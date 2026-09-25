हैती और कनाडाई मूल के लेखक थेलीसन ओरेलियन (38) ने जिस दिन अपने उपन्यास सिते सा ओऊ मूहीर (It Was Either That or Die) के लिए 2026 का प्रसिद्ध प्रिक्स डु रोमन फनाक पुरस्कार जीता, उसी दिन सोशल मीडिया पर उन पर आरोप लगने लगे कि उन्होंने उपन्यास लिखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल किया है। विवाद के कारण प्रतिष्ठित फ्रांसीसी पुरस्कार की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठने लगे।

तीन दिनों के भीतर विवाद और बढ़ गया। पत्रकारिता के उनके पुराने लेखों पर भी साहित्यिक चोरी के आरोप लगने लगे। कनाडा के उनके प्रकाशक ने किताब के प्रचार से जुड़े सभी कार्यक्रमों पर रोक लगा दिए।

Balance ton Claude नाम के एक्स अकाउंट ने 21 सितंबर को यह आरोप लगाया था। आरोप लगाए जाने के समय इस अकाउंट के सिर्फ 92 फॉलोअर थे।



अकाउंट ने कहा कि उसने उपन्यास के अलग-अलग हिस्सों को पैनग्राम नाम के एआई डिटेक्शन टूल पर जांचा। इसी टूल का नाम इस साल कई एआई विवादों में सामने आ चुका है, जिनमें मिया बैलार्ड की शाय गर्ल (Shy Girl) और कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज से जुड़ा मामला भी शामिल है।

अकाउंट ने लिखा, “हमने पांडुलिपि के अलग-अलग हिस्सों के कई अंशों की जांच की और लगभग हर बार एक ही नतीजा मिला- 100% एआई।” इसके बाद अकाउंट ने दावा किया कि उपन्यास ‘लगभग पूरी तरह’ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिखा गया है। यह पोस्ट तेजी से वायरल हुआ। लेख लिखे जाने तक 49 लाख से ज्यादा बार इसे देखा और 1800 से ज्यादा बार रीपोस्ट किया जा चुका था।

ओरेलियन ने इन आरोपों से इनकार किया है। उनके फ्रांसीसी प्रकाशक ग्रासे ने उन पर ‘पूरी तरह भरोसा’ जताया है। हालांकि, उनके कनाडाई प्रकाशक एडिशंस डु बोरेल ने इस मामले में ज्यादा सावधानी बरती है।

फ्रांस की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार संस्था अकादमी गोंकूर हर साल प्रिक्स गोंकूर पुरस्कार देती है। यह पुरस्कार साल की ‘सबसे अच्छी और कल्पनाशील गद्य रचना’ के लेखक को दिया जाता है। अकादमी ने फिलहाल ओरेलियन के उपन्यास को अपनी लंबी सूची में रखा है। छह अक्टूबर को दूसरी सूची जारी की जाएगी, जिसमें 16 किताबों को घटाकर आठ किया जाएगा। अकादमी ने कहा है कि अगर तब तक AI के इस्तेमाल का ‘निर्विवाद सबूत’ सामने आता है, तो वह ‘निश्चित रूप से कोई फैसला’ करेगी।

कौन हैं थेलीसन ओरेलियन?

ओरेलियन का जन्म 1988 में हैती के गोनेव में हुआ था। उन्होंने हैती में कानून की पढ़ाई की और 2010 के भूकंप के बाद कनाडा चले गए। कनाडा जाने से पहले वह मुख्य रूप से कविताएं लिखते थे।

कनाडा में उन्होंने मॉन्ट्रियल विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान की पढ़ाई जारी रखी। इसके साथ ही उन्होंने पत्रकार और कॉलमनिस्ट के तौर पर काम किया। वह मॉन्ट्रियल में रहने लगे और 2022 में ओटावा चले गए। उनके लेखन को ‘यादों, निर्वासन और अपनेपन के सवालों से जुड़ा’ बताया जाता है।

उपन्यास किस बारे में है?

