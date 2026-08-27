हिंदी साहित्य के कालजयी लेखकों का जब भी नाम लिया जाएगा, तो उसमें धर्मवीर भारती (25 दिसंबर 1926- 4 सितंबर 1997) का नाम जरूर शामिल होगा। वह न सिर्फ एक महान लेखक बल्कि कवि, नाटककार, आलोचक और पत्रकार भी थे। वह हिंदी साहित्य के उन महान रचनाकारों में से एक हैं जिन्होंने मानवीय संवेदना, नैतिक द्वंद्व, सामाजिक बदलाव, प्रेम और इतिहास को अपनी रचनाओं का विषय बनाया। उनकी कहानियां अपने समय की सामाजिक और मानवीय सच्चाइयों को दर्ज करने के साथ-साथ पाठक को भीतर तक झकझोरती हैं। आइए जानते हैं धर्मवीर भारती की ऐसी पांच चर्चित कहानियों के बारे में, जो हिंदी साहित्य में अपनी अलग पहचान रखती हैं और जिनके भीतर जीवन, समाज और मनुष्य को समझने का कोई न कोई गहरा संदेश छिपा है।

1- बंद गली का आखिरी मकान

बंद गली का आखिरी मकान कहानी का मुख्य केंद्र मुंशीजी हैं। वे एक अविवाहित कायस्थ व्यक्ति हैं, जिनके साथ बिरजा नाम की ब्राह्मण महिला अपने दो बेटों और मां के साथ रहती है। बिरजा लगभग 15 साल पहले अपना पति छोड़कर मुंशीजी के सहारे आ गई थी। यह रिश्ता उस समय के समाज के लिए अस्वीकार्य और असहज करने वाला था। यह कहानी केवल एक परिवार की नहीं, बल्कि उस समाज की तस्वीर है जहां इंसानी भावनाओं से ज्यादा सामाजिक प्रतिष्ठा, जाति और रूढ़ियां महत्व रखती हैं।

2- चांद और टूटे हुए लोग

धर्मवीर भारती की कालजयी कहानियों में से एक चांद और टूटे हुए लोग कहानी भी है। इसमें मानवीय रिश्तों, प्रेम, इच्छाओं और सामाजिक बंधनों के बीच उलझे इंसान की कहानी है। कहानी में तीन दोस्तों के जरिए प्रेम और स्त्री-पुरुष संबंधों की उलझनों को दिखाया गया है।

3- मरीज नंबर सात

धर्मवीर भारती की प्रचलित कहानियों में से एक ‘मरीज नंबर सात’ भी है, जिसमें वह अस्पताल और वहां भर्ती एक मरीज के बहाने आम आदमी की जिंदगी, उसकी बेबसी और व्यवस्था की संवेनहीनता को समाने रखती है। वह इस कहानी के जरिए अस्पताल के माहौल के जरिए मानवीय संवेदना और व्यवस्था के बीच के अंतर को सामने रखते हैं।

4- सावित्री नंबर दो

धर्मवीर भारती की ‘सावित्री नंबर दो’ उनके कहानी संग्रह ‘बंद गली का आखिरी मकान’ की दूसरी कहानी है। इस कहानी की मुख्य पात्र ‘सावित्री’ एक ऐसी महिला है जो लंबे समय से बीमारी से जूझ रही है। बीमारी के चलते उसका जीवन बिस्तर तक सीमित हो जाता है। बीमारी के चलते उसके रिश्तों में भी बदलाव आता है, जो उसे भीतर से तोड़ देता है। लंबी बीमारी इंसान के शरीर के साथ-साथ उसके मन और रिश्तों को भी तोड़ देती है। सावित्री की सबसे ज्यादा पीड़ा बीमारी से नहीं, बल्कि जिस परिवार के लिए उसने जीवन बिताया, वही परिवार अब उसके खत्म होने का इंतजार कर रहा है। भारती इस कहानी के जरिए सवाल उठाते हैं कि जब कोई इंसान कमजोर, बीमार या दूसरों पर निर्भर हो जाता है, तब क्या उसके अपने लोग भी उसके साथ उसी प्रेम और संवेदना से खड़े रहते हैं।

5- गुलकी बन्नो

गुलकी बन्नो एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसे उसका पति छोड़ चुका है और जो शारीरिक विकलांगता, गरीबी और समाज की उपेक्षा के बीच अपना जीवन जीने के लिए संघर्ष करती है। इसमें समाज में कमजोर नारी की स्थिति को दर्शाया गया है। एक स्त्री को समाज, अपनों और अपनी परिस्थितियों ने इतना मजबूर कर दिया कि वह अपने साथ हुए अन्याय को ही अपनी किस्मत मानकर जीने लगती है। धर्मवीर भारती इस कहानी के जरिए समाज से पूछना चाहते हैं कि कमजोर और बेसहारा इंसान के लिए समाज में कितनी जगह और कितनी संवेदना बची है।

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