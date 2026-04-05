दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन की सेवा बहुत से मामलों में विश्वस्तरीय हैं। साफ-सफाई, रख-रखाव में यह अन्य कई उपक्रमों से बेहतर है। दिल्ली मेट्रो की खासियत है कि अगर आप इसमें पहली बार सफर कर रहे हैं, और किसी से कुछ पूछना नहीं चाहते तो आपको इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी।

बोर्ड पर सारी दिशाएं और प्लेटफार्म-संख्या तो लिखे हुए ही हैं, हर लाइन और दिशा के लिए निशान भी बनाए हुए हैं ताकि निरक्षर व्यक्तियों से लेकर वैसे लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं हो, जो हिंदी व अंग्रेजी नहीं समझते। दिल्ली देश की राजधानी है तो यहां विभिन्न राज्यों से लेकर विभिन्न देशों के लोग आते रहते हैं। ऐसी गुणवत्ता वाली जगहों की त्रासदी है कि हम सामान्य नागरिक गुणों को बरकरार नहीं रख पाते हैं।

मेट्रो में अशोभनीय रील बनने लगे थे, कुछ रील बनाने वाले तो सारी सुरक्षा व्यवस्था को ही ताक पर रख देते थे। आम लोगों से मिली शिकायतों के बाद मेट्रो ने इसके खिलाफ कदम उठाया। पिछले दिनों खबर आई कि दिल्ली मेट्रो ने पिछले छह महीनों में हंगामा और मारपीट करने वाले 2468 यात्रियों पर जुर्माना लगाया है। दिल्ली मेट्रो प्रशासन दस प्रावधानों के तहत जुर्माना लगाता है।

इनमें से एक प्रावधान के तहत महिला कोच में घुसने वाले पुरुष यात्रियों पर 250 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। ध्यान देने की बात है कि सिर्फ पुरुषों के महिला कोच में घुसने पर ही 2312 लोगों पर कार्रवाई की गई। दिल्ली मेट्रो परिसर में पूरे समय घोषणा होती रहती है कि गाड़ी की गति की दिशा में पहला डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित है।

गति की दिशा की तरफ प्लेटफार्म पर बड़े से गुलाबी बोर्ड में महिला कोच लिखा भी होता है। मेट्रो के कर्मचारी महिला कोच के सामने इंतजार कर रहे पुरुष कर्मचारियों को आगाह करते रहते हैं कि इस कोच में पुरुष प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसके बावजूद महिला कोच में घुसने और सफर करने की जिद क्यों? क्या वजह है कि महिलाओं के लिए आरक्षित कोच की सूचना पुरुषों की श्रवण शक्ति अनसुना कर देती है। कई महिला यात्रियों की शिकायत होती है कि आरक्षित कोच में खड़े पुरुषों को वहां से चले जाने और जुर्माने के बारे में आगाह करती हैं तो वे गुस्से से देखने लगते हैं। कई पुरुष कहते हैं कि जब कोच खाली पड़ा है तो हमारे खड़े होने से क्या दिक्कत है?

मेट्रो में सिर्फ एक कोच महिलाओं के लिए आरक्षित है, लेकिन आम मर्दवादी मानसिकता उसे भी अपने अधिकारों के हनन के जैसा मानती है। स्त्री कोच में सफर करना सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि मर्दवादी सनक भी होती है, कि हम इसी में खड़े रहेंगे, चाहे जुर्माना क्यों न देना पड़े। इसी मानसिकता के पुरुष सामान्य कोच में प्रवेश करने वाली महिलाओं पर ताना मारना नहीं चूकते कि जब इनके लिए पूरा एक कोच आरक्षित है तो फिर पुरुषों के कोच में क्यों आती हैं? मेट्रो के जुर्माना लगाने के आंकड़े बताते हैं कि स्त्री अधिकारों को लेकर संवेदनशील होने में दिल्ली अभी दूर है।

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बोड़ाकी में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय स्तर के रेलवे स्टेशन के साथ नोएडा-ग्रेनो मेट्रो की एक्वा लाइन का भी विस्तार यहां तक किया जाएगा। जिससे बोड़ाकी स्टेशन तक पहुंचने का संपर्क विकल्प और मजबूत होगा। जिसके कारण यह स्टेशन भविष्य में बहु-माडल परिवहन केंद्र के रूप में विकसित हो सकेगा। जहां रेल, सड़क और मेट्रो जैसी परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अधिकारियों के मुताबिक, जमीन से जुड़ी बाधाएं दूर होने के बाद अब निर्माण कार्य शुरू कर परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। बता दें कि लंबे समय से जमीन अधिग्रहण को लेकर अटकी इस परियोजना के लिए किसान जमीन देने के लिए सहमत हो गए हैं। जिसके बाद नोएडा- ग्रेनो को बड़ा रेलवे केंद्र मिलेगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक