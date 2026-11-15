ऊपर का कमरा दो महीने से खाली पड़ा था। शिशिर हमेशा किसी एक व्यक्ति को ही कमरा देते थे, क्योंकि दो लोगों के लिए जगह कम पड़ती। बच्चों के विदेश में बस जाने के बाद शिशिर और ऋचा इतने बड़े घर में अकेले रह गए थे। बच्चे दो-तीन साल में एक बार आते। एक के बाद दूसरे बेटे ने भी विदेश जाने का निर्णय लिया तो शिशिर ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह भी अपनी उच्च महत्त्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए विदेश चला गया। तभी से शिशिर को आजकल के बच्चों से विशेष लगाव नहीं रहा था।

उनसे काम भर का व्यवहार रखते। उनका मानना था कि भावनात्मक रूप से कमजोर ये बच्चे स्वार्थी होते हैं। इसके उलट ऋचा की सोच थी कि बच्चे अपने सपने पूरे करने के अधिकारी हैं। शिशिर खास तौर पर हिदायत देकर रखते थे कि कमरे में कोई भी आए, उससे एक निश्चित दूरी बनाकर रखना। उसे घर में मत बसा लेना। शिशिर ने खुद को सीमित कर लिया था। वे समझ गए थे कि अब उन्हें अकेले ही रहना है।

प्रियांशी अपने पति सोहम के साथ कमरा देखने आई थी। वह दांतों की डाक्टर थी। ऋचा को पसंद आ गई। प्रियांशी ने बताया कि उसे अकेले ही रहना है। उसका पति पास के गांव में अपने पिता के साथ रहता है और वहीं से आनलाइन खाद और बीज का काम करता है। शनिवार-रविवार को वह प्रियांशी के पास आ जाया करेगा। प्रियांशी के कमरे में रहने आने पर शिशिर ने ऋचा को याद दिलाया, ‘यह जेन-जी है, जिसने सारी दुनिया में उत्पात मचा रखा है। अपने अनुसार जिंदगी जीने वाले ये बच्चे हैं। यदि इससे भावनात्मक उम्मीद रखोगी तो पछताओगी। हमारे बच्चे इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं।’

शिशिर जानते थे कि ऋचा को लाख समझाया जाए, फिर भी वह प्रियांशी से घुलने-मिलने का प्रयास करेगी। जब प्रियांशी उसे नजरअंदाज कर देगी तब ऋचा दुखी होगी। आखिर वही हुआ। प्रियांशी ने ऋचा के पास आना शुरू कर दिया। प्रियांशी अस्पताल से आकर शाम को ऋचा के साथ टीवी देखने लग जाती। कभी-कभी किसी बात पर चर्चा करने बैठ जाती।

प्रियांशी आती तो शिशिर अखबार लेकर बैठ जाते या कुछ और काम करने लगते। धीरे-धीरे प्रियांशी खाने के वक्त भी नीचे बैठी रहती तो ऋचा उससे कह देती, ‘तुमने जो भी बनाया है, नीचे ले आओ। साथ मिलकर खाएंगे।’

शिशिर ने इस बात का विरोध किया तो ऋचा ने तर्क दिया, ‘वह अपना खाना लेकर आती है।’ शिशिर समझते थे कि ऋचा को अकेलापन सताता है और उसे आस-पड़ोस में जाने की या फिजूल घूमने की आदत नहीं थी। जो भी कमरे में रहने आता, उसके साथ दोस्ती कर लेती। कमरा खाली होता तो उदास हो जाती। प्रियांशी शुरू में संकोच कर जाती, लेकिन धीरे-धीरे ऋचा के आग्रह पर लगभग रोज आने लगी। शनिवार और रविवार को जब सोहम आ जाता तो दोनों अपने कमरे में साथ समय बिताते। तब मजाक में शिशिर कहते, ‘आज आई नहीं तुम्हारी दोस्त? जब उसे कोई साथ मिल जाता है तो वह तुम्हें पूछती भी नहीं है, चिंता भी नहीं करती।’

ऋचा जवाब देती, ‘नई-नई शादी हुई है। उन्हें बहुत कम समय साथ में रहने को मिलता है।’ ऋचा और प्रियांशी का साथ समय के साथ बढ़ता जा रहा था। दोनों शाम को साथ बाजार जातीं। कभी जब प्रियांशी थक जाती या उसका मन नहीं होता, तब वह अपने लिए खाना आनलाइन मंगवा लेती थी। ऋचा ने यह देखकर कहा, ‘जिस दिन तुम व्यस्त हो, उस दिन मुझे बता दिया करो। तुम्हारा खाना भी हमारे साथ ही बन जाएगा।’ तब शिशिर ने टोका, ‘क्या जरूरत है तुम्हें इस उम्र में परेशान होने की?’

ऋचा ने अपनी तरफ से सफाई दी, ‘अरे, हम दो लोगों का तो बनाती हूं। दो रोटी उसकी भी बना लेती हूं, क्या फर्क पड़ जाता है? उसके खाने से मुझे अच्छा लगता है। कुछ नया बनाने का मन भी करता है।’ ऋचा की प्यासी ममता भावनाओं के जंगल में भटकती रहती थी। प्रियांशी वह झरना थी, जहां वह अपनी उस प्यास को बुझाती थी।

आज ऋचा को बहुत थकान लग रही थी। सब्जी भी खत्म हो गई थी। उसने शिशिर से कहा कि कुछ सब्जियां ले आए। थोड़ा ना-नुकुर करने के बाद वे थैला उठाकर बाजार निकल गए। प्रियांशी भी आ गई थी। काफी देर हो गई, लेकिन शिशिर सब्जी लेकर नहीं आए तो ऋचा को चिंता होने लगी। उसका मन बेचैन हो रहा था। तभी मोबाइल बजा। अनजान नंबर देखकर उसने फोन उठाया। उधर से आवाज आई, ‘जिनका यह फोन है, उन्हें स्कूटर वाले ने टक्कर मार दी है। आप जल्दी आइए।’ उस व्यक्ति ने सब्जी मंडी के पास की जगह बताई।

ऋचा समझ गई थी कि कुछ अनहोनी हो गई है। प्रियांशी ने तुरंत अपना स्कूटर निकाला और ऋचा को बिठाकर वहां के लिए निकल पड़ी। वहां पहुंचकर देखा कि दो-तीन लोग खड़े हुए हैं और एक किनारे शिशिर बैठे हुए हैं। माथे की एक तरफ से खून आ रहा था। ऋचा घबरा गई। प्रियांशी ने स्थिति समझी, एक आटो किया और शिशिर के साथ ऋचा को बैठाकर अस्पताल जाने को कहा। वह अपना स्कूटर लेकर उनके पीछे-पीछे अस्पताल पहुंच गई।

अस्पताल पहुंचते ही प्रियांशी ने अपने मोबाइल से सारी पेमेंट कर दी और अस्पताल की औपचारिकताएं पूरी करने लगी। डाक्टर शिशिर का इलाज कर रहे थे। प्रियांशी ध्यान से सब कुछ देख-समझ रही थी। वह बिना घबराए हर छोटी-बड़ी बात पर ध्यान दे रही थी। वह पूरे समय शिशिर के पास खड़ी रही। ऋचा के लिए विपरीत परिस्थिति में सहारा बन गई थी। एक्स-रे में आया कि शिशिर के पैर की हड्डी टूट गई है। प्रियांशी ने ऋचा से कहा, ‘कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। घबराने की बात नहीं है, मैं हूं।’ इस पूरी प्रक्रिया में पांच-छह घंटे लग गए। प्लास्टर करवाने के बाद प्रियांशी उन्हें घर ले आई।

इस बीच ऋचा ने फोन करके दोनों बच्चों को स्थिति बता दी।

इतनी देर में प्रियांशी ने रोटी-सब्जी बना ली थी। उसने आकर कहा, ‘अंकल, आज आप मेरे हाथ का खाना खाकर देखिए।’ शिशिर ने खाना खत्म किया। प्रियांशी ने ऋचा को भी खाना खिलाया। जब प्रियांशी ऊपर जाने लगी तो उसने कहा, ‘आंटी, मेरा फोन मेरे पास रहेगा। आपको कुछ भी जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेना। और अब आप दोनों आराम से सो जाइए।’

ऋचा ने उसके जाने के बाद शिशिर से कहा, ‘ कुछ रिश्ते रास्ते में मिलते हैं, दिल में जगह बना लेते हैं और फिर धीरे-धीरे अपने हो जाते हैं। फिर हम अकेले नहीं रहते। शिशिर बोले, ‘तुम सच कहती हो। सब अपने सपनों की उड़ान भरने के अधिकारी हैं। प्रियांशी भी अपनी उड़ान भरने के लिए गांव से शहर आई और हमारे बच्चे शहर से विदेश गए। शायद यही जीवन की गति होती है।’ कुछ देर रुककर वे बोले, ‘और इस रास्ते में हमें जो मिल जाता है, वही हमारा अपना हो जाता है। हमारे बच्चे जो विदेश में रह रहे हैं, उन्हें भी हमारी तरह कोई अपना मिल गया होगा।’ ऋचा चुपचाप उनकी ओर देखती रही।