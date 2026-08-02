एक स्त्री को कैसी होना चाहिए? आए दिन हमें स्त्रियों के चारित्रिक गुणों की सूची मिलती रहती है। ऐसे में उस किरदार को परखते हैं, जिसने एक सदी पहले कहा था कि स्त्री को वैसी ही होना चाहिए, जैसी वह होना चाहती है।

भगवतीचरण वर्मा ने 1934 में चित्रलेखा की रचना की थी। उपन्यास का आधार यह सवाल था कि पाप क्या है? इस एकल प्रश्न के बहुविकल्पीय उत्तर के रूप में सामने आती है चित्रलेखा।

लेखक ने पाप और पुण्य के सवालों के बरक्स एक नगरवधू के किरदार को चुना। भारतीय साहित्य में कई अन्य संदर्भों में भी नगरवधुओं के किरदार को ऊंचाई दी गई है। भगवतीचरण वर्मा नगरवधू के जरिए जिस तरह के सामाजिक व सांस्कृतिक द्वंद्व दिखाते हैं, वह आज एक सदी के बाद भी प्रासंगिक लगता है।

चित्रलेखा नगरवधू है। वह किसी पुरुष की निजी संपत्ति नहीं है। वह अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीती है। इसलिए धर्म, नैतिकता और समाज के बनाए हुए नियम उसके सामने ठिठक कर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि चित्रलेखा इनसे प्रश्न पूछती है कि तुम्हें जीवन में क्यों और कितना शामिल किया जाए।

मुंशी प्रेमचंद जयंती: जब हिंदी साहित्य में आम आदमी बना सबसे बड़ा नायक

वह प्रेम भी करती है, विरह भी सहती है और समाज के कठोर निर्णयों के बरक्स अपने सिद्धांतों पर अटल भी रहती है।

चित्रलेखा का संबंध बीजगुप्त नामक सामंत से होता है। इस संबंध में भी चित्रलेखा का मर्म यही है कि मैंने प्रेम स्वीकारा है, दासत्व नहीं।

वहीं चित्रलेखा का सामना तपस्वी कुमारगिरी से भी होता है। चित्रलेखा का सौंदर्य और उसका दार्शनिक पक्ष कुमारगिरी के वैराग्य को भी चुनौती दे डालता है।

चित्रलेखा, बीजगुप्त और कुमारगिरी के जरिए उपन्यास इसी नतीजे पर निकलता है कि मनुष्य का व्यक्तित्व उसकी परिस्थितियों का हासिल होता है। पाप और पुण्य मनुष्य का कोई स्थायी जैविक गुण नहीं है। कोई भी मनुष्य अपनी परिस्थितियों के अनुसार ही पापी या योगी होता है।