भीलवाड़ा गांव जंगल के किनारे बसा था जहां ज्यादातर आदिवासी भील समुदाय के लोग रहते थे। वे खेती-बाड़ी करते थे। आदिवासियों का जीवन जंगल, खेत और बैलों पर टिका था। गांव की पहचान ‘ढोल वाले घर’ से होती थी। वह घर वृद्ध मंगल दादा का था। उनसे बेहतर ढोल गांव में कोई नहीं बजा सकता था। कोई त्योहार हो या किसी के घर में शादी या कोई जश्न, मंगल दादा ही ढोल बजाया करते थे। पिछले 40 वर्षों से वह ढोल बजा रहे थे जिसके कारण उनके घर का नाम ढोल वाला घर ही पड़ गया था। गांव में सब उन्हें ढोल वाले मंगल दादा कहकर पुकारते थे।

गांव में सावन की पहली बारिश के साथ ‘अखाड़ी पर्व’ मनाया जाता था। इस दिन गांव के सभी बैलों को नहलाकर सजाया जाता। ढोल की थाप पर आदिवासी झूमते। इस बार मंगल दादा की तबीयत खराब हो गई। तेज बुखार ने उनके शरीर को जकड़ लिया और वृद्ध होने के कारण वह बहुत कमजोर हो गए। डाक्टर ने उन्हें पूरी तरह से आराम करने की सलाह दी। गांव वाले उनकी सेवा में जुट गए। मंगल दादा अकेले रहते थे, इसलिए कभी कोई खाना बना कर ले आता तो कोई दवाई।

उस बार कुछ ज्यादा ही बारिश हुई। तेज बारिश में पानी उनकी झोपड़ी में घुस आया। अन्य चीजों के साथ-साथ उनका पुराना ढोल भी खराब हो गया। उसका चमड़ा फूल गया और उसकी ढम-ढम की आवाज भी खड़-खड़ में बदल गई। गांव वाले मायूस हो गए। अगर कोई और दूसरा ढोल बजाना भी चाहे तो बजा नहीं सकता था। मुखिया बोला, ‘ढोल के बिना नाच नहीं होगा। अखाड़ा पर्व इस बार नहीं मनाया जा सकेगा।’

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अर्जुन शहर से अपने पापा के साथ उन्हीं दिनों गांव आया हुआ था। उसके पापा आदिवासी संरक्षण के लिए काम करते थे, इसलिए कुछ दिनों के लिए यहां आए थे। अर्जुन ने अपने पापा से इस पर्व के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, ‘आदिवासी समुदाय में बारिश की शुरुआत को बहुत महत्त्व दिया जाता है क्योंकि इससे फसल अच्छी होती है। गांव के अखाड़े में ग्राम देवता की पूजा के बाद, किसान अपने हल और बैलों की विधिवत पूजा करते हैं। धरती माता को नैवेद्य अर्पित कर अच्छी फसल और भारी बारिश की कामना की जाती है। आदिवासी पारंपरिक वाद्य यंत्रों जैसे ढोल और नगाड़ों को बजाते हैं। पूरा गांव अखाड़े में इकट्ठा होकर इन धुनों पर थिरकता है। मंगल दादा बीमार हो गए हैं इसलिए सब परेशान हैं। उनसे अच्छा ढोल और कोई नहीं बजा सकता।

अर्जुन इस पर्व का साक्षी बनना चाहता था। लेकिन मुखिया जी कह रहे थे कि इस बार यह पर्व नहीं मनाया जाएगा। उसे ढोल तो बजाना नहीं आता था, लेकिन एक बार स्कूल में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में उसने आदिवासी बच्चे की भूमिका निभाई थी और उसमें ढोल भी बजाया था। अर्जुन ने यूट्यूब पर आदिवासी नाच और ढोल कैसे बजाया जाता है, इसके वीडियो देखे। ढोल पर थाप कैसे दी जाती है इस पर उसने पूरी जानकारी एकत्र की। उसने सोचा कि आखिर गांव में मंगल दादा के अलावा कोई और इसे बजाने की कोशिश क्यों नहीं करता?

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अर्जुन अगले दिन पापा के साथ मुखिया के यहां गया और बोला, ‘मैं ढोल बजाऊंगा। आप इस पर्व को मनाने दें।’ मुखिया सहित वहां बैठे आदिवासी हंसने लगे। ‘तुम शहर के लड़के हो। तुम्हें थाप की भी समझ नहीं है, ढोल कैसे बजाओगे? ढोल पकड़ना भी आता है?’

यह सुन निराश होने के बजाय वह मंगल दादा के पास गया। दादा चारपाई पर लेटे थे। अर्जुन ने कहा, ‘दादा, मुझे एक दिन दीजिए। अगर मैं ढोल की लय पकड़ गया तो पर्व होगा। वरना मैं खुद मना कर दूंगा।’ दादा को उसकी आंखों में उत्साह के साथ एक दृढ़ता भी नजर आई। उन्होंने इशारे से अपना एक दूसरा पुराना ढोल मंगवाया। ‘ले बेटा, कोशिश करके देख ले। पर याद रखना, ढोल केवल हाथ से नहीं दिल से भी बजता है।’

अर्जुन यूट्यूब पर देखकर ढोल बजाने का अभ्यास करने लगा। गांव के तीन लड़के उसके साथ नाच का अभ्यास करने लगे। पर्व की रात आ गई। आसमान में बादल थे। गांव वाले अखाड़े में इकट्ठे हुए। सबकी नजर अर्जुन पर थी। अर्जुन ने ढोल उठाया। हाथ कांप रहे थे। उसने पहली थाप मारी, धड़…आवाज बिखर गई। लोग आपस में फुसफुसा कर बातें करने लगे। अर्जुन को मंगल दादा की बात याद आई, ‘दिल से बजाओ’। उसने आंखें बंद कर लीं। उसे बैलों की घंटी याद आई, खेत में हल चलने की आवाज के बारे में सोचा।

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टप-टप गिरती बारिश की बूंदों के स्वर के बारे में ध्यान किया। फिर उसने ढोल पर हाथ चलाया। ‘डम-डम-डम-ढम-ढम-ढम-ढम…’, पहले धीमी, फिर तेज लय बन गई। कुछ लड़के बीच में आए और आदिवासी नाच शुरू हो गया। पैर की थाप, हाथ की ताली, और बाहर बारिश की आवाज। सब एक साथ मिल गए। कुछ देर बाद मंगल दादा भी लाठी टेकते हुए आए। उनकी आंखें भर आईं। मुखिया ने ऐलान किया, ‘आज से हम नियम बदलते हैं। अब हर साल दो लड़कों को ढोल सिखाया जाएगा। ताकि किसी के बीमार होने से हमारी परंपरा न रुके। अर्जुन ने दिखा दिया है कि इंसान अगर कुछ करना चाहे तो कर सकता है।’ आज भी भीलवाड़ा में जब बारिश आती है तो सबसे पहले ढोल की आवाज आती है। उस आवाज में अर्जुन की ढोल पर पड़ती थाप भी सुनाई देती है।