It Was Either That or Die की कहानी हैती की राजधानी पोर्ट-ऑ-प्रिंस में आधारित है। इसमें जोनास डोर्लेओन नाम के एक शिक्षक की कहानी है, जिसके इलाके पर भारी हथियारों से लैस किशोर हमला कर देते हैं। उसका घर जल रहा होता है और उसके सामने सिर्फ दो रास्ते होते हैं—वह वहां से भागे या फिर मारा जाए।

डोर्लेओन वहां से भाग निकलता है और 12 देशों से होकर गुजरता है। इनमें डोमिनिकन रिपब्लिक, ब्राजील, कोलंबिया और पनामा के बीच स्थित डेरियन जंगल, मध्य अमेरिका और मेक्सिको शामिल हैं। इसके बाद वह अमेरिका की सीमा पार करता है और अंत में कनाडा में बस जाता है।

फ्रांसीसी संस्करण 272 पन्नों का है और इसके अनुवाद के अधिकार करीब 20 देशों में बेचे जा चुके हैं।

यह कनाडाई प्रकाशक एडिशंस डु बोरेल के इतिहास में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बन गई है। इस कनाडाई प्रकाशन की स्थापना 1963 में हुई थी। फ्रांस में ग्रासे ने इस किताब 19 अगस्त को प्रकाशित किया था। सितंबर के मध्य तक फ्रांस में इसकी करीब 32,000 प्रतियां बिक चुकी थीं।

इसे फ्रांस में चार पुरस्कार मिल चुके हैं- प्रिक्स डु रोमन फनाक, प्रिक्स मेड्यूज, प्रिक्स प्रीमियर प्लूम, प्रिक्स रोमन न्यूज पब्लिसिसड्रगस्टोर। इसके अलावा यह गोंकूर, मेडिसिस, फेमिना, रेनॉडो और प्रिक्स दिसंबर की लंबी सूची में भी शामिल है।

ओरेलियन ने क्या जवाब दिया?

ओरेलियन का कहना है कि उन्होंने यह उपन्यास 2017 की सर्दियों में लिखना शुरू किया था और 2019 में इसका पहला मसौदा पूरा कर लिया था। यानी यह जनरेटिव एआई के व्यापक रूप से उपलब्ध होने से कई साल पहले की बात है।

लेखक ने फ्रांसीसी अखबार लिबरेशन से कहा, “मुझे हमेशा रचना और लिखना पसंद रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि मुझे किसी मशीन का इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों महसूस होगी।”

ओरेलियन का कहना है कि जिन भाषाई विशेषताओं को लेकर आलोचक सवाल उठा रहे हैं, वे वास्तव में हैती और कैरेबियाई साहित्य की परंपराओं से जुड़ी हैं। इनमें शब्दों और वाक्यों की पुनरावृत्ति, लय और एक के बाद एक आने वाली कल्पनात्मक इमेजरी शामिल हैं। उन्होंने आइमे सेजेर और जाक स्टीफन एलेक्सिस को अपनी प्रेरणा बताया है।

लेखक ने कहा कि वह फ्रांस और क्यूबेक में अपने प्रकाशकों के साथ मिलकर एक ऐसा दस्तावेज तैयार कर रहे हैं, जिससे ‘साबित’ किया जा सके कि किताब उन्होंने खुद लिखी है।

ओरेलियन ने कहा, “मुझे इस तरह के हमलों की उम्मीद नहीं थी। मैं दुखी नहीं हूं, बल्कि गुस्से में हूं।” उन्होंने यह भी कहा कि हाल में फ्रांस आने के बाद से उन्हें नस्लीय हमलों का सामना करना पड़ा है।

गुरुवार को मनोस्क में एक साहित्य महोत्सव से एएफपी से ओरेलियन ने कहा कि उन्हें ‘चुप कराने’ की कोशिश की जा रही है।

साहित्यिक चोरी के आरोप

बुधवार को विवाद और बढ़ गया। मॉन्ट्रियल के अखबार ला प्रेस ने रिपोर्ट किया कि ओरेलियन ने 2013 में उसके लिए जो कॉलम लिखा था, वह कुछ बदलावों के साथ लगभग पूरी तरह एक ऐसे लेख का अनुवाद था, जिसे फिलीपीन स्टार ने कुछ दिन पहले प्रकाशित किया था।

