर्न किसी एक घटना पर आधारित नहीं है, बल्कि भारत की विविध सामाजिक संरचना का परिणाम है, जहां विभिन्न समुदाय एक ही भौगोलिक स्थान पर रहते हैं।

इस पूरे विश्लेषण को तीन बड़े स्तंभों में समझा जा सकता है

स्तंभ भूमिका डेटा आधार ग्रामीण अर्थव्यवस्था पशुधन आधारित आय पशुधन जनगणना शहरी प्रशासन व्यवस्था और नियंत्रण नगर निकाय नियम पर्यावरण प्रबंधन अपशिष्ट नियंत्रण CPCB दिशानिर्देश

इन तीनों स्तरों को मिलाकर देखा जाए तो बकरीद एक ऐसा सामाजिक-आर्थिक चक्र बन जाता है जो हर वर्ष देश के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय होता है और अलग-अलग संस्थागत ढांचों को प्रभावित करता है।

बकरीद भारत में केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह एक बहु-स्तरीय संरचना है जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शहरी प्रशासन और पर्यावरण प्रबंधन एक साथ सक्रिय रहते हैं। इसका वास्तविक स्वरूप तभी समझा जा सकता है जब इसे सरकारी डेटा, बाजार पैटर्न और संस्थागत ढांचे के आधार पर देखा जाए, न कि केवल धारणा या भावनात्मक दृष्टिकोण से।

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पश्चिम बंगाल में बकरीद के अवसर पर पशुओं की कुर्बानी को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। राज्य की शुभेंदु सरकार ने पुराने नियमों को सख्ती से लागू करने की घोषणा की है, जिसकी वजह से राज्य की एक आबादी नाराज है। मामला अदालत तक पहुंच गया है। लेकिन इस बहस के बीच एक और सवाल लोगों के मन में उठ रहा है कि भारत में बकरीद के समय कितने बकरों की कुर्बानी दी जाती है। सरकार इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं करती है। सिर्फ कुछ रिपोर्ट्स मौजूद हैं, जिनके जरिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह बाजार कितना बड़ा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक