चुलबुल गौरैया का नन्हा बेटा चमचम अब उड़ने लायक हो गया था। एक दिन उसकी मां ने कहा, ‘बेटे चमचम अब तुम सयाने हो गए हो। अपने लिए भोजन की तलाश स्वयं करो और बाहर की दुनिया को देखो-समझो।’

चमचम की खुशी का ठिकाना न रहा। अगले ही दिन से चमचम बाहर निकलने लगा। उसकी मां ने समझा रखा था कि कहीं भी दाना देख कर लालच में नहीं पड़ना चाहिए। लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जाल में फंसाने के लिए बहेलिए दाने बिखेर देते हैं और दाने के पास बैठते ही पंछी जाल में फंस जाया करते हैं। देखभाल और सावधानी के बाद ही दाने के पास जाना चाहिए। साथ ही दाना चुगते समय हमेशा अपने आसपास से चौकन्ना रहना चाहिए।

जब तक घोंसले में था चमचम को बाहर की परेशानियों का आभास नहीं था। बाहर निकलने पर उसे पता चला कि खतरे भी बहुत हैं। भोजन पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वह सारे दिन उड़ते-उड़ते थक जाता था तब कहीं जा कर उसे कुछ खाने को मिल पाता था। इसके अतिरिक्त जमीन पर बैठो तो सांप, बिल्ली, कुत्तों का और पेड़ पर रहो तो बाज आदि का खतरा बना रहता था। बहेलिए की जाल में फंसने का भय अलग था। वह कुछ दिनों में ही दुखी रहने लगा था।

एक दिन चमचम भोजन की तलाश में टहल रहा था। उसने देखा कि जंजीर से बंधा एक कुत्ता एक घर के बरामदे में आराम से लेटा ऊंघ रहा था। तभी घर के अंदर से एक महिला कटोरे में खाना ले कर आई और कुत्ते के सामने रख गई। कुत्ता अपने कान झटक कर उठा और सामने रखा खाना खाने लगा। खाने के बाद वह फिर पैर पसार कर लेट गया। कुत्ते की ठाट देख कर चमचम उसके पास गया और बोला-‘कुत्ता भाई, तुम्हारी तो बहुत मौज है। तुम्हें तो बगैर हाथ-पांव हिलाए आराम से पड़े-पड़े खाना पानी मिल रहा है। मुझे देखो, सुबह से शाम तक भोजन की तलाश में दौड़ते-दौड़ते पस्त हो जाना पड़ता है। तब जा कर कहीं कुछ खाने को मिल पाता है।’

‘चमचम भाई, यदि तुम समझते हो कि मैं बहुत मजे में हूं तो यह तुम्हारी भूल है। इस दुनिया में बगैर स्वार्थ के खाना खिलाना तो दूर कोई अपने दरवाजे पर बैठने भी नहीं देता है। इस थोड़े से जूठे और बासी खाने के बदले मुझे कितनी मेहनत और गुलामी करनी पड़ती है यह भला तुम क्या जानो। जाड़ा, गर्मी, बरसात बारहों महीने सारी-सारी रात जाग कर मुझे चौकीदारी करनी पड़ती है।

जिस समय तुम अपने घोंसले में चैन की नींद सो रहे होते हो उस समय मैं हर आहट पर कान लगाए जागता रहता हूं। यह जो मेरे गले में लोहे की जंजीर बंधी है, यह गुलामी की जंजीर है। मैं अपनी मर्जी से कहीं आ-जा नहीं सकता हूं।’ कुत्ते ने अपना दुखड़ा सुनाया। ‘क्या सचमुच ऐसा है? तुम अपनी मर्जी से कहीं आ-जा भी नहीं सकते? फिर तो तुमसे अच्छा मैं ही हूं। कम से कम अपनी मर्जी का मालिक तो हूं।’ चमचम ने कहा और फुर्र से उड़ गया।

वहां से उड़ा चमचम खेतों की ओर गया। वहां एक बकरे को खेत की मेड़ पर घास चरते देखा। चमचम को लगा कि बकरा उससे ज्यादा सुखी है।

‘बकरा चाचा! सबसे मजे में तुम्ही हो। तुम्हें खाने की कोई कमी है नहीं। चारों तरफ घास ही घास है। जब मन हो जी भर कर खाओ और जहां चाहो वहां पड़ कर सोए रहो। तुम्हें न तो किसी की गुलामी करनी है न किसी बाज, बहेलिए का डर है, और न ही भोजन ढूंढने की चिंता।’

चमचम ने बकरे से कहा। ‘क्या कहा तुमने? मैं मजे में हूं? बेटा चमचम, मुझे तो यह भी नहीं पता कि अभी घंटे भर बाद मेरा क्या हाल होगा। वो देखो उस पेड़ के नीचे मेरा मालिक बैठा हुआ है। जिस समय भी उसका मन होगा वह मुझे कसाई के हाथ बेच देगा। कसाई मुझे मार डालेगा। अब बताओ भला ऐसी जिंदगी जहां अगले पल का भी भरोसा नहीं उसको तुम मजे की जिंदगी कहते हो।’ ‘ऐं….ऐसी बात है? तब तो बकरा चच्चू तुमसे मजे में मैं ही हूं।’ चमचम ने बकरे से कहा और उड़ गया। वहां से उड़ा चमचम सीधे जंगल की तरफ गया। वहां उसने देखा कि एक शेर पेड़ की छांव में पैर पसारे लेटा था।

‘शेर महाराज! आप के तो मजे ही मजे हैं। आप ठहरे जंगल के राजा। आप को न किसी का डर है न कोई चिंता। सारा दिन आराम से पड़े रहते हैं और जब भी भूख लगे किसी जानवर को मार कर खा लेते हैं।’ चमचम ने शेर से कहा। ‘बेटे चमचम, तुम मेरी परेशानी नहीं समझ सकते हो। जिंदा रहने के लिए मुझको संघर्ष भी तो बहुत अधिक करना पड़ता है। दूसरे जानवर तो अन्न-फल या घास-पात खा कर जीवित रह लेते हैं, लेकिन मैं तो मांस के अलावा और कुछ खा नहीं सकता।

मेरी खुराक इतनी अधिक है कि थोड़े भोजन से पेट नहीं भरता। भोजन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है मुझको। कभी-कभी तो कई-कई दिनों तक भूखे ही रह जाना पड़ता है। अभी पिछले दो दिनों से कोई शिकार हाथ नहीं लगा है। यहां लेटे प्रतीक्षा कर रहा हूं कि थोड़ा अंधेरा हो तो शिकार की तलाश में निकलूं।’ शेर ने दुखी स्वर में कहा।

‘ऐं सच? इतने बड़े शरीर और ताकत वाले हो कर भी तुम दुखी हो। तब तो लगता है कि दुनिया का सबसे सुखी और आजाद प्राणी मैं ही हूं।’ चमचम ने कहा और चहकते हुए अपने घोंसले की तरफ उड़ गया।