फ्रांसइन्फो ने ओरेलियन का एक और लेख सामने रखा, जिसमें 2014 में कोलंबिया के पूर्व मंत्री रोड्रिगो बोटेरो मोंटोया के एक लेख का एक पैराग्राफ शब्दशः लिया गया था।

इसके बाद ऐसे कई अन्य कथित उदाहरण भी ऑनलाइन सामने आए। हालांकि, साहित्यिक चोरी के ये आरोप एक दशक से ज्यादा पुराने लेखों से जुड़े हैं, उपन्यास से नहीं।

गुरुवार को कनाडाई प्रकाशक बोरेल ने किताब से जुड़े सभी प्रचार कार्यक्रम रोक दिए। इसका कारण प्रकाशक ने ओरेलियन की सेहत और व्यक्तिगत स्थिति को बताया। हालांकि, किताब की बिक्री जारी है।

प्रकाशक ने एक बयान में साहित्यिक चोरी को ‘अस्वीकार्य व्यवहार’ बताया। वहीं एआई के इस्तेमाल को लेकर उसने कहा कि इस समय आरोपों की पुष्टि या खंडन करना संभव नहीं है। साथ ही उसने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की।

पहले भी एआई के इस्तेमाल के आरोप लगे हैं

ओरेलियन के अलावा इस साल एआई के इस्तेमाल के आरोप कई अन्य लेखकों पर लगे हैं। नाइजीरियाई लेखक जेरी फालाडे के एजेंटों ने उनकी पांडुलिपि को लेकर करीब 20 लाख डॉलर का कथित प्रकाशन सौदा रद्द कर दिया। एजेंटों ने कहा कि वे अब यह पुष्टि नहीं कर सकते कि किताब कैसे लिखी गई थी। फालाडे ने एआई से किताब लिखने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने इसका इस्तेमाल सिर्फ शोध के लिए किया था और आरोपों को ‘नस्लीय सोच से प्रेरित’ बताया।

अमेरिकी लेखिका मिया बैलार्ड के उपन्यास शाय गर्ल को न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच के बाद प्रकाशक हैचेट ने वापस ले लिया। बैलार्ड ने एआई के इस्तेमाल से इनकार किया और कहा कि उन्होंने जिस संपादक को स्व-प्रकाशित संस्करण के लिए रखा था, उसने एआई का इस्तेमाल किया था।

एक अन्य अमेरिकी लेखिका एच. एम. वोल्फ पर भी एआई के इस्तेमाल के आरोप लगे। द अटलांटिक में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक, पैनग्राम ने उनके चर्चित उपन्यास Daggermouth को 60% एआई से तैयार बताया था। उन्होंने आरोपों से इनकार किया और उनके प्रकाशक साइमन एंड शूस्टर तथा उनके पाठकों ने उनका समर्थन किया।

नाइजीरियाई लेखक फालाडे का कहना है कि इस साल बड़े प्रकाशन सौदे पाने वाले तीनों अश्वेत लेखकों के सौदे AI को लेकर उठे संदेह के कारण रद्द या प्रभावित हुए। ओरेलियन के कई समर्थक उनके मामले में भी इसी तरह का पैटर्न देख रहे हैं।

कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज भी उस समय अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में आया, जब पैनग्राम ने त्रिनिदाद के लेखक जमीर नजीर की कहानी The Serpent in the Grove को एआई से लिखी गई बताया।

नजीर को मई में कैरेबियाई क्षेत्र का विजेता चुना गया था। कॉमनवेल्थ फाउंडेशन ने क्षेत्रीय विजेताओं के शुरुआती ड्राफ्ट, समय की मुहर वाले दस्तावेज, नोट्स और रूपरेखाएं देखने के बाद नजीर को आरोपों से मुक्त कर दिया। एक जुलाई को उन्हें पूरे पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया।

इस विवाद का असर इतना हुआ कि ब्रिटिश साहित्यिक पत्रिका ग्रांटा ने पुरस्कार की विजेता कहानियां प्रकाशित करने की अपनी एक दशक से ज्यादा पुरानी साझेदारी खत्म कर दी।

गोंकूर अकादमी ने क्या कहा?

