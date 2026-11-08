दिवाली का दिन और वाट्सऐप पर रंग-बिरंगे पोस्टरों की भरमार। किसी पोस्टर पर लक्ष्मी-गणेश विराजमान होते हैं, किसी पर दीपों की कतार होती है, तो किसी पर शुभकामना देने वाले की मुस्कराती हुई तस्वीर। संदेश के साथ अपना नाम, पद और कभी-कभी संस्थान का नाम भी दर्ज होता है। फिर एक क्लिक में सैकड़ों संपर्कों तक दिवाली की शुभकामनाएं पहुंच जाती हैं। भेजने वाले का काम पूरा, पाने वाले के मोबाइल पर एक और बधाई का संदेश दर्ज।

लेकिन इस भव्य संदेश में जिस व्यक्ति को शुभकामना भेजी गई, उसका नाम कहीं नहीं होता। मतलब वह संदेश सैकड़ों लोगों को एक साथ भेजा गया है। उसमें पाने वाले की कोई पहचान नहीं, उससे जुड़ी कोई स्मृति नहीं, उसके लिए कोई खास शब्द नहीं। वह भीड़ में शामिल एक संपर्क भर है।

यह सवाल सिर्फ दिवाली की शुभकामनाओं का नहीं, हमारे बदलते सामाजिक व्यवहार का भी है।

हमारे पास संपर्कों की लंबी सूची है, लेकिन क्या उन संपर्कों के लिए हमारे पास कुछ निजी शब्द भी बचे हैं? एक समय था, जब त्योहारों की शुभकामनाएं देने का अपना अलग ही आनंद होता था। लोग घर जाते थे, पड़ोसियों से मिलते थे, रिश्तेदारों के यहां मिठाई पहुंचाते थे। दूर रहने वालों को चिट्ठियां लिखी जाती थीं। किसी चिट्ठी में दो पंक्तियां ही क्यों न हों, वे लिखने वाले की अपनी होती थीं। संबोधन में नाम होता था और शब्दों में संबंध की गर्माहट। किसी के लिए लिखा गया वाक्य दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ रिश्ता अलग था।

तकनीक ने इस दूरी को कम किया है। अब सात समंदर पार बैठे व्यक्ति को भी एक पल में शुभकामना भेजी जा सकती है। यह उसकी बड़ी खूबी है। डिजिटल माध्यम ने समय और दूरी की सीमाओं को तोड़ा है। समस्या तकनीक नहीं, बल्कि वह सुविधा है जिसे हमने धीरे-धीरे संवेदनहीनता में बदलने दिया है।

किसी संदेश में अपना नाम पढ़ना मामूली बात लग सकती है। लेकिन नाम केवल पहचान का माध्यम नहीं होता। वह किसी व्यक्ति के अस्तित्व को स्वीकार करने का तरीका भी है। जब हम किसी को उसके नाम से पुकारते हैं, तो उसे भीड़ से अलग करते हैं। हम बताते हैं कि वह हमारे लिए महज एक फोन नंबर नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ हमारा कोई रिश्ता है, कोई स्मृति है या कम से कम एक मानवीय जुड़ाव है।

यह जरूरी नहीं कि हर संपर्क हमारा करीबी मित्र हो। कुछ लोग पुराने सहकर्मी हैं, कुछ परिचित, कुछ पड़ोसी और कुछ ऐसे लोग जिनसे वर्षों मुलाकात नहीं हुई। लेकिन त्योहारों का अर्थ ही तो उन रिश्तों को फिर से याद करना है, जो रोजमर्रा की व्यस्तताओं में पीछे छूट जाते हैं। अगर हम उन तक भी पहुंचना चाहते हैं, तो क्या उनके नाम के साथ एक छोटा सा संदेश हमारी कोशिश को अधिक अर्थपूर्ण नहीं बना सकता? अपने भव्य पोस्टर के साथ क्या हम अपनापन फीका नहीं कर देते हैं? आपका कद व पदनाम नहीं आपसे मीठा रिश्ता ही शुभ की कामना के लिए काफी है।