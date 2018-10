दक्षिण एशियाई साहित्य के लिए दिए जाने वाले प्रतिष्ठित डीएससी पुरस्कार के लिए इस साल 16 किताबों को लॉन्गलिस्ट कर लिया गया है। 10 अक्टूबर को दिल्ली के ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर में आयोजित एक कार्यक्रम में रुद्रांग्शू मुखर्जी की अध्यक्षता वाली ज्यूरी ने 88 किताबों में से 16 किताबों को पुरस्कार के लिए लॉन्गलिस्ट किया है। कार्यक्रम में विख्यात इतिहासकार रुद्रांग्शू मुखर्जी और डीएससी पुरस्कार की संस्थापक सुरीना नरूला ने चयनित किताबों के नाम की घोषणा की। चयनित किताबों की सूची में असमी, हिंदी, कन्नड़ और तमिल भाषा से अनूदित चार पुस्तकें शामिल हैं। इसके अलावा दो डेब्यू उपन्यासों ने भी इस लिस्ट में जगह बनाई है। लॉन्गलिस्ट किताबों में विख्यात लेखिका अनुराधा रॉय की ‘ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड’ और अरुंधती रॉय की ‘मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस’ शामिल हैं।

इसके अलावा रंजना कौल द्वारा अनूदित चंद्रकांता की किताब ‘द सागा ऑफ सातिसार’, दीपक उन्नीकृष्णन की ‘टेम्पोरेरी पीपल’, तेजस्विनी निरंजना द्वारा अनूदित जयंत कैकिनी की किताब ‘नो प्रेजेंट्स प्लीज’, जीत थाइल की किताब ‘द बुक ऑफ चॉकलेट सैंट्स’ और कामिला शम्सी की किताब ‘होम फायर’ को भी लिस्ट में शामिल किया गया है। मनु जोसेफ की लिखी ‘मिस लैला आर्म्ड एंड डेंजरस’, मोहसिन हामिद की ‘एग्जिट वेस्ट’, नील मुखर्जी की ‘अ स्टेट ऑफ फ्रीडम’, प्रयाग अकबर की ‘लीला’, रीता चौधरी की ‘चाइनाटाउन डेज़’ (अनूदित), एसजे सिंधु की ‘मैरेज ऑफ अ थाउजेंड लाइज़’, सुदीत सर्राफ की ‘हरिलाल एंड सन्स’ और ताबिश खैर की ‘नाइट ऑफ हैप्पीनेस’ को भी इस लिस्ट में जगह मिली है। लिस्ट में पेरूमल मुरुगन की ‘पुनाची’ ( एन कल्याण रमन द्वारा अनूदित) को भी शामिल किया गया है। तमिल लेखक पेरूमल मुरुगन ने साल 2015 में अपने एक उपन्यास के विरोध के बाद फेसबुक पर एक सुसाइड नोट लिखकर अपनी मौत की घोषणा की थी। उन्होंने लिखा था कि लेखक पेरूमल मुरुगन की मौत हो चुकी है। अब केवल शिक्षक पेरूमल मुरुगन जिंदा है।

Jury Chair Rudrangshu Mukherjee announces the Longlist for the DSC Prize for South Asian Literature 2018. pic.twitter.com/gZ3p4GpJo2