अकादेमी गोंकूर के अध्यक्ष फिलिप क्लॉडेल ने कहा कि उन्हें ‘कभी भी’ ऐसा संदेह नहीं हुआ कि यह उपन्यास एआई की मदद से लिखा गया हो सकता है।

क्लॉडेल ने फ्रांसइन्फो से कहा कि ऐसे लेखक पर तुरंत आरोप नहीं लगाना चाहिए, जिसकी किताब इस समय अच्छी स्थिति में है। उन्होंने कहा कि वह हमेशा ऐसे लोगों को संदेह का लाभ देते हैं।

क्लॉडेल ने आरोप लगाए जाने के समय पर भी सवाल उठाया और पूछा कि ये आरोप अभी क्यों सामने आए। उन्होंने कहा, “आपके सामने एक ऐसा लेखक है जो हैती और कनाडा से जुड़ा है, जो अश्वेत है, फ्रांसीसी भाषा में लिखता है, विदेशी है और प्रवासियों के बारे में लिखता है।”

क्लॉडेल ने यह भी कहा कि दूसरी सूची में किताब का बने रहना भी तय नहीं है, क्योंकि इस पर मतदान होगा। लेकिन अगर छह अक्टूबर तक एआई के इस्तेमाल का ‘निर्विवाद सबूत’ सामने आता है, तो अकादमी ‘निश्चित रूप से कोई फैसला’ करेगी।

क्या एआई डिटेक्टर भरोसेमंद हैं?

इस विवाद के केंद्र में मौजूद पैनग्राम का दावा है कि अंग्रेजी भाषा के उसके परीक्षणों के आधार पर गलत नतीजा देने की दर करीब 24,400 दस्तावेजों में एक है।

शिकागो विश्वविद्यालय और बेल्जियम में किए गए दो हालिया अध्ययनों के मुताबिक, बाजार में मौजूद एआई डिटेक्टरों में पैनग्राम सबसे भरोसेमंद है। इन अध्ययनों में इसे GPTZero, OriginalityAI और RoBERTa से आगे बताया गया है।

अलग-अलग मामलों में हालांकि अलग-अलग नतीजे आए हैं। एएफपी ने सोशल मीडिया अकाउंट द्वारा साझा किए गए अंशों को अपने सत्यापन टूल InVID-WeVerify से जांचा। उसने इन अंशों को ‘बहुत संभवतः इंसान द्वारा लिखा गया’ बताया।

एएफपी ने सात अन्य एआई डिटेक्टरों से भी जांच की। इनके नतीजे एक-दूसरे से काफी अलग थे। एक ने 100% एआई बताया, दो ने इसके उलट नतीजा दिया और चार के नतीजे अलग-अलग अंशों में अलग रहे।

जिन अन्य मीडिया संस्थानों ने पैनग्राम से जांच दोहराई, उनमें ज्यादातर को सोशल मीडिया अकाउंट के नतीजों से मिलते-जुलते परिणाम मिले। ला प्रेस ने पूरे उपन्यास की जांच की और उसे 94% एआई से तैयार बताया। सीबीसी ने अलग-अलग अंशों की जांच करके 100% वाला नतीजा दोहराया।

फ्रांसइन्फो के अपने चुने हुए अंशों की जांच में भी 100% एआई का नतीजा आया। वहीं एक अंश को GPTZero से जांचने पर 87% एआई का परिणाम मिला।

रेडियो-कनाडा ने क्यूबेक में डिजिटल रूप से उपलब्ध गोंकूर की सूची में शामिल अन्य उपन्यासों की भी पैनग्राम से जांच की। इन सभी को 100% इंसान द्वारा लिखा गया बताया गया।

फ्रांसइन्फो ने 2014 और 2015 में प्रकाशित ओरेलियन के पुराने लेखन की भी जांच की। पैनग्राम ने इन लेखों को 100% इंसान द्वारा लिखा हुआ बताया। इस नतीजे ने कई लोगों को सोचने पर मजबूर किया है।

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बिरजू की मां शकरकंद उबाल कर बैठी मन-ही-मन कुढ़ रही थी अपने आंगन में। सात साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खा कर आंगन में लोट-पोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही है… आधे-आंगन धूप रहते जो गई है सहुआइन की दुकान छोवा-गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी, दीया-बाती की बेला हो गई। पूरी कहानी के लिए यहाँ क्लिक करें।